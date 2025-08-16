A 478 lóerős Ferrari F40-ről azt beszélik, hogy kiemelkedő vezetési képességek kellenek, ha valaki gyorsan menne vele. Vajon mit kívánhat egy autó, amit több mint négyszer ilyen erős és kiviteltől függően kb. 100 kilóval nehezebb csak?

A Hennessey a Monterey Car Week keretében bemutatta a több mint kétezer lóerős Venom F5 LF hiperautót. Igen 2000+.

Bár az amerikai gyártó minden egy autója egyedi megrendelés alapján készült, de alapjaiban mégis azonosak. Nem úgy az új modell, amely valóban „1 of 1”, olyannyira, hogy elkészítésével párhuzamosan külön üzletágat hoztak létre azon ügyfelek számára, akik még inkább egyedi autót szeretnének, ez a Maverick.

Galéria az F5 LF-ről:

29 fotó

A szenvedélyes gyűjtő és amerikai vállalkozó, Louis Florey személyesen vett részt az egyedi aerodinamikai csomag és a jellegzetes kakaóbarna / pezsgőszínű szénszálas karosszéria kialakításában.

A Venom F5 LF legbonyolultabb autó és persze a legdrágább, amelyet eddig a Hennessey épített. A különleges modell teljesen új karbon vázzal, teljesen új hatfokozatú kézi sebességváltóval, teljesen új belső kialakítással, valamint a többi F5 modellhez képest továbbfejlesztett aerodinamikai, futómű- és kényelmi fejlesztésekkel rendelkezik.

A hamarosan megjelenő Venom F5 Evolution karosszériaelemeit előrevetítő LF számos aerodinamikai változtatást kapott, köztük új első splittert, újragondolt sárvédő rácsokat, új hátsó fedelet integrált spoilerrel és jelentősen magasabb (290 mm) hátsó szárnyat.

Motorja 6,6 literes ikerturbós V8-as, úgy mint eddig az F5-ké, de már 2060 lóerős (1515 kW, amerikai számítással ez 2031). Mellé viszont hagyományos hatfokozatú manuális sebességváltót társítottak, amihez az utasteret is átszabták, hogy elférjen három pedál.

Nincs semmilyen elektronikai segédlet a kuplungnál, az teljesen hagyományos módon működik. Mivel kiemelten analóg, vezetőközpontú autót akartak. De ez a kocsi nem való mindenkinek, a lentebb látható videóban a cégalapító John Hennessey kijelenti, hogy ehhez az autóhoz tökösnek kell lenni.

Nem tudni mit tudhat ez az örült jószág, de tavaly júliusban John Hennessey félmérföldes (805 m) távon rekordot döntött a sima F5-tel, amikor 14,44 másodperc alatt teljesítette a távot, a célban 353 km/óával száguldva.

Az új modell állítólag 10,3 másodperc alatt gyorsul – nem százra- hanem kétszázra, de nem km/órára, hanem mérföld/órára, azaz 322 km/órára. Elképesztő.

Ezzel az F5 Evolution a világ legerősebb belső égésű motorral szerelt közúti autója. Az összes jövőbeli F5 modell alapfelszereltségként tartalmazza az Evolution fejlesztéseket, ugyanakkor a korábban már leszállított 32 autó tulajdonosai is frissíthetik modelljüket az Evolution specifikációra.

A frissítések nagyobb teljesítményt és nyomatékot hoznak ki az eddig sem szerény, több mint 1800 lóerős motorból. A frissített aerodinamika nagyobb leszorítóerőt kínál, az adaptív futómű jobb kezelhetőség és menetkomfort ígér. Ha valaki viszont kevésbé őrülne meg, annak túra kipufogó és túra ülések is kérhetőek.

A Maverick csapat által újragondolt belső térben hangsúlyos a sebességváltó megjelenítése, amely alumíniumtömbből kimart nyitott váltókulisszát kapott. Minden kapcsoló és forgógomb a kézműves órakészítés minőségének megfelelően született.

Nehéz megtippelni mennyibe kerülhet ha valaki álmainak megvalósításáért szélcsatornát bérelnek, hogy finomítsák az aerodinamikát. Az biztos,, hogy az F5 legutolsó darabjait már több mint 3 millió dolláros áron, azaz 1 milliárd forint feletti adták el.

„Amikor ügyfeleinknek van egy álmuk, mi azon dolgozunk, hogy valóra váltsuk…” – mondta Hennessey. „Új Maverick divíziónk lehetővé teszi ügyfeleinknek, hogy amerikai hiperautónkat egy teljesen új dimenzióba emeljék. Számomra ez az amerikai álom legfőbb kifejeződése!”