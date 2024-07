Vajon milyen lesz az autóipar jövője? Valószínűleg ahány márkát megkérdeznénk, annyi választ kapnánk, sőt, az is lehet, hogy egy adott márkán belül is eltérnek a vélemények. Jó példa erre a Mercedes-Benz, melyről nemrég azt olvashattuk, hogy berántják a kéziféket az elektromos átállás felé tartó úton.

Ehhez képest az az esemény, melyre nemrég mi is hivatalosak voltunk, nem erről árulkodott. Lengyelországba utaztunk, ahol olyan átfogó képet kaphattak a csillagos márka terveiről a közép-kelet-európai újságírók, melyhez hasonlót eddig, ilyen formában még nem tárt a világ elé a Mercedes-Benz.

Mielőtt azonban rátérnénk a megfogható dolgokra, kezdjük az elmélettel. A Mercedes-Benz új stratégiája az Ambition 2039 nevet viseli, és alapvetően azt takarja, hogy arra az évre, vagyis 15 év múlva karbonsemlegesek lesznek. Ez még igencsak messze van, de van köztes célkitűzés is: 2030-ra – amelyik piacon lehetőségük van – teljesen átállnak villanyautók forgalmazására. Jóslatuk szerint az évtized második felében akár minden második eladott Mercedes villanyautó lehet, ehhez pedig majd sorban jelennek meg az új modellek, az AMG-modellektől kezdve a haszonjárművekig mind új platformokon.

„Leírva, elméletben mindez jól hangzik, de hiszem, ha látom” – gondolhatja a kedves olvasó és az autós újságíró is. Épp erre volt azonban jó a lengyelországi esemény, hogy láttuk is, hogy mire is alapozzák a jövőképet. Mutatjuk is, mi mindent láttunk, fogtunk és vezettünk!

A legtávolabbi jövő: Vision One-Eleven

Mintha egy sci-fiből gurult volna elő, olyan a Vision One-Eleven. Nevében, színében és formavilágában az 1960-as és 1970-es években született C 111-es koncepciómodellekre emlékezteti az embert, és célja is hasonló: újat villantani technológiai fronton.

Sirályszárnyas ajtók
A szerző és a Vision One-Eleven
Retró, de egyben futurisztikus is

Élőben rendkívül látványos a rezes-narancssárgás fényezésű, mindössze 117 cm magas (azaz inkább lapos) autó, melynek már hűtőmaszkja is digitális kijelző. Ezzel együtt is mondhatjuk, hogy kívül letisztultság jellemzi, belül pedig kellemes tér fogadja az embert, melyben szívesen töltenénk időt a közlekedés idején kívül is. Utóbbi fontos szempont volt, hiszen itt már egy önvezető elektromos szuperautóról beszélünk, azaz ez az időtöltés meg is valósul. A műszerfalon ízlésesen keveredik a modern technológia a pixeles, retró megjelenéssel.

Önerőből a kiállított modell nem mozgott, viszont a tervek szerint egy axiális fluxusmotor hajtaná a Vision One-Elevent, mely harmadakkora mérettel és tömeggel tud ugyanakkora teljesítményt, mint egy hagyományos villanymotor. A technológia részleteiről itt írtunk:

Főszerepben a magyarok: Concept CLA

Tavaly szeptemberben már bemutattuk nektek az autót, hiszen a premieren is ott voltunk. A Concept CLA a lengyelországi programban sem kapott sok időt, egy esti lepellerántás jutott neki Varsó belvárosában az autót bemutató beszéd mellett.

Kecskeméten készülhet majd
A csillagos fényszóró már több Mercedes-modellen is megjelent
A kis csillagok villognak is a koncepcióautón
Elvileg nem lesz nagy az eltérés a sorozatgyártott modell és a CLA Concept között

Magyar szempontból mégis fontos autóról van szó, hiszen erre az alapra építkezik majd az igazi, sorozatgyártásra kész, következő generációs CLA is, melyet várhatóan még idén bemutatnak. Gyártásban a kecskeméti Mercedes-gyár is szerepet kap, mely az EQB-vel már bizonyította, hogy alkalmas villanyautók gyártására is, a jelenlegi belsőégésű motorral CLA-t meg eleve gyártják itt. Mint megtudtuk, a legoptimistább forgatókönyvek szerint akár már 2025 márciusában ráállhatnak erre a modellre Bács-Kiskun vármegyében, az első vásárlók pedig a jövő év második felében vehetik át autóik kulcsait.

1200 km egy töltéssel: Vision EQXX

Az elektromos hajtástechnológia jelenlegi csúcsra járatása a Vision EQXX. Ha önmagában ez az autó lett volna az esemény egyetlen attrakciója, már megérte volna, hiszen ez mai szemmel maga a technológiai csoda – melyet ráadásul vezethettünk is néhány kilométeren.

