Egymás után emelik a parkolási engedélyeik árát a budapesti önkormányzatok ezekben a hetekben, százalékosan nagy mértékben: hatszoros, tízszeres, tizennyolcszoros, harminchatszoros és hetvenkétszeres áremelkedést is látni az eddigi éves összegekhez képest.

A VII. kerületi képviselő-testület október 22-én fogadta el a díjemelést, a IX. kerületben október 24-én született meg a döntés, a VI. kerületi polgármester november 4-én jelentette be a változást, a XIII. kerület november 7-én tárgyalta a januártól érvényes összegeket, a XII. kerület nemrég hivatalba lépett vezetője pedig november 21-én terjeszti a képviselők elé az áremelést.

Hol és mennyit kell majd fizetni, mit akarnak elérni ezzel az önkormányzatok, mire alapozzák a várakozásaikat és hová tűnik el szerintük több ezer autó a főváros belsejéből? Hiszen az áremelések mögöttes oka mindenütt ugyanaz: túl sok az autó. Kevesebb kellene.

Mennyi lesz kerületenként a megemelt összeg?

„A környezetszennyezés és a fővárosi utak túlzsúfoltságának enyhítése, valamint a kerületi közúthálózat fentarthatóságának érdekében” döntött az idei áremelők közül elsőként a IX. kerület, amely egyben a leginkább visszafogottan nyúlt a saját lakóitól elkért díjhoz. Januártól 20 ezer forint lesz az éves ára az engedélynek, amelyet Ferencvárosban újdonságként akár féléves időszakra is ki lehet váltani (január 1-től július 31-ig, illetve július 1-től következő év január 31-ig), a teljes éves díj 50 százalékáért.

20 ezer forint lesz a tisztán elektromos személyautók éves díja is a IX. kerületben, amire rögtön rávághatja bárki, de hiszen a zöld rendszámosok ingyen parkolhatnak Budapest egészén. Ráadásul a közvetlen károsanyag-kibocsátás nélküli villanyautóval közlekedőknek megmarad ez a joguk (szemben a plug-in hibridekkel), akkor meg mi ez a 20 ezer forint? A kerületi szabályozásoknál magasabb szintű fővárosi rendelet szerint továbbra is él az ingyenes parkolás lehetősége Budapesten, azonban számos fővárosi kerületben ezerszámra kijelöltek az önkormányzatok kizárólagos parkolóhelyeket a helyi lakosoknak az elmúlt két esztendőben (itt szedtük össze őket). Ezek használatához azonban be kell jelenteni az autót, vagyis meg kell venni az eddig – itt- kétezer forintos, ezután – itt például – 20 ezres éves díjat. Máshol többet, mint alább írjuk. Aki nem veszi meg, elesik többezer parkolóhely jellemzően éjszakai használatától.

Az eddigi kétezer forint helyett 36 ezer lesz az éves díj átlagos méretű személyautó esetén a VI. kerületben, és 72 ezer forintot kell majd fizetni a bejelentett lakcímmel rendelkező lakosoknak a 2 tonnánál nehezebb autóikra – első autónál. Lakásonként két járműre kérhető várakozási engedély Terézvárosban, a második autó díjai immár 72 ezer forint 2 tonnáig, és 144 ezer forint felette. Vagyis, ha él itt egy négytagú család egy saját tulajdonú (2 tonna alatti, átlagos) személyautóval, és a szülők egyike használ céges autót, akkor nekik januárban 108 ezer forintot kell kifizetni, hogy a saját kerületükben az utcák többségében (nem az összesben) parkolhassanak közterületen. Itt is fizetniük kell a villanyautósoknak, pontosan ugyanazt az összeget, mint a benzines vagy dízel autók gazdái, 36 ezret. Ugyanez a 36 és 72 ezer forint lesz januártól Erzsébetvárosban is az első, illetve a második autóra.

