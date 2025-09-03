A gödöllői hivatásos tűzoltók​ áramtalanították a járművet, majd feszítővágó segítségével kiszabadították a roncsba szorult embert. Átvizsgálták a járművet, és biztosították a helyszínt. A sofőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Az eset érdekessége, hogy ennél a balesetnél nem ember indította a segélyhívást, hanem egy okoseszközről, konkrétan egy okostelefonról érkezett a jelzés, amelynek nyomán a gödöllői tűzoltók egyik járművét riasztották.

Egyes telefontípusok SOS funkciója automatikusan is tud segélyhívást indítani balesetre utaló körülmények észlelése esetén, értesíti a 112-es segélyhívót és a veszélyhelyzeti kontaktokat, valamint megosztja a telefon helyadatait.

Hasonló elven működik az autóba szerelt eCall-rendszer, amelynél a gépjárműbe telepített segélyhívó rendszer maga hívja a 112-es segélyhívószámot és osztja meg a jármű tartózkodási helyét, és egyéb, a mentés szempontjából releváns információkat.

Idén már 1720 okoseszköz által küldött segélyhívás érkezett a katasztrófavédelemhez, 171 segélyhívás pedig autókba telepített eCall rendszeren keresztül érkezett.