24,7 milliárd forintnyi új hitel került a piacra, ezzel 2025 első félévében négyéves rekord dőlt meg az autóhitelezésben. Ez 3,2 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi értékeket Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a kiugrás oka főként a járműárak emelkedése, nem pedig az érdeklődés felfutása.

Míg egy évvel ezelőtt a 23,9 milliárd forintos kihelyezéshez 6 097 szerződésre volt szükség, addig most az említett 24,7 milliárd forint értékű hitelt 5765 szerződésben érték el. Az átlagos hitelösszeg a tavalyi 3,93 millió forintról idén kilenc százalékot meghaladó mértékben, 4,29 millió forintra emelkedett.

Gergely Péter szerint a gépjármű finanszírozásban továbbra is magas az olyan ügyfeleknek a száma, akik a gépjárművásárlást egyéb forrásból, például személyi hitelből finanszírozzák. A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint az sem felejthető el, hogy az előzetes felmérések szerint a június végéig kibocsátott közel 107 milliárd forint értékű munkáshitelnek egy része szintén a gépjármű piacon landolt. Sőt, a szabad felhasználású babaváróból is többen a család gépjármű vásárlását finanszírozták az elmúlt években.

Kamatozás alapján a gépjármű finanszírozás olcsóbb, mint a piaci kamatozású személyi kölcsön. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint, 2025. június végére a gépjármű vásárlási hitelek átlagos hitelköltsége (THM) 11 százalék alá csökkent, miközben a személyi hitelek átlagos THM mértéke továbbra is 16 százalék felett van. Utóbbival viszont a finanszírozott összeg magasabb lehet, mint a gépjármű vételára, és így például a gépjárműhöz szükséges további eszközök (pl. tetőcsomagtartó, téli gumi szett, síbox, gyermek autósülés, vagy épp a járműre kötött – casco és/vagy kgfb – biztosítások első éves díja) is finanszírozhatóak a bankszámlára kapott pénzből.