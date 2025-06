Röviden ‒ Volvo V40 (2012‒2019) használtan Mi ez? A Volvo kompakt méretű autója, amely a Ford Focus testvérmodellje. 2012‒2019-ig volt gyártásban, 2016-ban kapott ráncfelvarrást. Mibe kerül? A 2012 környéki V40-ek kicsivel 2 millió forint feletti árral indulnak, míg a jól felszerelt, 2018‒2019-es darabok állnak a sor másik végén 6-7 millió forint körül. Kinek jó? Aki szeretne egy kicsit kitűnni az Opel Astrák és Ford Focusok közül, és megengedheti magának, hogy adott esetben többet kell otthagynia a szervizben, mint egy egyszerűbb kivitelű autó esetében. Melyik motor legyen? Dízelek közül a régebbi öthengeres a legstabilabb, ezzel elég fickósan is mozog, a benzinesek közül pedig 2,0 literes Volvo-motorral ajánlható, de ez elég ritka.

Nagyon sűrű volt 10-15 éve is a kompakt autók kategóriája, rengeteg modellel próbálták elnyerni a vásárlók kegyeit az autógyártók. A Ford és a Volvo együttműködéséből születő V40 innen próbált egy kicsit kilógni különcségével, ám nem nevezhető a világ legproblémamentesebb használt autójának. Arra pedig célszerű felkészülni, hogy az embléma miatt a karbantartási költségek is magasabbak lehetnek, mint egy Focus esetében. A képeken szereplő konkrét V40 egy 2014-es, 1,6-os dízel, amely nagyjából 110 ezer kilométert futott.

Modelltörténet

A Volvo az 1995-ben piacra lépő kombijánál használta először a V40 típusnevet, a modellt egészen 2004-ig gyártották. A motorkínálat az 1,6-os benzinestől az 1,9-es dízelen át a 2,0 literes benzines csúcsváltozatig terjedt, utóbbi 200 lóerős volt. Ezután közel egy évtizedig nem készült V40 jelű modelljük, mígnem 2012-ben megérkezett a Ford Focus alapjaira épült V40-es ferdehátú, amely a Volvo C30 mellett bizonyos értelemben a Mazda 3-nak is rokona. A motorpaletta itt sem nevezhető szűkösnek, Ford‒PSA és Volvo saját motorok adták a kínálatot.

Egy évvel később a szabadidő-autós jegyekkel ellátott Cross Country kivitel is bemutatkozott, ehhez ráadásul összkerékhajtást is lehetett kérni, amellyel a látvány mellé valódi használati érték is társult. A Peter Horbury által tervezett V40 motorjaihoz egyébként 6 fokozatú, manuális váltó vagy szintén hatsebessége automata volt elérhető. A jármű 2013-ban pedig harmadik lett Az Év Autója szavazáson. 2016-ban aztán jött a ráncfelvarrás, majd 2019-ben befejeződött a gyártása.

Milyen használni?

A hétköznapokban hozza azt, amit a kompakt kategóriában elvárhatunk, elöl és hátul is kényelmesen elférni még 185 centis magassággal is. A könyöklő azonban nem mozgatható előre-hátra, így az alacsonyabb sofőröknek (akik közelebb ülnek a kormányhoz) kényelmetlen lehet. A lebegő középkonzol látványos megoldás, de funkcionális is, mögé is lehet pakolni, igaz, nem esik kézre onnan bármit is kivenni.

A műszerfal hajlamos a nyöszörgésre, a sebességváltó gombja pedig könnyen karcolódik, adott esetben le is eshet a rögzítőpöckök eltörése miatt. A csomagtartó alapesetben csak 324 literes, ezzel a kategóriája egyik legkisebbje, de legalább jó formájú a raktér. Az ülések formázottsága megfelelő, a képeken szereplő példány félbőr kárpitozása pedig ízlésesen mutat. A műszerfal személyre szabható volt, többféle stílus megjeleníthető rajta. Jópofa megoldás továbbá, hogy a kulcsot a műszerfalba kell betolni, majd nyomógombbal indítható az autó.

Ami pedig a vezethetőséget illeti, kiváló a Ford-eredetű futómű, a kabinba pedig nem sok zaj szűrődik be, így akár egy kényelmes utazóautó is lehet. Autópályán hatodikban, 130-nál nagyjából 2200-at forog a motor ebben az 1,6-os dízelben. A motor kellően takarékos, a tulajdonos elmondása szerint 5,1 liter körüli a fogyasztása vegyes felhasználás mellett.

