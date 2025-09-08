A hazai autópiac mozgásait leíró rengeteg lista között ritkán kerül elő a szerintünk egyik legfontosabb: melyik használtan meghirdetett személyautó találja meg a leggyorsabban a vásárlót? Magyarán: melyik a legkapósabb?

Erre a legpontosabb választ az évente nagyjából egymillió apróhirdetést kezelő Használtautó.hu statisztikái adják. Minden egyes náluk eladásra kínált járműről napra pontosan tudják, hogy a hirdetés feladásától a levételéig mennyi idő telt el. A Vezess megkérte őket, hogy árulják el:

– melyik modell hirdetései forognak a leggyorsabban?

– mi a sorrend a legnagyobb számban futó öt modell esetén?

– életkor szerint mi a helyzet?

– a használt elektromosok iránti megugrott kereslet lenyomta-e a benzineseket?

– na és mennyire izgatottan csapnak le a gazdagok a luxusmárkákra?

Minket is meglepett, szerintünk más se találja ki, hogy melyik modell kel el a leggyorsabban ma Magyarországon.

Az öt legkapósabb modell

„A minimum száz aktív hirdetéssel rendelkező autók közül vizsgálva 2025 augusztusában a legmagasabb forgási sebességű autó a Peugeot 307 volt, ami átlagosan 8-9 nap alatt értékesítésre került” – mondja a Vezessnek Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu Senior Brand Manager-e.

Íme, az öt legkelendőbb modell most augusztusból.

Modell Átlagos hirdetési idő 1. Peugeot 307 8-9 nap 2. Suzuki Wagon R+ 8-9 nap 3. Suzuki Ignis 9-10 nap 4. Peugeot 206 9-10 nap 5. Suzuki Swift 9-10 nap

Wagon R+ átlaga csak órákkal marad el a 307 mögött, a harmadik Ignis már egy nappal, míg tőle a 206 és a Swift szintén órákkal, a lényeg: ez a pontos sorrend. Nem csak az érdekes, hogy ennyire egyértelműen két márkára szűkül az élmezőny, hanem, hogy – az újonnan és használtan évtizedek óta népszerű – Suzuki mellett a Peugeot a másik. Sőt, az első hely is a 307-esé.

„Átlagosan a magyar használtautó-piacon az ár az egyik legfőbb tényező a vásárlás döntésének meghozatala során. Emellett természetesen fontos szempont még egy márkának a tömeges megítélése. Érthető, hogy a Suzuki az egyik legjobb forgási sebességgel rendelkező márka, hiszen a magyar lakosság jelentős részében pozitív megítéléssel és az adott árkategóriában rendkívül jó ár-érték aránnyal rendelkeznek. A Suzuki használt modelljei amellett, hogy egyszerű konstrukciójuk révén rendkívül megbízhatóak, szervizelésük is kedvező és kiszámítható.”

Lőcsei Dániel tapasztalatai szerint az említett okok miatt 15+ éves korosztályokban a Suzuki különösen és méltán népszerű, de ez igaz a 10-14 éves árszegmensben is.

Na és hogy kerül ide a Peugeot? – kérdeztük a menedzsert. „A Peugeot minőségi megítélése az idősebb modelleknél magasabb, egyfajta “szintlépésként” tekinthető a Suzukihoz képest. Használt modelljeik, széles motor- és kivitel választékuk okán ennyire népszerűek.”

Mit kell tudni, ha használt 307-es Peugeot-t vásárolnál? Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a francia kompaktról, érdemes elolvasni, ha Peugeot-ban gondolkodsz. Az Év Autója volt 202-ben, ennek ellenére van mire figyelni.

Mi a helyzet a legnagyobb számban használt modellekkel?

Hosszú évtizedek óta Opel Astrából fut a legtöbb idehaza , kíváncsiak voltunk ezzel együtt a top öt magyarországi modellre is. A sorrend közöttük a forgási sebesség alapján látható, a táblázat jobb szélső hasábjában azt mutatjuk, darabszám alapján hányadik az adott modell nálunk.

Modell Átlagos hirdetési idő Forgalomban lévő példányok szerinti sorrend 1. Suzuki Swift 9-10 nap 2. 2. Opel Astra 22-23 nap 1. 3. Ford Focus 23-24 nap 3. 4. Opel Corsa 23-24 nap 5. 5. Volkswagen Golf 24-25 nap 4.

Életkor szerinti sorrend

A leggyorsabban fogyó életkor-kategória a 15+ év felettiek, ami sajnos az átlag magyar autós anyagi helyzetét mutatja: ezek a legolcsóbb autók. Náluk átlagosan 21-22 nappal lehet számolni. Őket követik sorrendben a 10-14 év közötti és az 5-9 év közötti autók átlagosan 25-28 napos forgási sebességgel. A leglassabban a 0-4 év közötti új és fiatal – és drága – autók kelnek el 42-43 napos átfutással.

Plusz öt érdekes modell Ugyan egyre hátrébb szorul a nepperek noteszében – így a szürkeimportban – a BMW 3-as szériája, komoly mennyiség fut belőle idehaza, ezért ennél a modellnél is kértünk statisztikát. Vele szemben jelentősen növekszik a használt Teslák behordása, az Octavia mindig szeretett, az S-osztály és a 911-es pedig örökké érdekes – ennél az öt autónál is megmutatjuk a hirdetéseik forgási sebességét. Modell Átlagos hirdetési idő 1. Tesla Model 3 20-21 nap 2. BMW 3-as sorozat 26-27 nap 3. Skoda Octavia 26-27 nap 4. Mercedes S-osztály 34-35 nap 5. Porsche 911 45-46 nap

A benzineseket hajkurásszuk, vagy már az elektromosokat?

Legalább egy esztendeje halljuk, olvassuk, hogy a használtpiaci árak bezuhanásával párhuzamosan mennyire megugrott a villanyautók iránti kereslet. A Használtautó.hu hajtáslánc szerinti adatai még nem azt mutatják, hogy annyira pörögnének, mint mondjuk az idős (és benzines) Suzukik.

„A leggyorsabban eladható hajtáslánc a benzines 25-26 napos átfutással, majd a dízel 26-27 nappal. Az alternatív hajtásláncok között az elektromos modellek átlagosan 33-34 napig, míg a hibridek 35-36 napig vannak fent az oldalunkon” – mondja Lőcsei Dániel.

Végül némi luxus

Százalékosan nézve látványosan megemelkedett az újonnan forgalomba állt Ferrarik értékesítése idehaza az elmúlt években, látható mennyiségre akad vevő új Bentley-ből, és jól megy a három közül utoljára hozzánk érkezett Lamborghini szalonja is.

A százmillió feletti új luxusautókra jellemzően többet kell várni a tömegmodelleknél, és amint az alábbi táblázatunkból kiderül, a használt példányok hirdetései is meglehetősen sokáig fent vannak a legnagyobb hazai használtautós oldalon.