November 7-én tárgyalta saját parkolási rendeletének módosítását a XIII. kerület képviselő-testülete. „A fizető parkolás a forgalomszabályozás egyik hatékony eszköze” – indokol az önkormányzat, amelynek célja, hogy „közterületeinket ne csak az autók tárolására és közlekedésére használjuk, hanem alakítsunk ki szélesebb járdákat, hozzunk létre új zöldsávokat”. Náluk a várakozási hozzájárulások online igénylésének a díja 1500 forintra változik, a személyes kiadás költsége 5000 forint lesz. Három parkolási zónájukban 30 ezer, 22 500 és 15 ezer forint lesz a lakosok éves díja.

A teljesen más adottságú, budai és a számozása ellenére nem szomszédos XII. kerületben egy hét múlva dönt az önkormányzat a beterjesztés szerint 24 ezer forinttól 75 ezerig terjedő éves összegekről. Hegyvidék két parkolási övezetből áll, a sűrűbb belsőben 30 ezer forint lesz a várakozási díj az első autóra és 75 ezer a másodikra, míg a külső zónában 24 és 60 ezer forint – közölte a Vezessel a budai önkormányzat.

Jellemzően 10 és 50 százalék közötti kedvezményeket adnak ezekből az összegekből az önkormányzatok – de vannak 90-100 százalékosak is – a szociálisan rászorulóknak, a nagycsaládosoknak, az időseknek, de akár a kerületbe bejegyzett cégeknek is. Ezekről érdemes az adott terület polgármesteri hivatalánál érdeklődni.

Mit akarnak elérni?

„A kiadott lakossági várakozási engedélyek és ezzel együtt az utcán parkoló gépjárművek száma kisebb mértékben csökkeni fog, de ami ennél is fontosabb, ez egy lépés afelé, hogy megértsék az autósok, hogy a parkoló helyek a köz tulajdona és nem egy jog, ami minden autósnak jár” – válaszolta kérdésünkre Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester.

„2025-ben várhatóan kevesebb lesz az igényelt és kiadott engedély, mint az azt megelőző években” – mondta Soproni Tamás Terézváros vezetője. Niedermüller Péter VII. kerületi polgármester szerint is „várhatóan csökkenni fog a kiadott parkolási engedélyek száma, nagyobb csökkenésre a második autók esetében számítunk. Amikor 2023. év elejétől a háztartásonként kiadható engedélyek számát kettőre korlátoztuk, és a második autó esetében a környezetvédelmi besorolás és parkolási zóna alapján határoztuk meg a kedvezményt a várakozási engedélyekre, az előző évhez képest majdnem felére csökkent az igénylések száma. A szabályozás bevezetése előtt ugyanis a második autóra 1.142 engedélyt adtunk, 2024-re ez a szám 610-re csökkent.”

A többiek igényeit is jól összefoglaló, szomszédos XIII. kerület elvárásai szerint pedig „növekszik a helyben lakók és az itt dolgozók számára rendelkezésre álló szabad helyek száma, több, korábban elérhetetlen közterület felszabadulhat új hasznosításra, illetve a gyalogos és alternatív közlekedési módok számára, csökken a parkolóhelyet kereső járművek száma és a keringésre fordított idő, így csökken a károsanyag-kibocsátás, és jobb lesz a levegőminőség, ezáltal az életminőség.” Ez a terv, a várakozás.

A jelenlegi helyzet tarthatatlanságát az adott kerületekben lévő parkolóhelyek számával, és az ezekre kiadott várakozási engedélyek mennyiségével illusztrálják az önkormányzatok. Megkeresésünkre a következő adatokat küldték:

A VI. kerületben csak 2023-as adat létezik, tavaly 6378 helyre 8466 engedélyt adtak ki.

Szintén múlt évi adat a IX. kerületi: 8273 fizetős helyre 9861 engedélyt biztosítottak.

A XIII. kerületben 20 048 saját kezelésű parkolóhely van, ezekre idén október végéig 30 132 engedélyt állítottak ki.

„A közel 5000 parkolóhelyre 8556 várakozási engedélyt adott ki 2024-ben az önkormányzat” – így a XII. kerületi válasz.

Mire alapozzák a várakozásokat?

