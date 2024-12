A GR Yaris már most kultusz autó pedig még lehet kapni. A Toyota pedig igyekszik a maximumot kihozni a fejlesztéséből, így a hajtásláncát nemcsak a Corollába ültették át, hanem immár a Lexus LBX-be. Az autó Akio Toyoda, a Toyota igazgatótanácsának előke kedvéért készült. Nemrég Új-Zélandon jártunk, ahol egy próbát tettünk a csak jobbkormányos kivitelben gyártott sportos szabadidő-autóval. Nem csalódtunk!

Az 1,6 literes, soros, 3 hengeres turbómotor a legkisebb Lexusban 304 LE teljesítményt és 390 Nm nyomatékot nyújt. Mellé itt is elektronikus vezérlésű négykerék-hajtás társul, önzáró differenciálművel, sebességváltója kézzel is kapcsolható nyolcfokozatú automata. Ráadásul ez a családi autónak is beválik, hiszen ötajtós.

A gázelvételre durrogó LBX Morzio 5,2 másodperc alatt eléri a százas tempót, de igazi fegyvere a kiemelkedő kanyartempó.

Nézd meg a videónkat róla és tudd meg, honnan ered a neve:

