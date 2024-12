Aranyi Péter

Az idei év izgalmas időszak volt a buszgyártók számára. Voltak, akik azonban nem tették fel a kezüket, hanem meneteltek előre és olyan fejlesztéseket mutattak be, amelyek biztonságosabbá és komfortosabbá teszik a vezető munkáját. Ezek közé tartozik a Neoplan, amely a Tourliner turistabuszt korszerűsítette.

A praktikus újítások közé tartozik az auto-hold funkció, ami megakadályozza, hogy a busz akár egy enyhébb emelkedőn visszaguruljon. Még arra a pillanatra sem, amikor a sofőr átteszi a lábát a fékről a gázpedálra. A másik kedvencem az adaptív sebességtartó tempomat (ACC) volt, amely fontos funkcióval egészített ki. Ez teszt közben automatikusan fékezésre késztette a Tourlinert az elé hirtelen bevágó és lefékező Passat esetén. Ez a kísérletet természetesen nem csak egyszer, hanem rengetegszer működött. Legalább tízszer megcsináltuk.

Végül, de nem utolsósorban ugyancsak szerethető jellemzője volt a Neoplan Tourlinernek a digitális visszapillantó tükör, amely az Alpok kanyargós és szűk szerpentinein széles sávban jelenítette meg a turistabusz bal és jobb oldalát, így mindig pontosan lehetett látni mekkora ráhagyásra van szükség ahhoz, hogy ne találkozzon a busz oldala egy-egy útmenti tereptárggyal. A 2+1-es üléselrendezés pedig hihetetlen komfortossá tette a fedélzetet. Az év tesztjárműve tehát számomra a tovább tökéletesített Neoplan Tourliner volt.

Fehér Patrik

Számtalan remek autó megfordult idén a Vezess szerkesztőségében. Talán nem árulok el azzal nagy titkot, hogy a legjobbakat nem csak a teszt szerzője próbálja ki, hanem a kollégák is. Így ültem bele én is a Mercedes-AMG GT 63 Coupéba. Imádtam minden percét, joggal lehetne a kedvencem is, favoritnak azonban mást választottam.

Két meghatározó és különleges élményem is volt 2024-ben, melyek maradandóak lesznek évek távlatából is. A franciaországi Shell Eco-marathonon egy hihetetlenül takarékos guruló koporsóval tehettem meg néhány kilométert, Lengyelországban pedig egy alsó hangon 400 milliós Mercedes-prototípust hajthattam meg. A két jármű közül végül utóbbira esett a választásom.

A Mercedes-Benz Vision EQXX az elektromos hajtástechnológia jelenlegi csúcsra járatása, mai szemmel technológiai csoda. Az EQXX úgy tud kevesebb mint 10 kWh/100 km-es fogyasztást produkálni, hogy közben két személyt kényelmesen, prémiumkörülmények között szállít. Az alacsony fogyasztásnak hála így több mint 1200 kilométert tehet meg egy töltéssel. Tanulmányautó létére vezetni sem volt rossz, egy jól kezelhető, jó futóművel rendelkező autó hosszú utazásokra. Bővebben itt olvashatsz róla:

Földes Attila

Mozgalmas év volt a 2024-es, rengeteg érdekes autóval és utazással. Valószínűleg senkinek nem okozok majd nagy meglepetést azzal, hogy nálam a Toyota Land Cruiser vitte el idén a legjobb tesztautó címét. Régi, kiforrott, 205 lóerős motorjával a racionalitás szobra, és emellett olyan dolgokra képes terepen, amit nehéz megemészteni.

A legjobb benne, hogy szinte minden terepjárós előképzettség nélkül nekiindulhatsz vele a világnak, és a legtöbb problémát meg is fogja oldani helyetted. Emellett baromi jól néz ki, és autópályán sem fogsz vele elvérezni, csendes, kényelmes és ügyes futómű is került alá.

Jó az irány a Toyotánál, a külsővel egy ideje már nincs gond, nem alszunk el rögvest, ha meglátunk egy Toyotát. Élhető, jól átgondolt belsőket is tudnak tervezni, gombokkal, praktikus részletekkel, már csak a fedélzeti rendszer menüjével, működésével kell valamit kezdeniük. Én drukkolok, remélem jövőre már ez is hibátlan lesz.

Horváth Zsolt

Korábbiaknál nehezebben és könnyebben választottam ki a kedvenc tesztautómat ehhez az összeállításhoz. 2024 nem volt olyan sűrű számomra a tesztautókat tekintve, nem unatkozta, csak más feladatok kötötték le az időmet idén. Ezért aztán nehezebb feladat volt választani, mert kisebb volt a felhozatal és az itthon kipróbált autók egyike sem volt nagyon extra. Jó autók voltak, de hétköznapiak, nem egy év végi gyűjtésbe valók.

