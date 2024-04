Most nyert értelmet, hogy a Mercedes a közelmúltban, az indokoltnál jóval korábban lecserélte a G-osztályt. Az új konstrukció tette ugyanis lehetővé, hogy most bemutassák a széria első tisztán elektromos változatát, amelynek pontos nevét nem ismerjük: a gyártó csak úgy beszél róla, hogy „Mercedes-Benz G 580 EQ technológiával”, de ez nem valami frappáns, ezen a néven biztosan kevesen fogják keresni a márkakereskedésekben.

Ha megjelenése ódivatú is, hajtásból a lehető legkifinomultabbat kapta a villamosított G-osztály. Mind a négy kerekét külön villanymotor hajtja. Ezek teljesen azonosak, a rendszerteljesítmény 432 kW, azaz 588 lóerő, a kombinált nyomatéki csúcs 1164 Nm. A bő 3 tonna menetkész tömegű autó így 4,7 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebességét 180 km/órában maximálták.



A négy villanymotor részben a tökéletes terepalkalmasság záloga lehet, hiszen kerekenként szabályozható a nyomaték mértéke, azaz minden viszonylatban (elöl, hátul, középen) szimulálható a differenciálzár.

Az is igaz viszont, hogy a hajtásnak nem csak a mértéke, de az iránya is kerekenként változtatható. Így az elektromos Geländewagen akár helyben képes megfordulni. Ezt egyszerre legfeljebb kétszer hajlandó elvégezni a rendszer, a 720 fokos forduló után kikapcsol a funkció, hogy védje a szerkezetet.

Ennek egy kevésbé extrém verziója a hagyományos kormányozásba segít be, leszűkítve (de nem nullázva) a fordulókör sugarát. Ez szintén csak laza talajon engedélyezett, és legfeljebb 25 km/óráig vehető igénybe.

Van felező (természetesen kerekenként, és konkrétan 2:1 áttétellel), valamint háromfokozatú kúszófunkció is, amely utóbbiak a felező kapcsolásakor automatikusan aktiválódnak. Ilyenkor a végsebesség 85 km/óra.



A terepalkalmasság amúgy szerkezetileg is erőssége az újoncnak. Egyrészt, mert továbbra is (módosított) létravázat és (új tervezésű) merev hátsó hidat alkalmaz. Másrészt, mert a hatalmas akkucsomagból fakadó, mély tömegközéppont tőkesúlyként stabilizálja: felszíntől függően akár 100%-os (45°) emelkedőkön is boldogul, legnagyobb rézsűszöge (oldaldőlése) 35°.



A tengelyek közötti szabad hasmagasság 250 mm, a terepszögek elölről hátrafelé haladva 32 / 20,3 / 30,7 fokosak. A gázlómélység 850 mm, ami pontosan 150 mm-rel jobb, mint amit a belső égésű motorral szerelt motorváltozat tud.

Hogy ezektől megkülönböztessék, a tervezők magasabbra húzták a motorházfedelet, a hátsó kerékíveken légfüggönyt alakítottak ki. Opciós a hűtőmaszkot helyettesítő, fényes fekete panel, valamint a pótkerék helyére szerelhető doboz, amely egyébként a töltőkábel tárolására szolgál.



Elektronikus szolgáltatásokban nincs hiány, ott a fedélzeten a szokásos MBUX infotainment rendszer, kérhető kulcs nélküli nyitás és indítás, fűthető pohártartók, valamint az első tengely környékét kamerával megjelenítő „átlátszó motorházfedél” funkció. Opciós az offroad terepmenü.

Motorhang nincs, viszont vannak egyedi hangkarakterek, illetve az AMG-modellek üvöltését szimuláló G-Roar funkció.

A bevezetéskor elérhető Edition One kiadást bőségesen felszerelték extrákkal, amit a vételár is érzékeltet: míg az alapverzió 142 ezer eurónál (kb. 57 millió Ft) indul, a limitált széria majdnem 50 ezer euróval, 20 millió forinttal drágább.

A nettó 116 kWh kapacitású akkumulátort a 4 mm falvastagságú elemekből felépülő létravázba integrálták, az akkuház ütésnek és nedvességnek ellenálló, csavarodásmentes szerkezet. A hatótávolság 473 kilométer, tölteni akár 200 kW-tal lehet az autót. A regeneratív fékrendszer három fokozatban állítható, illetve ki is kapcsolható.

Az akkumulátor és a hajtáslánc védelméről egy 26 mm vastag, karbon kompozitot is tartalmazó, mindössze 57 kilós panel gondoskodik; ezen egy külön 1 mm vastag réteg gondoskodik a kőfelverődések elleni védelemről.

Kattints ide, ha megnéznéd az elektromos G-Mercedest bemutató gyári videókat.