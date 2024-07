Összesen 63 337 új személyautó állt forgalomba 2024 első felében, ami 11,91 százalékos emelkedés a múlt esztendő hasonló időszakához képest – derül ki a Datahouse legfrissebb statisztikáiból. A mögöttünk álló hat hónap számos érdekes változást hozott a vevőkért folytatott versenyben, volt 30 százalékos mínusz és 300 százalékos plusz is a márkák teljesítményében.

Érdekes látni azt is, hogyan vett egyre nagyobb lendületet az újautó-piac: január kivételével minden hónapban növekedett, ha nem is egyenletesen, de összességében egyre erősebben. Februárban 10,38, márciusban 12,1, áprilisban 21,41, májusban 5,62, míg júniusban 23,87 százalékkal növekedtek az eladások. A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) az ellátási láncok javulásának és a csökkenő kamatoknak köszönhető a fellendülés.

Mennyire valódi ez a növekedés?

Az új személyautók hivatalosan közzétett forgalomba helyezési adatait évtizedek óta érdemes árnyaltan kezelni, ugyanis Magyarországon jelentősnek mondható a kivonások, és ezen belül a reexport aránya. De mi az a kivonás, és mi az a reexport?

Elvileg több tucatnyi közigazgatási státusza lehet egy-egy jármű forgalomból való kivonásának. Például, ha gazdasági totálkáros lesz az autó, vagy éppen ellopják, a hazai újautó-kivonások meghatározó részét azonban nem ezek adják, hanem egyetlen sajátos autóipari jelenség, a reexport. Bejön az országba egy vadiúj autó, magyar rendszámot rakat rá a kereskedő (=forgalomba helyezik), bekerül a hivatalos adatokba (egy db autó a cikk elején említett 63 ezerből), majd jellemzően pár héten belül kivonják a forgalomból (lekerül róla a magyar rendszám), és ez az új autó konkrétan elhagyja az országot, mert a kereskedő eladja egy másik uniós ország autókereskedőjének. Ahol ugyanezt a kocsit drágábban kapják meg az ottani szalonok. Végül más országban kerül be tartósan a forgalomba. Nálunk csak a statisztikát hizlalja.

Az EU-ban törvényes az áruk szabad mozgása, azonban a reexport torzítja a hivatalos adatokat, különösen azért, mert egyes márkák nem csinálják (a nevük melletti darabszám magyar vevőt jelent, magyar utakon fut a kocsi), egyes márkáknál azonban 20-30-40 stb. százaléka is „eltűnhet” külföldre a hivatalosan, Magyarországon forgalomba helyezett autóknak. Azt pedig hivatalosan nem közlik az adatszolgáltatók, hogy melyik márka számai valódiak, és melyiknél van benne vastagon külföldre tovább adott autó.

A forgalomba helyezett 63.331 db autóból 9.405 db-ot vontak ki a forgalomból az év első felében Magyarországon, ez 15 százalék. A valóban idehaza forgalomban maradt 53.926 db gépkocsi összehasonlítva a tavalyi évvel már „csak” 5,9 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Aki szeretné megtudni, hogy melyik márkánál lépte át a 70 százalékot (!) is a reexport aránya, kattintson ide, itt részletesen olvashat erről a jelenségről, és hogy melyik márkát mennyire érinti. Ebben a cikkünkben a hivatalos, a kivonásoktól nem megtisztított statisztikákat használjuk.

Árnyalja az idei adatokat a GSR egyszeri, sajátos jelensége is. Az meg micsoda? Az EU 2022 nyarától minden új fejlesztésű típus, de ami most a lényeg, 2024 nyarától pedig minden újonnan gyártott jármű számára kötelezően előír egy sor olyan járműbiztonsági rendszert (GSR II B), amelyek elsősorban a gyalogosok és kerékpárosok hatékonyabb védelmét szolgálják.

A drágább személyautókban jellemzően már korábban is megtalálható rendszerek eddig extraként voltak elérhetőek számos alacsonyabb árkategóriájú modellnél, július 7-től azonban már csak ezekkel együtt gördülhetnek ki vadonatúj személyautók a gyárakból. Nos, egyes márkáknál a piac átlagánál nagyobb mennyiségben voltak az új rendszerek nélküli modellek, amelyeket ráadásul jellemzően olcsóbban el tudtak passzolni. Egyeseknél ez is megtolta a forgalomba helyezéseket egyszeri alkalommal, a mögöttünk álló félévben.

A 20 legnépszerűbb márka

„Mivel a 2024-es új személyautó értékesítés gerincét még inkább a céges eladások adják, finomhangolt ajánlatokkal és a kommunikációs fókusz áthelyzésével a flottaértékesítésünk is határozottan erősödött a tavalyi év azonos időszakához képest” – kezdi sorolni a Suzuki első helye mögötti okokat Varga András marketingvezető a Vezessnek.

