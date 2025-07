Fontos változás történt tavasszal a hazai autós szabályozás terén, hiszen április elsejétől megszüntették a motorszámot a forgalmi engedélyeken. A korábbi P.5 mezőben volt megtalálható a motorkód vagy motorszám (előbbi a motor típuskódját jelölő azonosító, ez meghatározza, hogy milyen fajta a motor, utóbbi pedig a motorkód + a konkrét motor gyártási sorszámából adódó azonosító). A motorszám nyilvántartásból való törlésére még 2024-ben tett javaslatot a Magyar Gépjármű-kereskedők Országos Egyesülete (MGOE) annak érdekében, hogy csökkenjenek az adminisztrációs terhek.

A törzskönyvből már jóval korábban eltűnt ez az információ, de vajon mit eredményez az, hogy a forgalmi engedélyből is kikerült? Egy átlag autótulaj számára nem sok könnyebséget jelent ez, de vannak olyan esetek, amikor nagyon lényeges lehet.

A motorcsere esete

Van olyan helyzet, amikor egy károsodott motort már nem éri meg megjavítani, gyorsabb és biztosabb megoldás a komplett motorcsere, jellemzően egy használt blokk behelyezése. Ennek legális módja, hogy keresni kell egy igazolható forrásból származó bontott, típusazonos motort, ezt megvásárolva számlaképes szakszerviz által kerül az autóba. Mivel a típusazonos motor beszerelése nem minősül tuningnak, így egyedi engedélyeztetés sem kell hozzá.

A Közlekedési Hatóság egyik kirendeltségén megvizsgálják az autót, és ha valóban típusazonosnak és megfelelőnek találják az elvégzett motorcserét, akkor kiállítják a járműkísérő adatlapot, amely igazolja, hogy mindent rendben találtak. Korábban akinek a forgalmijában csak motorkód szerepelt, annak nem is kellett az új forgalmi kiállításával bajlódnia. Akinek azonban a teljes motorszám benne volt, annak el kellett látogatnia az okmányirodába, hogy a papírokkal igazolt új motorjának számát bejegyeztesse.

Az új rendszer szerint már nem állít ki az okmányiroda új forgalmit típusazonos motorcsere esetén, de az új motorszámot felvezetik az állami nyilvántartási rendszerbe, a bejelentési kötelezettség megmarad. Felmerül a kérdés, hogy ebből lehet-e probléma egy későbbi adásvételkor az eredetiségvizsgán, így az alábbi kérdéseket tettük fel az Építési és Közlekedési Minisztériumnak:

Az új rendszerben típusazonos motorcsere esetén semmilyen esetben nem kell új forgalmi engedély és törzskönyv? Az állami nyilvántartási rendszerben továbbra is vezetve lesz a motorszám, mint egyedi azonosító? Ha igen, akkor mi lesz az eljárás akkor, amikor egy típusazonos motorcserén átesett autó (amelynek forgalmijában már nincs se motorszám, se motorkód) tulajdonost vált, és az eredetiségvizsán nem egyezik a motorszáma az állami nyilvántartásban szereplő motorszámmal? Megbukik az autó?

Válaszukban közölték, hogy habár a kérdéseinkkel összefüggő szabályozás a közlekedési miniszter hatásköre, de a végrehajtási jellegre és az eredetiségvizsgálatra irányultságuk miatt az Energiaügyi Minisztériumhoz forduljunk. Ezt meg is tettük, a minisztérium Kommunikációs Főosztálya pedig az alábbi választ adta:

„Forgalmi engedélyt motorcsere miatt azokban az esetekben kell cserélni, amelyekben a korábban kiadott okmány még tartalmazza a motorszámot. A 2025. április 1-je után kiadott okmányokat típus-azonos motorcsere esetén nem szükséges cserélni, de a változást át kell vezetni a járműnyilvántartásban. A 2021. július 1-jétől kiadott törzskönyvekben a motorszám már nem szerepel, akinek ennél korábban kiadott okmánya van, annak cserélnie kell. Jelenleg a járműnyilvántartás tartalmazza a motorszámot, abban a motorszám nem minősül egyedi azonosítónak. Az előzetes eredetiségvizsgálatra vonatkozó eljárási szabályok nem változtak, a motorszámot az eddigi előírásoknak megfelelően kell vizsgálni.”

Hogy tisztázzuk a bizonytalanságokat, megkértük dr. Krizsán Zoltán ügyvédet, hogy segítsen a szabályozás értelmezésében. Egy eredetvizsgával foglalkozó szakemberrel való egyeztetés után rögzítette, hogy típusazonos motorcserénél ugyan már valóban nem állít ki a hatóság új forgalmi engedélyt 2025 tavasza óta, a csere – ha van motorszám, annak a – hatósági bejelentése azonban továbbra is kötelezettsége a tulajdonosnak (üzemben tartónak). Az adminisztrációs terhek tehát ebből a szempontból álláspontja szerint csak a hatóság oldalán csökkentek. A jármű eladásakor az eladónak és a vevőnek a továbbiakban is számolnia kell motorcsere esetén azzal a kockázattal, hogy vajon a motortérben fizikálisan megtalálható motor száma megegyezik-e a hatósági nyilvántartásban szereplő motorszámmal?

