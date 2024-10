Közeledik november, amely évtizedekig többmillió autós életében a kötelező felelősség-biztosítási (kgfb) kampányt jelentette. A hónapot, amikor a járműhasználat vaskos költségeiből valamennyit le lehetett faragni. De van még ennek értelme 2024-ben? Igen is, meg nem is, ráadásul manapság az évnek mind a 12 hónapjában tízezreket lehet spórolni – amit tömegek mulasztanak el.

2010 a biztosítási piacon is rendszerváltást hozott, azóta a kgfb-s szerződések kezdete és vége az esztendő bármely napjára eshet. Az elmúlt másfél évtizedben 365 napra terült szét a biztosítások évfordulója a korábbi novemberről, de a jelenlegi 4,2 milliós személyautó-állomány 10 százalékának továbbra is ekkor van a szerződés fordulója. Vagyis közel félmillió járműért ezúttal is megindul a biztosítók rohama, csak már kevésbé látványosan.

A szerződéses szabadságnak azonban „van egy jelentős hátránya, az ügyfelek hajlamosak elfelejteni a szerződéseik felülvizsgálatát, így könnyen az elérhetőnél magasabb díjú szerződésben ragadhatnak” – mondja mellettem ülve Szobonya László a Groupama Biztosítótól. Az egyik legnagyobb piaci szereplő lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője egy, többnyire gazdasági újságíróknak szervezett sajtóbeszélgetésen ismertette cége friss és érdekes felmérését a járműtulajdonosok biztosításaikhoz való viszonyáról.

Nehézségek

Az ezer fős és reprezentatív kutatás legkevésbé meghökkentő állítása, hogy a megkérdezettek 98 százaléka olcsóbb ajánlat esetén lecserélné a jelenleg futó kgfb-jét. „Meglepő módon az árérzékenység egyáltalán nem függ össze a jövedelmi helyzettel, inkább attitűdalapú”, állítja a kutatás, amelyben a válaszadók 72 százaléka már kevesebb, mint 10 ezer forint éves megtakarítás esetén is lecserélné jelenlegi biztosítását.

Ennek ellenére a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) statisztikái szerint mégsem aktívak a gépjármű-tulajdonosok. A tulajdonos- vagy üzembentartó váltásokat figyelmen kívül hagyva, az évfordulós szerződéseknek körülbelül a 20 százalékánál történik biztosítóváltás.

A magyar járműtulajdonsok közül 2-2,5 millió ember kimondottan passzív, szinte soha nem nyúl hozzá a biztosításához. Vagyis minden évben befizeti a számára megállapított összeget, egyáltalán nem ellenőrzi, hogy más biztosítónál kedvezőbb lenne-e a díja. Hogy tudna-e spórolni. (Miközben ők is benne vannak a 98 százalékban, akik váltanának, ha van olcsóbb biztosítás.)

Ezen a ponton két nagypapás sztori is előkerült a sajtóbeszélgetésen, mindkettő Groupama-alkalmazott családjában történt meg. Az elsőt egyik gyakornokuk mesélte, aki erősködött, hogy papa, kalkuláljunk egyet az autódra, mire jött a válasz, hogy minek. De azért mégis. Nem kell, jó az így. De legalább hadd próbáljam meg. Rendben, és kijött egy 20 ezer forinttal, 30 százalékkal olcsóbb ajánlat ugyanarra az emberre, ugyanarra a járműre.

A másikat Szobonya László mesélte, akinek a nagypapája már annyival előrébb lépett passzív autós társainál, hogy mikor meglátta az előző évinél valamivel magasabb díjat a jövő évre kiajánlva, felhívta az unokáját. Persze, úgy könnyű váltani olcsóbbra, hogy az ember unokája felsővezető egy biztosítónál – vághatja rá bárki, de azért tényleg vannak lehetőségek egyszerű biztosítóváltásra.

Akkor miért fogadja el 2-2,5 millió autós, amit lenyomnak a torkán?