A márka sokat emlegetett ár/érték aránya mellett a „kiemelkedően jó maradványértéket” mondja a siker másik okának Varga, „utóbbi a céges értékesítésnél is fontos szempont, határozott versenyelőny a hibrid palettánk javára”. A Magyar Suzuki Zrt. marketingigazgatója szerint a még tavaly bevezetett Suzuki+ nevű (akár 0% THM-es) finanszírozási ajánlatuk és az árszint megtartása is sokat segített az értékesítésben.

Mindez ebben a félévben 85,66 százalékos növekedést jelentett 2023 azonos időszakához képest, amely akkor kivételesen gyenge időszak volt. „Nem tudtunk eleget gyártani, a márkakereskedések üresek voltak” – nyilatkozta nemrég Krisztián Róbert vezérigazgató-helyettes a Vezessnek, érdemes elolvasni interjúnkat vele, az indiai vendégmunkásoktól a Suzuki villanyautóján át a fizetésekig sok mindenről kérdeztük.

Visszatérve 2024 első felére, senki nem veszélyeztette a 8583 darab személyautó forgalomba helyezésével 13,55 százalékos piaci részesedést elérő Suzuki masszív első helyét.

Márka Forgalomba helyezések száma,

2024, első félév (darab) Változás 2023 első félévéhez

képest (százalék) 1. Suzuki 8583 85,66 2. Toyota 7521 0,15 3. Skoda 5392 -0,72 4. Volkswagen 4876 1,94 5. Kia 3232 -13,77 6. Nissan 3143 300,38 7. Hyundai 2901 46,59 8. BMW 2765 3,87 9. Ford 2716 -30,07 10. Mercedes 2459 -1,26

A 2-3-4-ik Toyota, Skoda és Volkswagen adatai szinte nem változtak a tavalyi első félévhez képest, az 5-ik Kia neve mellett azonban 13 százalékos mínuszt látunk. „Nálunk nem voltak kötelezően forgalomba helyezendő autók (a GSR I. miatt) és nem volt számottevő külföldi értékesítés sem. A kivonás utáni statisztikát figyelembe véve a Kia piaci részesedése 6,1 százalék továbbra is” – mondja Nagy Norbert márkaigazgató a Vezessnek.

Hogy mennyire furcsa félév volt, azt jelzi: a top 20 márkából 8 kevesebb autót állított forgalomba az egy évvel korábbinál a piac egészének kétszámjegyű növekedése ellenére. A leginkább a Ford csökkent (-30,07 százalék), valamint az Audi (-20,06 százalék) és a Dacia (-16,93) – három eltérő célcsoport által preferált márka.

A piac több szereplője által is „extrémnek” nyilvánított, és még tavaly ősszel indult árcsökkentések a darabszámban is megmutatkoztak a Nissannál, amely 300,38 százalékkal több autót állított forgalomba most hat hónap alatt, mint egy éve ilyenkor. A Qashqaiok jelentős részét alapból 4 millió forintos kedvezménnyel lehet hazavinni, de olyan vad akcióra is volt példa, amit még nemigen látott a magyar újautó-piac: márciusban még 12,5 millió forint volt listaáron a Leaf, amiből szintén lenyestek 4 milliót, majd ebből a 8,5 millióból szintén levágott az importőr, és lejött 2,8 milliónyi támogatás is, így 5 millió alatt haza lehetett vinni a kocsit. Másfél napig, ennyi elég volt az összes hazai példány eladásához.

„2023. első két negyedévben még erősen érezhető volt a gyártási láncban korábban fellépő szállítási kapacitások hiánya (félvezető hiány, COVID hatás stb.), és általánosságban az egész autóiparra jellemző és a Nissannál is tapasztalható ezekkel összefüggésben lévő magas árak hatása. Így az egyik oka a nagyon magas százalékos növekedésnek az alacsony bázis hatás volt. Ilyen mértékű növekedés nem lesz majd jellemző az egész év során” – mondja Mihályi Norbert, az importőr aftersales igazgatója, majd így folytatja.

„Általánosságban szintén nagyban hozzájárult a sikerekhez a Nissan 0% THM-es lízing ajánlata, mellyel elsőként jöttünk ki a magyar piacon 2023 májusában, felismerve, hogy a magas árak, a finanszírozási környezet és a hitelkamatok mértéke sokakat távol tartott az új autó vásárlástól. Jelenleg egyedülálló feltételekkel érhető el a Nissannál ez a valódi, fix 0%-os THM-es konstrukció, és a legjobb tudomásunk szerint ezen termék esetén mi kínáljuk a leghosszabb futamidőt (72 hónap) és a legalacsonyabb önerőt (már 20% kezdő befizetéstől, Qashqai 2.9M Ft-tól, X-trail 3.5M Ft-tól vihető el.”

Márka Forgalomba helyezések száma,

2024, első félév (darab) Változás 2023 első félévéhez

képest (százalék) 11. Dacia 2173 -16,93 12. Opel 2118 -1,26 13. Renault 1921 65,32 14. Volvo 1872 30,36 15. Audi 1618 -20,06 16. Tesla 1287 83,86 17. MG 1203 77,96 18. Ssangyong 1008 -5,97 19. Peugeot 936 7,83 20. Mazda 852 -11,37

A top 20-as márkalista második felének a győztesei a Tesla 83,86 százalékos növekedéssel, amiben benne van az uniós vásárlási támogatás a villanyautókra. Az MG 77,96 százalékos pluszát azonban nem az elektromosok, hanem a ZS nevű benzines, olcsó SUV-ja húzta fel, míg nagyot megy az új importőrrel a Renault is (65,32 százalék).