Tévhit, hogy nem létezik már motorszám – ez egyelőre ugyanúgy megmaradt, csak a forgalmi engedélyből került ki. Az eredetiségvizsgálat során szabály szerint le kell olvassák a motorszámot (ha van, vagy ha le tudják) és össze kell vetniük a hatósági nyilvántartással. Ha eltérést tapasztalnak, muszáj azt feljegyezniük – sőt, még fényképfelvételt is készítenek (műszaki vizsgánál nem), amely dokumentációt feltöltenek a központi nyilvántartásba is. Ha nem tudnák leolvasni a motorszámot, mert csak alkatrész bontással megoldható (például a BMW X5 esetében), erre is van „rubrikája” a vizsgálónak, amelyet bejelölhet.

A vizsgáló kiállítja a hatósági bizonyítványt, amelyben rosszabb esetben rögzíti a nem-egyezést – a gyakorlatban ugyanakkor a cél az, hogy felhívja az érintettek figyelmét a probléma orvoslására és hogy tisztázzák a motor eredetét, amelyet motor adásvételi szerződéssel, számlával igazolnak. A nyomon követés, visszakövetés – főleg egy külföldről behozott jármű esetén – körülményes tud lenni (az EU-ban sok helyen már nem tartják nyilván a motorszámot), dr. Krizsán Zoltán álláspontja szerint pont emiatt is tett a szabályozó egy lépést a könnyítés felé az adminisztrációs terheket illetően a tavaszi módosítással. „Ismeretlen eredetű” motor, vagy pl. kicsiszolt/átütött/megsemmisített motorszám-motorkód esetén pedig büntetőjogi jogkövetkezményekkel is számolni kell (egyedi azonosító jellel visszaélés).

Ha a hatósági bizonyítvány kedvezőtlen tényt tartalmaz, az átírással sok macerája lesz a vevőnek. Amennyiben a motorszám eltérése nem orvosolható, nem fogják engedni a jármű átírását (kicsi jogászkodást előadva ez a helyzet az adásvételi szerződés érvénytelenségének határát súrolja, ezért felmerül az eredeti állapot helyreállításának kérdése az eladó és a vevő között, azaz: a vételár vissza a vevőhöz, a jármű az eladóhoz).

Az átírás kavarodását elkerülve, érdemes a használtautó-vásárlóknak – még a tranzakció előtt – összevetnie az állami nyilvántartásban szereplő motorszámot (ezt ingyenesen lehetséges ügyfélkapus bejelentkezéssel az ún. Jármű Szolgáltatási Platformon) a motortérben szereplő motorszámmal. Ha már létrejött az adásvétel és az eredetiségvizsgálat során bukik ki az eltérés, hiába az eladó felelőssége, a vevőnek kell megoldania az átírási-ügyintézési folyamatot.

Az ügyvéd hozzátette, hogy ismert olyan tervezet, ami szerint még 2025-ben kikerül a vizsgálati folyamat alól a motorszám ellenőrzésének kötelezettsége, és már csak a motorkódot kell vizsgálni. Ennek a jövőbeni intézkedésnek ágyazhat meg ezen 2025 tavaszán hatályba lépő „bevezető” módosítás is.

Nehezedik az alkatrészvásárlás?

A legtöbb alkatrészes webshopban az autó márkája, típusa és motorizáltsága alapján lehet keresni, ezután pedig a motorkód alapján lehet pontosítani a találatokat. Ha tehát a forgalmin nincs rajta a motorkód, az nehezítheti a megfelelő termék megvásárlását. Ilyenkor, ha van rá mód, akkor szemrevételezéssel célszerű megpróbálni a régi alkatrészt és a webshopban szereplő cseredarab képét összehasonlítani, bár ez sem 100%-os módszer.

A legtöbb esetben csak az alvázsszám alapján lehet pontosan meghatározni, hogy melyik alkatrész passzol abba a konkért autóba, de nagyon ritka esetekben még ez sem mindig elég. Az alvázsszám még egy ideig velünk fog maradni, mint egyedi azonosító, így ez segíti az alkatrészvásárlást is. Az más kérdés, hogy a licensz nélküli ingyenes keresők sokszor nem ismerik fel az alvázsszámot, ez szintén okozhat kellemetlenséget.

Ha betérünk egy autóalkatrész üzletbe, ott tudnak alvázsszám alapján alkatrészt keresni, optimális esetben nincs szükség a motorszámra vagy motorkódra. Célszerű magunkkal vinni a kiszedett alkatrészt, például fékbetétet vagy generátort, így össze lehet hasonlítani azzal, amit az eladó elénk tesz, így biztosra mehetünk, hogy a megfelelő termékkel térünk haza. Szintén nem okozhat gondot az alkatrészrendelés a márkaszervizekben sem a motorkód vagy motorszám hiányában. Ugyanakkor ha online rendelnénk alkatrészt, akkor könnyedén elképzelhető, hogy lehetnek problémák a motorszám hiányában.