Tudjuk persze, hogy mindent annak vetettek alá a Mercedes mérnökei, hogy a fogyasztást csökkentsék, de itt nem Shell Eco-Marathon-os versenygépeket építettek limitált használhatósággal. Az EQXX úgy tud 10 kWh/100 km-es fogyasztást produkálni, hogy közben két személyt kényelmesen, prémiumkörülmények között szállít. Az alacsony fogyasztásnak hála így több mint 1200 kilométert tehet meg egy töltéssel.

Majdnem öt méter hosszú az autó
Passzív hűtőrendszer dolgozik az autó alatt, nincsenek az orrán kivágások
60 km/óra alatt nem nyúlik a diffúzor
Napelem a tetőn. Akár 25 km-t is nyerhet vele egy nap
A szerző és a Vision EQXX
Látványos a beltér
A kijelzőn a szélirány, a nap beesési szöge, de még a domborzati viszonyok is követhetőek - mindent a takarékosságért
Fenntartható és újrahasznosított anyagok mindenhol

Alaktényezője mindössze 0,17-es. Egészen kicsi felületen töri a levegőt az autó, az első nyomtávja 5 centivel szélesebb is a hátsónál, ami segíti a cseppforma kialakítását. 20 colos kerekein plexiborítást látunk, de maguk a gumik sem szélesek. A légellenállást nagyban rontó hűtőnyílást nem érdemes keresni az orrán, mert azt is passzívan, az autó aljára szerelt hűtőlemezekkel oldották meg. Mindezeken felül ráadásul aktív aerodinamikai elemként a diffúzora is pozíciót vált, 20 cm-t nyúlik 60 km/órás tempó felett.

Rendkívül hatékony lett így az EQXX, hiszen az energia 95 százaléka tényleg a hajtásra, a haladásra megy el, és alig vész el valami a rendszerben. Ahol lehetett, faragtak a kilókon is, pl. a magnéziumfelnikkel, az innovatív alumínium féktárcsákkal vagy az üvegszálas hátsó felfüggesztéssel: az 1755 kg-os össztömegből 495-öt visz el a 100 kWh-nál valamivel kisebb akkupakk, mely szilíciumból készült.

A tervezőknek még arra is volt ideje, hogy ahol lehet, fenntartható vagy újrahasznosított anyagokból készüljön az eredetileg bemutatotthoz képest már erősebb, 180 kW (241 LE) teljesítményű EQXX. Kedvenc részletem az alumíniumhatású betét az ajtón, mely valójában egy kókuszalapú, 3D-nyomtatással készült anyag. Az ülésbe kaktusz is került, de nem szúrnak, sőt, nagyon is kényelmesek.

Vezetni sem rossz, ami onnan nézve, hogy továbbra is egy tanulmányról beszélünk, pozitív meglepetés, de hozzá kell tenni, ezt az autót utazásra tervezték – hosszú utazásokra. Persze vannak hiányosságai: nincs benne például légzsák, az ülések is csak előre-hátra tologathatóak, és a kormány pozíciója sem változtatható. Van viszont rendszáma, és többször, a világ több pontján, hidegben, melegben, síkon és hegyekben is teljesítette már az 1000 km feletti távokat egy töltéssel, többek között olyan pilóták kezében, mint pl. Nyck de Vries korábbi Forma-1-es versenyző.

A bő két kilométeres menetből óriási tanulságokat nem lehet leszűrni, de alapvetően egy jól kezelhető, jó futóművel rendelkező autóról van szó. Ha ügyes a sofőr, nem is kell fékeznie, egypedálos vezetési móddal mindent meg lehet oldani – és ez a leghatékonyabb energiafelhasználási szempontból is. A mellettem ülő instruktor például elmondta, egy ilyen ezer kilométeres út során volt, hogy mindössze kétszer fékeztek csak.

Többször, több embertől is kérdeztük, hova lehetne tenni ennek az autónak az árát. Persze tisztában vagyunk azzal, hogy ez nem egy eladó termék, ezért a fejlesztési költségekkel is számoltattunk: egyedüli fix támpontot a több mint egymillió euró félmondat jelenthet. Persze ez a befektetés bőven megéri, ha a technológia átköltözik majd a CLA-ba és a többi elektromos Mercedes-Benz modellbe.

Még többet itt olvashatsz a Vision EQXX-ről:

Terepre: Mercedes-Benz G 580 With EQ Technology

A jövőbe tett kalandozások után ideje visszatérni a jelenbe. Ide az elektromos Mercedes-Benz G-osztály visz vissza, amely már Magyarországon is bemutatkozott. Nevét illetően nem illeszkedik a márka villanyautói közé, hisz nem EQG-nek hívják: a presztízsmodell megmaradt simán G-nek, melyhez utólag hozzátolják, hogy benne van az EQ-technológia.

A formavilág 45 éves, de ilyennek szereti és ismeri a világ, ezért kívülről nem is piszkálták látványosan. A borítás alatt ott van azonban a négy villanymotor, kerekenként 108 kW (147 LE) teljesítménnyel, a rendszernyomaték pedig alapesetben sem kicsi, 1164 Nm. Low range üzemmódban, terepen azonban kérhető tőlük 18 ezer Nm (jól olvastad!) is.