A Groupama kutatási eredménye szerint a váltás útjában álló „nehézségek” elég széles skálán mozognak az autósok válaszai alapján:

nem tudják, hogy mikor lenne lehetőségük új biztosításra váltani

nincs elegendő idejük az adminisztrációhoz és a biztosítók ajánlatainak megismeréséhez

bonyolultnak érzik a folyamatot

megfizethetőnek tartják a jelenlegi szerződésüket

nem hiszik, hogy kedvezőbb ajánlatot találnának a piacon

és végül: 49 százalékuk eleve offline, vagyis nem tud kalkulátorokat használni

A megkérdezettek 63 százaléka mondta, hogy számára előny, sőt akár választási szempont az is, ha a biztosítóváltási folyamat gyorsan és online végezhető.

Tudatos ügyfelek

Ők évről évre keresik a lehetőségét az olcsóbb biztosításra váltásnak, a felmérés szerint 62 százalékuk még így sem önállóan, hanem tanácsadói segítséggel kötötte meg a kgfb-jét tavaly. Az 51 százaléknyi netező „túlnyomó többsége valamilyen ár-összehasonlító oldalt nézett meg először, ugyanakkor közel egynegyedük a biztosítók saját honlapján kötött szerződést”.

Mivel sokan ezt is bonyolultnak tartják (van olyan kalkulátor ma Magyarországon, ahol 67 adatot kell feltölteni), a Groupama megcsinálta az általa legegyszerűbbnek mondott kalkulátort: náluk elég nyolc adat, és máris ott az összeg.

Az online felhasználók 70 százaléka nyilatkozta, hogy a díjszabáson túl egy esetleges pluszszolgáltatás is váltásra ösztönözné őt, jellemzően ilyen lehet egy 0-24 órán keresztül hívható, ingyenes autómentés asszisztencia szolgáltatás. Ennek ellenére 2024-ben mindössze három biztosítónak van ilyen a kgfb-jében. Szobonya szerint fontosnak tartják, hogy megnyugtatólag legyen ilyen „plusz láb” az ügyfeleiknek.

„A rendszeres felülvizsgálatok, a jobb ajánlatok keresése az ügyfelek anyagi érdeke. Az új KGFB kalkulációs felületünket is úgy alakítottuk ki, hogy a lehető legrövidebb úton juthassanak el az ügyfelek a kiszámított díjhoz: az érdeklődők minimális adatkör megadásával is pontos kalkulációt készíthetnek és így akár pár perc alatt köthetnek szerződést a Groupamánál” – mondta Szobonya László, aki mondott pár tippet a kevésbé profiknak.

Először is jegyezzük meg az évfordulónk dátumát. Az évforduló napját megelőző 60. és 30. nap között van lehetőségünk felmondani a kötelezőnket felmondani, de az új biztosításunkat az évforduló napjáig bármikor megköthetjük. Nézzünk körbe a piacon. Az évfordulós díjértesítő kézhezvételével lesz egy összehasonlítási alapunk és egy ár-összehasonlító oldalon felmérhetjük, hogy elérhető-e kedvezőbb díj.

Szerinte fontos, hogy ne csak az árat, hanem a szolgáltatásokat is nézzük. Ugyan a kötelező biztosítások esetében általában limitált az igénybe vehető plusz szolgáltatások száma, de segítheti a döntésünket. Végül azt mondja a Groupama menedzsere, hogy ha bármiben bizonytalanok vagyunk, forduljunk bátran szakemberhez, ők készségesen segítenek, hiszen ez a dolguk. Aki nem használ netet, menjen be egy biztosítói fiókba.

Óriási különbségek a márkák és a hajtásláncok között

Nem csak a biztosítók díjai között lehetnek jelentős, akár százszázalékos árkülönbségek. Nemrég megkértük a Netrisket, hogy az augusztusi szerződéskötéseikből küldjék el a Vezessnek tíz népszerű és sokak által használt márka esetén a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás és casco éves átlagdíjakat külön a belső égésű motorral szerelt személyautókra (és kisteherautókra, együtt van meg nekik), valamint külön ugyanezen márkáknál, ugyanebben az időszakban a villanyautókra kötött díjakat. (A Suzuki egyelőre nem forgalmaz elektromosat, ott csak egy összeg szerepel.)

Mielőtt beledugtuk volna a fejünket, egy dologban biztosak voltunk: a Daciától a Mercedes-Benzig bármit nézünk majd, az adott márkán belül a villanyautók halmaza átlagéletkorban jóval ifjabb, mint a belső égésűek halmaza. Elvileg ebből az is következhetne, hogy a piaci áruk átlagosan magasabb, márpedig akkor a biztosítási díj…, de nem is folytatom. Megdőlt az elmélet.

