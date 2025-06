„38 ezer forint lesz” – mondja a telefonban a férfihang, amikor az autóm jellemzőinek az ismertetése után időpontot kaptam a szerdai műszaki vizsgára. Emlékszem, hogy volt némi kormányzati áremelés, de nem ekkora. Legutóbb huszonezret fizettem két éve.

Végül nem ennyi szerepelt a számlán szerda délelőtt, hanem több. Mint kiderült, még így is jól jártam.

Több száz autót éget a nap körülöttem a hatalmas telephelyen. Szlovák rendszámos BMW-k egymás mellett, NER-es építőipari cég matricáját viselő BYD, I rendszámos luxusautó, GreenGO-s és limós kölcsönautók, és sok rom, a tetejükön hónapos madárszarral. Először azt sem tudom, ez most egy használtautó-kereskedés, gigantikus szerelőműhely vagy műszaki vizsgaállomás. Leparkolok, megszólítanak, én műszakira jöttem.

Ránézésre a legnagyobb csarnokban szűken elférne a Puskás Aréna gyepszőnyege, a tőle 20 méterre húzódó kisebben is hét járműállást számolok, és még hátul is látok egy közepes műhelyt. Ekkora szerelőműhely/kasztnis/fényező/vizsgaállomás/használtautó-kereskedős kombót még nem láttam. Hamarosan arra a következtetésre jutok, hogy éppen a mérete miatt fizettem annyit, amennyit.

26 700 forint. Ez még nem az én számlám, hamarosan azt is bemásolom ide. Ez az az elméleti minimum összeg Temesvári Ferencné, a Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok Szakmai Testületének (MVVSZ) elnöke szerint „ami alatt sehol nem vizsgáztathatnak”. A saját műszakim után csörgettem meg őt, és azt kérdeztem elsőként, mennyi lehet a legkedvezőbb díj ma az országban, amennyiért „a magyar átlagautót”, egy 15 éves Suzuki Swiftet vagy egy ugyanilyen korú Opel Astrát le lehet vizsgáztatni.

Ez ugyan az elméleti minimum, ami „a közlekedési minisztérium díjából és a hatósági árból” tevődik össze, de az MVVSZ vezetője szerint ennyiért sehol nem fogok találni. A 15 600 forintos hatósági árhoz ugyanis a vizsgaállomások rendszerint hozzáadnak egy saját maguk által meghatározott összeget az előzetes átvizsgálásért. Amit, ha kérünk, ha nem, ők elkérnek. Találomra megnéztünk vagy nyolc árlistát budapesti állomástól egészen kistelepülési műhelyig, és mindenütt ott virított a személyautó műszakiztatásáért általuk elkért végösszegben.

„Egy 15 éves Swiftnél vagy Astránál különösen indokolt az előzetes vizsgálat, ha már az ablaktörlő nem működik tökéletesen, azért is meg kell buktatni az autót” – mondja Temesvári Ferencné. Vagyis az olcsóbb (=idősebb) autóknál még több energiát fektetnek elvileg a járművek átnézésébe, a fiatalabb, drágább autók tulajdonosai könnyebben megúszhatják kisebb összegből.

Mennyi az országos átlagösszeg ma egy személyautó műszakiztatásáért? „40-50 ezer forint között. A legtöbb helyen ennyit kérnek” – válaszolja Temesvári Ferencné. Rákérdeztünk egy 6 éves Mercedes műszakijára egy budapesti állomáson, 40 ezer forint alatti összeget mondtak. Kevesebbet, mint ami a 15 éves Suzuki vagy Opel átlagdíja.

Rossz bőrben

„Katasztrofális, katasztrofális” – feleli kétszer is az MVVSZ elnöke kérdésünkre, amiben a hazai autópark állapotát fírtatjuk, aki 25 éve maga is működtet vizsgaállomást, manapság is napi 25-30 személyautót ellenőrizve, rengeteg a tapasztalata.

„Mivel egyre magasabb a gépjárműpark életkora, ezért is súlyosbodik a probléma. Régebben rendszeresen szerelőhöz hordták az autóikat az emberek. Aztán később már csak a műszaki előtt nézették át, de az is jó volt, mert a vizsgára rendben voltak a kocsik. Manapság se szerelő, se átnézetés, sokszor rendkívül rossz állapotban érkeznek az idősebb gépjárművek műszakira. Nincs pénze az embereknek, szinte könyörögni kell, hogy a jármű átvizsgálása után feltárt hibákat megjavíttassák a műszaki vizsgára és ne kelljen a gépjárművet megbuktatni” – mondja Temesvári Ferencné.