5 csillagos törésteszt A Volvónál a biztonság mindig nagyon fontos volt, nincs ez másként a V40 esetében sem. A 2012-es törésteszten ötcsillagos minősítést kapott az Euro NCAP vizsgálatán. A felnőtt utasok védelmére 98, a gyermekekére 75, a gyalogosokéra 88 százalékos értékelést kapott, míg a biztonsági asszisztensek működésére 100 százalékot. Híres volt megjelenésekor a géptető alól kinyíló légzsák, amely a gyalogosokat védte.

Motorkínálat

A V40-es esetében belépőmodell az 1,5-ös benzines volt, amely 122 és 152 lóerős változatokban készült. Aztán jött az 1,6-os benzinmotor három teljesítményszinttel: 120, 150 és 180 lóerővel. Készült ezek mellett 2,0 literes motorral is a modell, 122, 152, 180, 213 és 245 lóerős teljesítménnyel. A kínálat csúcsát a 2,5 literes, öthengeres benzinmotor jelentette 254 lóerővel. Dízel fronton 1,6-ossal indul a sor, ez 115 lóerőt produkált, emellett egy 2,0 literes négyhengeres blokk állt még rendelkezésre, 120, 150, 177 és 190 lóerővel.

Ennyit fogyaszt a V40 a különböző motorokkal

A német Spritmonitor.de oldalon tankolási naplót vezető felhasználók több száz tankolási ciklust tartalmazó adatai alapján ezek a fogyasztási adatok jellemzik a Volvo V40 motorváltozatait 100 kilométerenként:

Benzines:

1.5, 90 kW: 7,4 liter / 100 km

1.5, 112 kW: 7,4 liter / 100 km

1.6, 88 kW: 6,9 liter / 100 km

1.6, 110 kW: 6,9 liter / 100 km

1.6, 132 kW: 7,9 liter / 100 km

2.0, 90 kW: 7,4 liter/ 100 km

2.0, 112 kW: 7,4 liter / 100 km

2.0, 132 kW: 7,9 liter / 100 km

2.0, 180 kW: 8,1 liter / 100 km

2.0, 186 kW: 7,7 liter / 100 km

2.5, 187 kW: 9,8 liter / 100 km

Dízel:

1.6, 84 kW: 5 liter / 100 km

2.0, 88 kW: 5 liter / 100 km

2.0, 110 kW: 5,7 liter / 100 km

2.0, 130 kW: 6,2 liter / 100 km

2.0, 140 kW: 5,7 liter / 100 km

Típushibák, hibalehetőségek

Nincs könnyű dolga annak, aki a V40 típushibáiban szeretne eligazodni. Ford‒PSA- és Volvo-motorok keverednek a kínálatban, ezekhez kapcsolt Ford- vagy Volvo-segédberendezésekkel, váltókkal stb. A jobb átláthatóság érdekében a márkára szakosodott VDASH Hungaryt kerestük fel. Az országszerte több kirendeltséggel rendelkező szervizhálózat kereskedelmi vezetője, Silingi Dávid és három tapasztalt kollégája, Pawlik Róbert, Pawlik Károly és Kollár Tamás mondta el tapasztalatait a V40-nel kapcsolatban.

Ami az 1,5-ös turbós benzinest illeti, ez egy Volvo-motor. Előfordulhat, hogy a 2019 előtti gyártású példányoknál megreped a hengerfal, ez a hűtőfolyadék fogyásához vezet. A dugattyú szoknyájának leszakadása is lehetséges, valamint a szelepfedélben levő membrán átszakadása, ami alapjárati gondokat okoz, ezt a szelepfedél cseréjével lehet orvosolni. Szintén probléma, hogy a kipufogócsonk elvetemedhet, amely aztán elesztergálja a turbinakereket, ez a turbó gyengélkedéséhez vezet. Ezeket Volvo manuális vagy Aisin automata váltókkal szerelték.

Az 1,6-os benzines, szintén Ford-eredetű motor esetében is lehet gond a dugattyú szoknyájával, megszorulásával vagy megolvadásával, emellett a főtengely csapágyazása sem annyira strapabíró. A 2,0 litereseknél szintén van Fordból átvett motor, ennél a jelentős kokszosodásra érdemes odafigyelni. Volvo-féle 2,0 literes benzinmotor is került a V40 orrába, ebből azonban elég kevés van a piacon. A T5-ös megnevezésű, 2,0 literes Volvo-motor pedig a Ford Focus ST-be került be, így itt egy ilyen irányú csere is történt a két márka közt.