A 20 legnépszerűbb modell

2023-ban egész évben 4979 darab Vitarára került magyar rendszám (akkor ezzel 3-ik lett országosan), 2024 első felében 4279 darab (ezzel most első). Náluk áremelést hozott a GSR-átállás, voltak is olcsóbb, kelendő, régi modelljeik, másrészt Varga András szerint a faceliftes modellt is kedvezően fogadta a piac. Ráadásul ahogy hangsúlyozta, a korábbiaknál is jobban ráfeküdtek a céges értékesítésekre.

A második Octaviával kapcsolatban Németh János márkaigazgató a jól ismert előnyök között a dízel motort is megemlíti. „Olyan tulajdonságokkal rendelkezik, ami kategóriája élvonalába repíti a modellt: tágas utastér, nagy csomagtér, benzin és dízel motorok, automata váltóval is. A piaci elismertség, a kereskedői hálózat, a megfelelő ár és kiszolgálás együttesen határozza meg a piaci jelenlétet.”

Sosem volt még negyedik a Qashqai Magyarországon, úgy tűnik, azzal, hogy lassan háromnegyed éve mínusz 4 millió forintról indul az ára, ezt lehet elérni (és akkor még nem alkudott a magánszemély, és nem mondta a flottavásárló, hogy 20 darab esetén mennyit engedtek még?).

Modell Forgalomba helyezések száma,

2024, első félév (darab) Változás 2023 első félévéhez

képest (százalék) 1. Suzuki Vitara 4279 151,56 2. Skoda Octavia 3294 16,89 3. Suzuki S-Cross 3183 40,16 4. Nissan Qashqai 1877 295,99 5. Kia Ceed 1617 -14,94 6. Dacia Duster 1615 16,61 7. Toyota Corolla 1611 3,01 8. Toyota C-HR 1275 7,96 9. Volkswagen Golf 1250 82,75 10. Toyota Yaris Cross 1081 -13,1

Érdekes újra a top 10-ben látni a Volkswagen Golfot, amely hosszú évek óta távol van az újautó-piac élmezőnyétől. Pedig a 4,2 milliós hazai személyautó-állományt nézve ősidők óta a 4-ik legnagyobb számban futó modell idehaza, 100 ezer körüli darabbal. (Itt az országos toplista erről.)

„A Golf, mint a Volkswagen legsikeresebb és legnagyobb darabszámban eladott modellje hazánkban is hírnevéhez méltón ünnepli 50. születésnapját. Köszönhetően a flottaügyfelek körében továbbra is töretlen népszerűségének, az idén megújult Golf család a ráncfelvarrás előtti változattal együtt ismét a 10 legtöbbet eladott modell között szerepel Magyarországon. Ehhez a sikerhez a céges ügyfeleken túl a magánvásárlók által is kedvelt, ár-érték arányban verhetetlen Prime felszereltségű modellek eladásai is hozzájárultak” – aki olvas a sorok között, látja a lényeget Papp Zoltán személyautós márkaigazgató nyilatkozatában.

Modell Forgalomba helyezések száma,

2024, első félév (darab) Változás 2023 első félévéhez

képest (százalék) 11. Hyundai Tucson 927 25,78 12. MG ZS 874 87,15 13. Kia Sportage 870 8,21 14. Toyota RAV4 868 9,32 15. Suzuki Swift 834 77,07 16. Tesla Model Y 798 61,87 17. Toyota Yaris 785 -31,98 18. Ford Puma 754 39,11 19. Ford Kuga 732 45,82 20. Toyota Corolla Cross 725 51,04

A 20-as élmezőnyben legtöbbet az MG ZS növekedett múlt év azonos időszakához képest (87,15 százalék), majd a generációváltáson most átesett Suzuki Swift jön (77,07), amely az elmúlt években sokszor a top 20-ba sem fért be. Harmadik a Tesla Model Y (61,87 százalékkal), igen, a nagyobb és drágább Y, nem a Model 3.

Az amerikai gyártó elmúlt évének, félévének számait – és jelentős problémáit – hosszabb cikkben lehetne részletesen elemezni. Nagyon leegyszerűsítve a helyzetet a lényeg, hogy a nagyobb vásárlási támogatások (pl. a német) megszűnése és az erősödő piaci verseny (pl. az olcsóbb kínaiak) túltermelési válságot okozott, amiből többszöri árcsökkenéssel próbálnak menekülni. Ezek részleteit nemigen kommunikálja a gyár, a piac meg közben azt látja, hogy az Y ára majdnem a 3 szintjére csökken, így a nagyobb SUV-ból például nálunk több fogyott az elmúlt hat hónapban. Nyilván a Tesla is profitált a nálunk futó uniós vásárlási támogatásból.