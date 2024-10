59 329 forint a kötelező felelősségbiztosítás átlagos éves díja a Netrisknél 2024 szeptemberében, ami 3 százalékos növekedés a múlt év hasonló időszakához képest – írta a Vezess megkeresésére a legnagyobb magyarországi alkuszcég.

Közel háromszor ekkora összeg, 171 898 forint a casco éves átlagdíja a náluk kötött szerződések alapján 2024 szeptemberében. Ez az összeg nemcsak jóval magasabb – mindig is így volt –, hanem itt az áremelkedés is húzósabb: 20 százalékos az egy évvel ezelőttivel összehasonlítva.

„A casco díjának emelkedése mögött a szervizköltségek emelkedése áll” – mondja kérdésünkre Besnyő Márton ügyvezető. „Ez persze ugyanúgy megvan a kgfb-nél is, ahol jóval alacsonyabb az évesdíj növekedése, de egyrészt a kgfb-t vásárlóknál sokkal kevésbé van jelen a márkahűség (mármint a biztosító márkához kapcsolódó hűség), másrészt a kgfb egy nagyon árérzékeny termék, ráadásul a kgfb-nél minden termék papíron ugyanaz.”

Lehet, hogy a kgfb ugyanaz, de a márkák nem. Márpedig a különböző gyártóknál nemcsak az átlagos biztosítási díjakban vannak jelentős eltérések, de az elmúlt 12 hónap árváltozásaiban is. Nézzük meg azokat a márkákat, amelyekből a legtöbb fut Magyarországon.

Kgfb-díjak és az árváltozások

Opelből és Suzukiból használunk a legtöbbet évtizedek óta, darabszámra 15 százalék közöttük a differencia. Az adott márkához kapcsolódó átlagos kgfb-díjakban 2024 szeptemberében ennél jóval nagyobb, közel 28 százalék a különbség. Ennyivel drágább az Opelek kötelezője.

A Fordok átlagos díja még ennél is magasabb, az alábbi táblázatból emellett az is kiderül, hogy nem igaz a közkeletű állítás, miszerint drága a biztosítás a Toyotákra. A Netrisknél, átlagolva konkrétan alacsonyabb az Opelek díjánál is. Összeg szerint emelkedő sorrendben írjuk őket.

Suzuki 46 773 Dacia 46 910 Toyota 56 568 Opel 59 789 Ford 64 909

A következő táblázat pedig azt mutatja, hogy ezen márkák közül melyiknek mennyivel emelkedett a kötelezője az elmúlt egy esztendőben. Itt is emelkedő sorrendben írjuk a márkákat, természetesen forintban értendők a díjak.

Suzuki 46 773 -0,29 Opel 59 789 +1,57 Ford 64 909 +0,09 Dacia 46 910 +2,82 Toyota 56 568 +3,58

Az alacsonyabb biztosítási díjak után jöjjenek a jóval magasabbak, a cascónál már egészen hajmeresztő drágulásokat is látunk.

Sokkal durvább díjemelkedések a cascónál

Ugyanennek az öt népszerű és sokak által használt márkának az átlagos casco díjait mutatjuk először 2024 szeptemberéből, a legolcsóbbtól a legdrágábbig. Alig van különbség a Suzukik és az Opelek átlagdíja között, és a Daciákra sem sokkal olcsóbb.

Itt már elszakad tőlük a Toyota, de gondolta volna bárki, hogy a Fordok cascója átlagolva még az övéktől is magasabb összeg? És e mögött nincsenek lopási statisztikák.

Dacia 104 874 Opel 116 196 Suzuki 120 515 Toyota 158 181 Ford 165 649

Az egy év alatt bekövetkezett áremelkedés is súlyosan érintette a fordosokat, de a suzukisok is hasonlóan rosszul jártak: a 25 százalék körüli áremelkedés húzós. A daciások 33 százaléka pedig nyugodtan nevezhető extrém drágulásnak.

Opel 116 196 +12 Toyota 158 181 +13 Ford 165 649 +23,97 Suzuki 120 515 +25,14 Dacia 104 874 +33,2

Mi várható az árakban?

A kötések számára első féléves adataink vannak, amelyek szerint a jelentős áremelkedés ellenére 11 százalékkal több szerződés született a Netrisknél. Ez azért nem annyira meglepő, hiszen az újautó-piac is szinte pont ennyivel emelkedett 2024 első felében.

Érdekesebb kérdés, hogy merre mozoghatnak a biztosítási díjak az előttünk álló egy esztendőben. „A biztosítási díjak függnek az adott biztosító adott időszakra vonatkozó célkitűzéseitől, a biztosítók belső működési költségeitől, és természetesen az egy szerződésre vonatkoztatott várható kárösszegtől (az pedig a javítási kötségek, alkatrészárak, logisztikai költségek stb. eredője). Ezek alapján én további emelkedést várok” – kaptuk a választ a Netrisktől.