A 2,5-ös benzinesnek a kettős tömegű lendkerék a gyenge pontja, ennek cseréje gyári alkatrésszel 800 ezer forint is lehet. A vízhűtéssel is adódhatnak problémák (termosztátnál szivároghat a hűfőfolyadék), kényes továbbá arra, hogy meglegyen a gyári olajminőség, valamint hogy gyári akkumulátorral üzemeljen. Nem akkora a 25-30 ezres árkülönbözet, hogy megérje utángyártott akkumulátort venni, ami csak 2-3 évig megy el, míg a gyári akár 6-8-ig is. A start-stop rendszer kis akkumulátorára szintén igaz ez, bár az így is csak nagyjából 3-5 évet bír ki, felhasználástól függően.

Főbb Volvo V40-visszahívások A V40 esetében elég sok és elég komoly visszahívás történt. A 2015‒2017 közötti példányoknál hirdettek visszahívást a hűtés hibája miatt. A rendszerben légbuborékok maradhattak feltöltés után, amelyek a motor túlmelegedéséhez és akár tűzhöz is vezethettek. A 2012‒2019 közti D4204T8 dízeleket érintheti a szívósor túlmelegedése, megolvadása és esetleges kigyulladása. A 2012‒2018 közti modelleknél az EGR hűtőjének problémája miatt szintén tűzveszély alakulhat ki. A 2014‒2016 közti példányoknál az üzemanyagrendszer szivárgása vezethet tűzhöz, a 2015‒2017 közötti példányoknál pedig a légzsák hibája okozhat sérülést. Érdemes tehát a vásárlás előtti átvizsgálásnál alvázszám alapján szakszervizben lekérdezni, hogy az adott példány érintett-e valamelyik visszahívási akció kapcsán.

Ami a dízeleket illeti, az 1,6-os változat egy 8 szelepes Ford‒PSA-motor. Ennek gyenge pontjai a Siemens befecskendezők, amik nem felújíthatók és nagyjából 200 ezer forint darabja, így a szereléssel és felprogramozással együtt az egymillió forintot közelítheti a négy darab cseréje. Érzékeny az üzemanyag minőségére, célszerű rendszeresen cserélni a gázolajszűrőt és tisztítani az üzemanyagrendszert, hogy csökkentsük a meghibásodás kockázatát. 250 ezer kilométeres futás felett szinte biztos, hogy cserélni kell majd a porlasztókat.

A 2,0 literes dízeleknél eleinte az 5 hengeres Volvo-motorral szerelték a V40-et (150 és 177 lóerővel), ez egy elég jó motornak mondható, ám néhány nyűgje ennek is van. A rövidített hajtókaros blokk hajlamos olykor forralni a vizet, a kiegyenlítőtartályból fogyhat a hűtőfolyadék. Ez a hidegen erőltetés eredménye, amely blokkrepedéshez vezet, valamint az sem segít, hogy a gyártás kezdetén a hengerek közti gát elég vékony, könnyen átszakad. Ezt utólag perselyezéssel lehet megoldani szakműhelyben, de a Volvo is módosította idővel a konstrukciót a hiba felismerése után. Ezekhez Volvo hatos automata vagy manuális váltó társulhatott.

Az öthengeres után 2,0 literes VEA (Volvo Engine Architecture) családba tartozó négyhengeres motorok jöttek, itt gondot okozhat az EGR-szelep és az EGR-hűtő, ami sok más márka modelljeihez hasonlóan nem szereti a városi használatot (az EGR-csövet a gyártó módosította is, mert eleinte elrepedt a nyakrésznél).

A pillangószelep nagyon el tud kormolódni, és ha nem 10 ezrenként cserélték benne az olajat, akkor felléphet olajfogyasztás is. Amelyik motor fogyasztja a kenőanyagot, az DPF- és katalizátorgondokkal is küzdeni fog előbb vagy utóbb, ezek javítása pedig milliós tétel lehet. A turbó és az intercooler csöve pedig elrepedhet már 150 ezer kilométer környékén.