Ám semmi gond, mert a nemzetközi menetpróbák során több olyan meghatározó találkozása is akad, melyekre évek múlva is örömmel emlékszem majd. Ott van örök kedvencem az MX-5-ös, amely idén nemcsak 35 éves, de privát programként több napig autóztam a Transalpinán. De szoba jöhetne a Lexus LBX Morizo RR, amely az imádott Toyota GR Yaris hajtását rejti.

Ám mind közül kiemelkedik egy autó. Vezetése örömünnep, adrenalinbomba. Gyors kezet és hideg fejet kíván. V12-es motorjának visítása angyali ének az autórajongóknak. A Ferrari 12Cilindri mindent vitt idén. Nem egy jövőautó, hanem a klasszikus autógyártás csúcsa. 830 lóerő hátsó keréken. Kell ennél több? Itt megkaphatod:

Kovács Miklós

2024 érdekes év volt az autóipar számára. Egyszerre gyülekeztek a viharfelhők a villanyautók körül, és kerültek piacra lenyűgöző típusok elektromos hajtással. Ebből a turbulens időszakból nekem a BMW 5-ös széria emelkedik ki, és a kedvenc tesztautóm a BMW i5 Touring, bár lehetne az 520d is. Pont ezért emeltem ki, mert a bajor gyártó az új 5-ös szériával megmutatta, hogy a klasszikus belső égésű motorok, sőt dízelek híveinek sem kell hátat fordítani ahhoz, hogy ütős villanymotoros konstrukciót dobjanak piacra.

A BMW i5 Touring pedig egyszerűen a családi álomkombi szteroidokkal, vagyis esetünkben „amperekkel” feltöltve. Néma, könnyen kezelhető, millimétereket lehet vele érzéssel megtenni, nincs rángatva égő tengelykapcsoló, és utastérbe pokoli forróságot lehelő, megfeszülve dolgozó technika. Van viszont 601 lóerő, amit német prémium autó még sosem állított elő ennyire könnyedén, izzadság nélkül.

Csak úgy mellékesen odadobja, tessék itt van, ha kell letépem a fejed, kipasszírozom a tüdődből a levegőt, és elfehérítem az utasok arcát. 3,8 másodperc alatt ugrik százra, ez bizony Porsche 911 tartomány, miközben az 570 literes csomagtérben gyakorlatilag bármit bepakolhatunk ami egy családi háztartásban épp kellhet.

Persze tud még tekintetvezérlést, ami mágia: dugóban elég előre nézve jelet adni, hogy indulhat a sorral. Ő vezet, de mi döntünk, ez a tökéletes elegy. Komfort, hosszú utakon is elégséges hatótáv, a 2024-ben elérhető összes digitális kütyü, és könnyen kezelhető, mégis elementáris 601 lóerő egy 5 méteres üzleti kombiban, ez volt az elmúlt időszakot fémjelző autóipari csemege számomra, amit természetesen sorhatos dízel motorral is hazavinnék.

Szörényi András

Nem túlzás azt írnom, hogy világraszóló évem volt 2024-ben. Annyi sok öröm és élmény kijutott a kormány mögött új és régebbi autókban, ami több évre is elég volna. Átéltem a szervezetemre támadásként ható gyorsulást az 1100 lóerős Taycan Turbo GT-ben , jó emlékeket őrzök átgondoltsága és parádés kényelme miatt a Volkswagen ID.7-ről, amely hatékony és szerethető villanyautó hosszabb távok megtételéhez.

Ezzel együtt az idén vezetett új autók közül számomra a Lamborghini Revuelto https://www.vezess.hu/ujauto-teszt/2024/11/14/lamborghini-revuelto-teszt-lamborghini-revuelto-hibrid-2024/ volt a legnagyobb szám. Életem első Lamborghinije 1015 lóerős és helyenként félelmetes karakterével nyomokban sem emlékeztet a hasonló gyorsulásra képes villanyautók sterilségére.

Ha tehetek egy kiruccanást a már nem gyártott autók közé, az idei emlékek közül kitündököl a Transzfogarasi hágóúton vezetett Porsche 911 Turbókon kívül az az E34-es BMW M5, amelyből egy becsövezett autót vezethettünk a G90-es és a G99-es M5 bemutatóján.

Nyers menetteljesítényei ma már „csak” jók, nem szenzációsak, de vadsága, őszintesége és a sorhatos sportmotor karaktere miatt a második generációs M5 vezetése a sírig elkísérő autós öröm volt 2024-ben, így akkor is meg kell említenem a tavalyi év legszebb élményei között, ha a cikk idén jelenik meg róla.