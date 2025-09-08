A hazai autópiac mozgásait leíró rengeteg lista között ritkán kerül elő a szerintünk egyik legfontosabb: melyik használtan meghirdetett személyautó találja meg a leggyorsabban a vásárlót? Magyarán: melyik a legkapósabb?
Erre a legpontosabb választ az évente nagyjából egymillió apróhirdetést kezelő Használtautó.hu
statisztikái adják. Minden egyes náluk eladásra kínált járműről napra pontosan tudják, hogy a hirdetés feladásától a levételéig mennyi idő telt el. A Vezess megkérte őket, hogy árulják el:
– melyik modell hirdetései forognak a leggyorsabban?
– mi a sorrend a legnagyobb számban futó öt modell esetén?
– életkor szerint mi a helyzet?
– a használt elektromosok
iránti megugrott kereslet lenyomta-e a benzineseket?
– na és mennyire izgatottan csapnak le a gazdagok a luxusmárkákra?
Minket is meglepett, szerintünk más se találja ki, hogy melyik modell kel el a leggyorsabban ma Magyarországon.
Mindjárt eláruljuk azt is, hogy ha használt Porsche 911-et vennél, mennyire kell sietned
Az öt legkapósabb modell
„A minimum száz aktív hirdetéssel rendelkező autók közül vizsgálva 2025 augusztusában a legmagasabb forgási sebességű autó a Peugeot 307
volt, ami átlagosan 8-9 nap alatt értékesítésre került” – mondja a Vezessnek Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu Senior Brand Manager-e.
Íme, az öt legkelendőbb modell most augusztusból.
|
|Modell
|Átlagos hirdetési idő
|1.
|Peugeot 307
|8-9 nap
|2.
|Suzuki Wagon R+
|8-9 nap
|3.
|Suzuki Ignis
|9-10 nap
|4.
|Peugeot 206
|9-10 nap
|5.
|Suzuki Swift
|9-10 nap
A Wagon R+
átlaga csak órákkal marad el a 307 mögött, a harmadik Ignis már egy nappal, míg tőle a 206 és a Swift szintén órákkal, a lényeg: ez a pontos sorrend. Nem csak az érdekes, hogy ennyire egyértelműen két márkára szűkül az élmezőny, hanem, hogy – az újonnan és használtan évtizedek óta népszerű – Suzuki mellett a Peugeot a másik. Sőt, az első hely is a 307-esé.
„Átlagosan a magyar használtautó-piacon az ár az egyik legfőbb tényező a vásárlás döntésének meghozatala során. Emellett természetesen fontos szempont még egy márkának a tömeges megítélése. Érthető, hogy a Suzuki az egyik legjobb forgási sebességgel rendelkező márka, hiszen a magyar lakosság jelentős részében pozitív megítéléssel és az adott árkategóriában rendkívül jó ár-érték aránnyal rendelkeznek. A Suzuki használt modelljei amellett, hogy egyszerű konstrukciójuk révén rendkívül megbízhatóak, szervizelésük is kedvező és kiszámítható.”
Lőcsei Dániel tapasztalatai szerint az említett okok miatt 15+ éves korosztályokban a Suzuki különösen és méltán népszerű, de ez igaz a 10-14 éves árszegmensben is.
Na és hogy kerül ide a Peugeot? – kérdeztük a menedzsert. „A Peugeot minőségi megítélése az idősebb modelleknél magasabb, egyfajta “szintlépésként” tekinthető a Suzukihoz képest. Használt modelljeik, széles motor- és kivitel választékuk okán ennyire népszerűek.”
Mit kell tudni, ha használt 307-es Peugeot-t vásárolnál?
Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a francia kompaktról, érdemes elolvasni, ha Peugeot-ban gondolkodsz. Az Év Autója volt 202-ben, ennek ellenére van mire figyelni.
Mi a helyzet a legnagyobb számban használt modellekkel?
Hosszú évtizedek óta Opel Astrából fut a legtöbb idehaza
, kíváncsiak voltunk ezzel együtt a top öt magyarországi modellre is. A sorrend közöttük a forgási sebesség alapján látható, a táblázat jobb szélső hasábjában azt mutatjuk, darabszám alapján hányadik az adott modell nálunk.
|
|Modell
|Átlagos hirdetési idő
|Forgalomban lévő példányok szerinti sorrend
|1.
|Suzuki Swift
|9-10 nap
|2.
|2.
|Opel Astra
|22-23 nap
|1.
|3.
|Ford Focus
|23-24 nap
|3.
|4.
|Opel Corsa
|23-24 nap
|5.
|5.
|Volkswagen Golf
|24-25 nap
|4.
Életkor szerinti sorrend
A leggyorsabban fogyó életkor-kategória a 15+ év felettiek, ami sajnos az átlag magyar autós anyagi helyzetét mutatja: ezek a legolcsóbb autók. Náluk átlagosan 21-22 nappal lehet számolni. Őket követik sorrendben a 10-14 év közötti és az 5-9 év közötti autók átlagosan 25-28 napos forgási sebességgel. A leglassabban a 0-4 év közötti új és fiatal – és drága – autók kelnek el 42-43 napos átfutással.
Plusz öt érdekes modell
Ugyan egyre hátrébb szorul a nepperek noteszében – így a szürkeimportban – a BMW 3-as szériája, komoly mennyiség fut belőle idehaza, ezért ennél a modellnél is kértünk statisztikát. Vele szemben jelentősen növekszik a használt Teslák behordása, az Octavia mindig szeretett, az S-osztály és a 911-es pedig örökké érdekes – ennél az öt autónál is megmutatjuk a hirdetéseik forgási sebességét.
|
|Modell
|Átlagos hirdetési idő
|1.
|Tesla Model 3
|20-21 nap
|2.
|BMW 3-as sorozat
|26-27 nap
|3.
|Skoda Octavia
|26-27 nap
|4.
|Mercedes S-osztály
|34-35 nap
|5.
|Porsche 911
|45-46 nap
A benzineseket hajkurásszuk, vagy már az elektromosokat?
Legalább egy esztendeje halljuk, olvassuk, hogy a használtpiaci árak bezuhanásával párhuzamosan mennyire megugrott a villanyautók iránti kereslet. A Használtautó.hu hajtáslánc szerinti adatai még nem azt mutatják, hogy annyira pörögnének, mint mondjuk az idős (és benzines) Suzukik.
Kép: Martin Berry/Getty Images
„A leggyorsabban eladható hajtáslánc a benzines 25-26 napos átfutással, majd a dízel 26-27 nappal. Az alternatív hajtásláncok között az elektromos modellek átlagosan 33-34 napig, míg a hibridek 35-36 napig vannak fent az oldalunkon” – mondja Lőcsei Dániel.
Végül némi luxus
Százalékosan nézve látványosan megemelkedett az újonnan forgalomba állt Ferrarik értékesítése idehaza az elmúlt években, látható mennyiségre akad vevő új Bentley-ből, és jól megy a három közül utoljára hozzánk érkezett Lamborghini szalonja is.
A százmillió feletti új luxusautókra jellemzően többet kell várni a tömegmodelleknél, és amint az alábbi táblázatunkból kiderül, a használt példányok hirdetései is meglehetősen sokáig fent vannak a legnagyobb hazai használtautós oldalon.
|
|Márka
|Átlagos hirdetési idő
|1.
|Ferrari
|40-41 nap
|2.
|Bentley
|54-55 nap
|3.
|Lamborghini
|59-60 nap