Az olajfogyasztás egyik oka a dugattyú problémája, amelyet módosított is 2019 környékén a gyártó. A problémát utólag vagy gyűrűzéssel lehet orvosolni, vagy dugattyúcserével, nagyjából másfél milliós költséggel. Ha azonban a henger fala megsérült, ott már jellemzően csak a blokkcsere segíthet, ez közel 3 milliós tétel. A VDASH szakembereinek tapasztalata szerint 10-ből 7 kopott hengerfalú motorban repedt a főtengely is, ezért nem feltétlenül éri meg a dugattyúk cseréje ennél a kihegyezett motornál (esetleg be lehet vizsgáltatni a főtengelyt, és utána elvégezni a dugattyúcserét). A használatot általában nem befolyásolja a repedés, csak ritka kritikus esetekben, a motor felújításánál derülhet rá fény ultrahangos vizsgálattal. Kétliteres PSA dízel négyhengerest a V40-be nem szereltek.

A V40 karosszériájára nem jellemző a rozsdásodás, de felületi korrózió jelenhet meg a váznyúlványoknál, a kipufogó-tartóbakoknál és lengőkaroknál, valamint a bölcső alján is. A fényezés-rétegvastagságnak 100-120 mikron környékén kell lennie a sérülésmentes járműveknél, vásárlás esetén erre érdemes figyelni. A futómű gyenge pontja az első lengőkar hátsó szilentje, ezt erősítettre célszerű cserélni. Az első futómű némiképp eltér a Focustól, a hátsó azonban csereszabatos.

A hajtáslánc terén a Ford‒PSA-dízel Powershift automata sebességváltója kerülendő (ez csak az 1,6-os dízelnél volt), nehezen szerelhető, szinte semelyik szerviz nem ad rá garanciát. Az Aisin automaták viszont stabilak, ahogyan a Volvo hatos manuális váltója is. Ám ezekben is kell olajat cserélni, kb. 60 ezer kilométerenként.

Elektronikai problémák is adódhatnak a Volvo V40 esetében is, például a klímaszellőztető levegőirányító motorjai mehetnek tönkre, 100-150 ezer forint a javításuk, ha elérhető helyen vannak, ha pedig komplett klímabokszot kell cserélni, az 8-900 ezer forintba kerül. Attól is függenek a költségek, hogy hány motor cseréje szükséges, ha a szélvédő szellőztetőzsaluja hibásodik meg, akkor általában a műszerfalat is ki kell szerelni. Ezért vásárláskor a teljes szellőztetőrendszert mozgassuk át, a belső szellőztetést is ki kell próbálni. Javasolt márkaszervizben szoftveres diagnosztika elvégzése és a klímavezérlő szoftveres kalibrációja, ezzel a módszerrel jól kiszűrhetők a meghibásodott motorok és a rendellenesen működő klíma.

A kábelkötegek nincsenek előkészítve az utólagos extrákhoz, ennek ellenére sokan akarnak utólagos tolatókamerát, ülésfűtést és egyebeket a V40-es Volvókba, ám ezeket nem tudja bárki szakszerűen beszerelni és programozni. Az ülésfűtés egyébként sok más autóhoz hasonlóan itt is érzékeny a fizikai behatásokra, nem célszerű az ülőlapra térdelni például pakolás közben.

A tetőablaknál lehetséges beázás, ha elkoszolódik a mozgatószerkezet, ilyenkor pedig a kamerához vezeti a vizet a szélvédőnél, ami elektromos gondokat eredményez. A szerkezet rendszeres karbantartása fontos. Az ajtózárak 180 ezer kilométeres futás felett bekrepálhatnak (zárt állapotban ragad, a csere segíthet rajta), de a tükörmozgatással is lehet gond, mert az ajtó kábelátvezetőjénél sérülnek a kábelek.

A légzsák vezérlőmodulja tönkremehet, mert érzékeny arra, hogy az ülés alatti kábelkötegek tökéletesen a helyükön legyenek. Ha mondjuk egy vizespalack odacsapódik és megsérti a kábeleket, akkor kontakthiba esetén akár 300 ezer forintos modulcsere is lehet belőle. A kormányzárban a műanyag fogaskerekek megadhatják magukat, ennek javítása 200 ezres költség. A motortér kábelkötegei a kartergáz-elvezetőcső alatt sérülhetnek a rájuk kerülő szennyezett olaj miatt, ami érdekes elektronikai gondokhoz vezethet. A fényszórók pedig hamar besárgulhatnak, főleg a halogénlámpás kiviteleknél.