35 fokos oldalirányú dőlést tud
85 cm a gázlómélysége
Hangszóró produkálja a V8-as motorhangot - nem csak a beltérben, hanem a külvilág felé is
Egy helyben képes megfordulni, mint egy tank
Szinte végtelen módon személyre szabható
Már nem kell annyira csapni az ajtaját, de kell még hozzá erő
Fura neve van, még szokni kell
Luxus a beltérben
Minden paraméter nyomon követhető

Az autó leglátványosabb funkciója az eddig is meglévő, lenyőgöző terepképességek mellett, hogy egy helyben meg tud fordulni, mint egy tank. A G-Turn funkció a Mercedes saját bevallása szerint is egy bulitrükk: ilyenkor a jobb és bal oldali kerekek ellentétes irányba forogva pörgetik meg az autót. A G-Steering viszont egy terepen is hasznos mutatvány: a jobb vagy bal hátsó kerék teljes megállításával jelentősen csökken a fordulókör.

A terepképességekről mi magunk is meggyőződhettünk egy néhány száz méteres, komplex tesztpályán. Kúsztunk, meredek emelkedőt másztunk, félméteres vízben merültünk, sőt, oldaldőlésben is elértük a határt, a 35 fokot – meredek élmény ilyenkor a sofőrülésben lenni!

A WLTP-szabvány szerint 473 km hatótávval rendelkező autó ára 57 millió forintról indul, de kismillió módon személyre szabható. Még többet olvashatsz róla itt:

Ha luxusra vágysz: Mercedes-Maybach EQS SUV

Néhány kilométeren vezethettük, illetve élvezhettük azt a kényelmet, melyet közúton nyújt az első készletről megvehető Mercedes-Maybach modell. Utóbbi tény nem feltétlenül sugallja azt a szinte elérhetetlen státuszt, ami a legtöbb embernek eszébe juthat a Maybach név kimondása kapcsán, de az autónak ettől még megvan a maga varázsa.

Az EQS SUV luxusszintre emelése kívülről talán megosztónak hathat, épp a már említett megszokások és fejben élő képek miatt, de amint beül az ember, elfelejti a kéttónusú krumpliforma vagy a több helyen is furán megjelenő Maybach-logók kapcsán felmerülő kétségeit. A hófehér belsejű bemutatóautó lenyűgözi az embert, üljön akár elöl, akár hátul.

Megosztó forma
10 fokban is fordulhat a hátsó tengely
Az összes Maybach-logó felkerült erre a felnire
Olyan helyen is találkozni velük, amire nem gondolnál
Kanyarokban érezhető az autó tömege
Elöl is kap masszázst az ember, de hátul utazni az igazi
Itt nem unatkozik az ember
Belül egyértelműen átjárja a Maybach-életérzés az embert
Legalább 83 millió forintot kérnek érte

Ha választhatunk, hogy mégis hol foglaljunk helyet, akkor egyértelműen a jobb hátsó ülést mondanám: ez teljesen ledönthető, akár szinte teljesen fekvő helyzetbe is. Masszíroztathatjuk magunkat a szellőztethető ülésben, képernyők és kivehető tablet gondoskodik a szórakoztatásról, miközben karnyújtásnyira ott a hűtő, jó esetben benne egy palack pezsgővel, melyből már tölthetjük is a nedűt a fém pezsgőspoharakba. Közben pedig átjárja az orrot a beltérben alkalmazott parfüm illata.

A haladáshoz persze kell egy sofőr is. Neki egy, a kormányzásnál érezhetően nehéz autót kell kordában tartania, amely a menetpedál érintésére még így is képes meglódulni: 4,4 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára a 658 LE-s, 950 Nm csúcsnyomatékkal rendelkező luxusautó. Kanyarodásban segíthet az akár 10 fokban is elforduló hátsó tengely, amivel a fordulókör 11 méter átmérőjűre csökken. A fék viszont mindenképpen megszokást igényel, nem könnyű ráérezni néhány perc alatt, amiben valószínűleg a különféle rekuperációs beállítások is szerepet játszanak.

A 83 millió forintos indulóáron hazavihető, 600 km-es hatótávú Mercedes-Maybach EQS SUV-t már premier előtt is láttuk, bővebb beszámolót itt olvashatsz róla:

Ha összegezni szeretnénk a látottakat és elhangzottakat, kijelenthető, hogy a cikk elején említett kézifék azért nem lett teljesen berántva, bőven halad a Mercedes-Benz az elektromos átállás irányába. Más kérdés azonban, hogy ezek az elképzelések egybevágnak-e majd azzal, amit a vásárlók szeretnének. Erre a jelenlegi viszonyokat, illetve a villanyautókhoz való hozzáállást elnézve semmilyen garancia nincs.

Egy dolog azonban mindenképp a Mercedes-Benz mellett szól, mégpedig a tapasztalat és az innováció. A Vision EQXX-ben, valamint a Vision One-Elevenben felvonultatott elektromos technológia több mint biztató – ha ezeket valóban széles körben elérhetővé teszik, az hozzájárulhat a szemléletformáláshoz.