„Csökkenni fog a kiváltott engedélyek száma, és ezáltal a parkoló autók száma is a kerületben. Ezt a józsefvárosi tapasztalatok már igazolják” – mondja Soproni Tamás, és hozzá hasonlóan a legtöbben a VIII. kerületet hozzák fel példaként. Holott nem Józsefváros volt az első fecske az ottani, 2023 januárjától érvényes megemelt díjakkal. Mindkét önkormányzat vezetőit megkérdeztük az áremelésük a saját kerületükben tapasztalt változásokról.

„A lakossági engedélyek rendszerén mi 2022-ben változtattunk. A korábbi négy helyett kettőben maximalizáltuk a kiadható engedélyek számát lakásonként, valamint a 2001 óta változatlan 2000 forintot emeltük meg az első autónál 12 ezer, másodiknál 24 ezer forintra” – mondja Hintsch György, Újbuda parkolásért felelős alpolgármestere. Ők az engedélyek árának még 2022-es emelése után körülbelül 10-15 százalékkal kevesebb engedélyt adtak ki. Az 5600 férőhelyre korábban 7000 engedélyt igényeltek az ott lakók, „2022 után kb. 6000 lett kiadva”.

Tudni kell a XI. kerületről, hogy szemben több pesti belső kerülettel nem fizetős a teljes területe, de a díjemelés után csökkentették az ingyenes területek méretét. A 2022-es emelés után több területen is bevezették a fizetős parkolást, így arra nem volt lehetőség, hogy a környező, ingyenes területeken helyezzék el azokat az autókat, amikre nem váltottak ki engedélyt.

Kérdésünkre, hogy hová tűnhettek azok az autók, amelyek eltűntek az engedélyezési rendszerből, így válaszolt. „Pontos adatokkal nem rendelkezünk, de feltételezhető, hogy akik a 12/24 ezer forintot nem akarják kifizetni, azok egy része már ingatlanon belül (kert, garázs) oldja meg a parkolást. Talán 2000 Forintért megérte kiváltani az engedélyt, de magasabb összegért nem, ráadásul 2022-ben a zónásítást is bevezettük, ezután már csak kisebb területekre érvényes az engedély.

Valószínűsítjük azt is, hogy vannak olyanok is, akik nem éltek életvitelszerűen Újbudán, de rendszeresen megfordultak itt, ezért valamilyen módon lakcímet létesítettek, így jogosulttá váltak az engedélyre. Azoknak, akik nem napi szinten parkolnak a kerületben, hanem csak havonta néhány alkalommal, nem éri meg kiváltani magasabb összegért az engedélyt, különösen egy szűkebb zónára. Ezek az autók nem tűntek el, de amikor havi néhány alkalommal megjelennek a kerületben, akkor díjat fizetnek” – közölte Hintsch György alpolgármester.

Józsefvárosban 2023. januárjától él a lakossági várakozási engedélyek új rendszere, az önkormányzat állítása szerint az „év végéig 28 százalékkal csökkent a parkolóhelyek nappali foglaltsága”. Foglaltságot mond az önkormányzat, nem a kiadott engedélyek száma csökkent, de tulajdonképpen a foglaltság mérséklése a valós cél. Tőlük is megkérdeztük, mi történhetett az eltűnt autókkal.

„Arról nincsen adatalapú információnk, hogy ki mit csinál az autójával. Több szcenárió közül többre is vannak informális visszajelzéseink:

gépkocsi eladása, alternatív közlekedési eszközre váltás,

garázshellyel rendelkező gépkocsikra nem kiváltott engedély,

gépkocsi kerületen kívüli ingyenes területen történő tárolása,

roncsautók elszállítása,

csak ritka használatra pl. rokonhoz kiváltott engedélyek más kerületben kiváltása,

céges autók garázsban tárolása.