Az audiorendszer szintén tud gyenge pont lenni, két generációval szerelték a V40-eket. A Sensus (ezek a műszerfalon található NAV feliratú gombról ismerhetők fel) rendszernél a középkonzol kijelzője egy idő után tönkremegy, ez pedig sok mindenre kihatással van, akár az óracsoportot is működésképtelenné teheti. Ebből az egységből 400 ezer forint a gyári, bontottat pedig 200 ezer környékén lehet szerezni. A másik a Sensus Connect (ez arról ismerhető fel, hogy a műszerfalon egy Földet ábrázoló gomb van) rendszer, ahol az IHU CD-egység tud bekrepálni, ez is kijelzőelfeketedéssel társulhat, ennek cseréje 350 ezer forint környékén mozog. A tolatókamera képe vibrálhat, ennek oka a kábelelvezetési interferencia, amit antennaerősítővel vagy a kábel újrahúzásával lehet megoldani. Egyébként az audiorendszer lehetett Basic, High Performance, Premium Sound vagy Harman Kardon (ez utóbbi csak a Sensus Connectnél volt elérhető).

Szintén elromolhat a levegőminőség- és a páraszenzor a kabinban, a manuális váltós kiviteleknél pedig a kuplung és a gázpedál jeladójával adódnak néha gondok. A generátor szintén okozhat fejtörést, és a korábban említett akkumulátorkényesség is. Elektromos téren egyébként mindezek ellenére a V40 viszonylag megbízható rendszeres karbantartás mellett, de vásárlás előtt is javasolt egy számítógépes diagnosztika. A beltérben furcsa hiba még, hogy a kormány dekorbetétje felpöndörödhet, ami egy műanyagra perforált alumínium, ez pedig könnyen felsértheti az ember kezét. A megoldást a középkonzol rolójánál is alkalmazták.

Használt Volvo V40-árak

Az internetes hirdetésekben a legolcsóbb, 2012 környéki V40-ek kicsivel 2 millió felett indulnak, míg a facelift utáni, jól felszerelt, 2018‒2019-es darabok állnak a sor másik végén 6-7 millió forint körül (de a csúcsfelszereltségű, Polestar különkiadásokért akár 8 milliót is elkérhetnek). A cikk írásának idején a Jóautók.hu keresőjében 13 használt Volvo V40 keresett új gazdát. 2024-ben a Datahouse adatai szerint 756-szor történt tulajdonosváltás 2012‒2020 közötti V40-ek kapcsán a magyar használtautó-piacon, a gazdát cserélt példányok közel kétharmada volt dízelmotoros, így elmondható, hogy a gázolajos változatok népszerűbbek itthon.

Alkatrészárak és szervizköltségek

Hogy egy megközelítő képet kapjunk arról, milyen összeget jelent karbantartani egy ilyen V40-et, egyrészről lássuk néhány fontosabb kopóalkatrész árát a nagy hazai alkatrészüzletláncok egyikében, mondjuk a Bárdinál. Egy szett első fékbetét a cikkben is szereplő 1,6-os dízelhez a cikk írásakor a Textar márkából 21 ezer forint környékén van, a hozzá tartozó tárcsa pedig 34 ezer forint. Az első lengéscsillapítók ára Bilstein-gyártmányból 81 ezer forint oldalanként, egy Sachs kuplungszett pedig 382 ezer forint hidraulikus kinyomócsapággyal és kettős tömegű lendkerékkel együtt. Ezeknél persze olcsóbb és drágább megoldások is vannak, a felsoroltakat viszonyítási alapként érdemes tekinteni.

Ami a gyakori szervizdíjakat illeti, itt is a VDASH segítségét kértük. Hálózatukban egy kötelező szerviz motorváltozattól függően 100-150 ezer forint környékén mozog, a négy fék cseréje pedig nagyjából 2-300 ezer forint a márka és méret függvényében. A futómű elég összetett, így javítása sem olcsó, de a gyári alkatrészeken túl vannak utángyártottak is, sőt, erősített kivitelben is elérhető például a hátsó nagyszilent vagy a keresztmerevítő.

Összegzés

Tömegmodellek technikáját párosítja egyedi megjelenéssel és prémiumkidolgozással a Volvo V40. Ennek pedig megvan az ára. Mindenki eldöntheti, hogy megéri-e neki az, hogy egymillió forinttal drágábbak a legolcsóbb használt V40-ek, mint a Focusok. A külső és belső formaterv, a minőségérzet mind szubjektív dolgok, de az Audi és a BMW kompaktjainak szintjét nem biztos, hogy eléri ez a Volvo. Aki azonban megszereti, az nem mond le róla egykönnyen, hiszen egy nagyon biztonságos és kényelmes autóról van szó.