Márka Belső égésű motoros változatok

(kgfb éves átlagdíj, forint) Tisztán elektromos változatok

(kgfb éves átlagdíj, forint) Audi 77 858 81 511 BMW 81 417 64 247 Dacia 47 939 40 765 Ford 65 963 98 877 Mercedes-Benz 82 682 58 022 Nissan 57 287 60 274 Opel 61 029 60 953 Renault 65 884 52 138 Suzuki 46 773 – Volkswagen 64 688 59 060

Több elgondolkodtató számot látunk, kezdjük az érdekességek egy részének a felsorolását először csak a belső égésűeknél. Meghökkentő, hogy a Suzukiktól (amelyekből a legtöbb 1-2-3 éves fut idehaza) ennyivel drágábbak az átlagosan idősebb Opelek, Renault-k, Volkswagenek és Fordok. A legmagasabb népautós díjra is inkább a VW-t tippeltük volna.

Ennél persze meglepőbb, hogy a kilenc párosból mindössze háromnál drágább az elektromos változatok kgfb-je. Érdekes, hogy a villanyos Fordok éves kötelezője mennyire kiugróan magas, drágább mindhárom német prémium márka díjainál. Az is elgondolkodtató, hogy a Mercedesnél vagy a BMW-nél jóval többet kell fizetni a belső égésűek kgfb-jére, mint ugyanezen márkáknál az elektromosokra.

Látszólag eléggé összevissza összegeknek tűnnek ezek, és mivel nem ismerjük a sok-sok ezernyi szerződés részleteit, felelőtlenség lenne mélyebb elemzésbe mászni. Magyarázatul szolgálhatna, hogy augusztusban volt nagyobb flottákra kötés egyik vagy másik márkánál, de a Netrisk statisztikái jellemzően magánszemélyes szerződéskötéseken alapulnak. Az 50-100-200 autós céges biztosításkötések már nem rajtuk keresztül történnek, minél nagyobb egy vállalat, annál inkább van saját biztosító partnere, akivel egyéni megállapodás szerint egyéni díjat köt. Ez biztosan nem torzítja az adatokat, ahogy a casco-nál a lopásos adatok sem: manapság már nincsenek ezres darabszámkülönbségek egyes márkák eltulajdonított modelljei között.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál és ennél a kilenc népszerű márkánál nagyrészt nem igaz, hogy az éves díj magasabb az elektromos autóknál.

Itt az ideje áttérni a casco-ra, ahol teljesen átbillen az arány: a kilencből nyolc márkánál drágább a villanyautók biztosítása. Akár évi több százezer forinttal. Terjengenek ilyen-olyan hírek egyes márkák villanyautóiról, de azok a megbízhatatlanságról szólnak, itt és most az egészen extrém éves casco a hírértékű. A Fordoknál és a Nissanoknál is hatalmas az árkülönbség, a Volkswageneknél is húzós. Nézd meg:

Márka Belső égésű motoros változatok

(casco éves átlagdíj, forint) Tisztán elektromos változatok

(casco éves átlagdíj, forint) Audi 312 424 961 200 BMW 213 302 290 051 Dacia 106 063 109 737 Ford 160 801 365 496 Mercedes-Benz 302 392 265 720 Nissan 112 377 235 330 Opel 106 373 179 639 Renault 140 364 183 217 Suzuki 120 515 – Volkswagen 168 843 266 133

Mi lehet a komoly árkülönbség mögött? A technológia újdonsága vastagon benne van. Ma már nyilvánvalóan jobban értenek a villanyautókhoz a márkaszervizek, mint 6-8 éve, ám a tudás még nem általános, nem minden helyszínen áll rendelkezésre. Ahol pedig igen, ott a szervizek rezsióradíja is magasabb a villanyautóknál. Másrészt az akkumulátor költsége jelentős, ha az sérül egy esetleges balesetben, akkor nagy eséllyel gazdasági totálkáros lesz az autó. A biztosítók pedig beárazzák ezeket a költségeket.

Múlt héten írtuk meg, hogy miközben a kgfb éves átlagdíja 3 százalékkal emelkedett a Netrisknél 12 hónap alatt, addig a casco-é 20 százalékkal, de enélkül is magasak egy-egy nem prémium márka esetén az éves 260-360 ezer forintos összegek.