Megkérdőjelezhetetlen adatunk csak akkor lenne, ha a visszaadott engedélyek tulajdonosai részt vennének egy anonim felmérésben és biztosan valós választ adnának. A rendszámok ismeretében ez technikailag nem lehetetlen, ugyanakkor a hipotézisünk szerint nagyszámú jogi kiskapu kihasználása volt jellemző az elmúlt években, így nem várhatnánk őszinte, reprezentatív válaszokat” – közölte a VIII. kerületi önkormányzat.

Mit remélnek a most díjat emelők: hová tűnik el több ezer autó?

„Egyrészt sok olyan ember van, aki Terézvárosba van bejelentve, van itt ingatlana, de mégsem itt él. Ők jellemzően lakáskiadók, főbérlők, vállalkozók, akik ritkán jönnek csak a kerületbe. Mostantól nem éri majd meg nekik kiváltani az éves engedélyt, így nem is foglalhatják el a terézvárosiaknak kijelölt kizárólagos parkolóhelyeket. Másrészt az egynél több autót fenntartóknak már tényleges terhet jelenthet ez a tarifa, így bízunk abban is, hogy sokan átgondolják, valóban megéri-e belvárosban több autót tartani, és megválnak autójuktól” – válaszolja a kérdésre Soproni Tamás terézvárosi polgármester.

Az általa vezetett VI. kerületben évek óta van lehetőség a helyieknek mélygarázsos helyeket kedvezménnyel bérelni, ezek privát tulajdonú ingatlanok, de az önkormányzat beszáll a díjba. Soproni szerint növelni fogják a kedvezményes parkolóházi férőhelyeket is, „így arra ösztönözzük az itt élőket, hogy válasszák azt az utcán parkolás helyett, a megemelt közterületi tarifával ezt könnyebb lesz elérni. A tarifaemelésből befolyó bevételt is a kedvezményes parkolóházi férőhelyek bővítésére, a közterületek fejlesztésére, valamint a helyiek parkolásának könnyítésére és a szelíd közlekedési módok népszerűsítésére, támogatására költjük.”

A két kerülettel arrébb fekvő Ferencváros polgármestere így válaszolt a kérdésre. „Tisztában vagyunk vele, hogy a gépjármű üzemben tartásának teljes költségéhez (a jármű értékcsökkenése, szervízköltségek, üzemanyag, biztosítás) képest a havi 1666 Ft (első engedély esetén) nem jelentős tétel, így elsősorban azon gépjárművek üzemeltetői nem fogják kiváltani az engedélyt, akik egyébként rendelkeznek saját tulajdonú vagy bérelt parkolóhellyel, de kényelmi okokból (ha hazaérkezésükkor éppen volt hely) időnként az utcán parkoltak, illetve akik nem vagy csak nagyon ritkán használják a gépjárművüket” – mondta Baranyi Krisztina.

Mi állhat a ki nem váltott néhány százaléknyi engedély hátterében? Szavazz, kérlek! Eladja az autóját a tulajdonos, és onnantól tömegközlekedési eszközre vesz jegyet, bérletet. 11% (13) Marad az autó, ugyanúgy használja, de nem váltja ki az engedélyt 20-24-36-72… stb. ezer forintért. 89% (106)

„Nem rendelkezünk arra vonatkozó adatokkal, hogy a lakossági hozzájárulással nem rendelkező járműveket hol tárolják tulajdonosaik” – ezt már a XIII. kerület válaszolta a kérdésünkre, akik szerint „életszerű lehet” az autó értékesítése is, de az is, hogy csak nem váltják ki a díjat egyesek, az autójukat ugyanúgy használják. „Elképzelhető továbbá, hogy autójuk tárolását garázs bérlésével oldják meg. Önkormányzatunk az autós és a nem autós szempontokat és érdekeket egyaránt figyelembe veszi intézkedései során, a közterületek sokoldalú és a lakossági érdekeknek megfelelő hasznosítását lehetővé téve.”

Végül a VII. kerületi válasz a fő kérdésre: „A különböző élethelyzetek, illetve az egyéni lehetőségek miatt valószínűleg több válasz is lehetséges a kérdésre, ezek közül az egyik, hogy parkolóházas vagy mélygarázsos parkolást választják az autósok.”