Mintha divat lenne a trükközés a számokkal az autóiparban, olyan adatokat közölnek sokszor a gyártók. A károsanyag-kibocsátási értékek és fogyasztás adatok katalógusban, műszaki adatokban közölt számai a legtöbb esetben csak köszönő viszonyban vannak a valósággal. Pár évvel korábban még rosszabb volt a helyzet, de a WLTP, vagyis a világszinten elfogadott valós fogyasztásmérési ciklus is, mint kiderült, csak megközelíteni tudja a valóságot.

Hogy mennyit fogyaszt egy autó, akkor derül ki, amikor használjuk. Nem 10, nem 30 és nem 50 kilométer alatt, de még a 100 kilométer után mért fogyasztási adat is csupán viszonyítási alap lehet. A WLTP mérési ciklus 35 perc alatt, többféle sebesség és fordulatszám tartományban mért értékek átlaga. Mindezt laboratóriumban, állandó hőmérséklet mellett mérve. Vagyis a valós fogyasztásmérés sem valós, ezért hoztak meg egy egészen ígéretes törtvényt Európában.

Minden gyártónak riportálnia kell a valós fogyasztásértékeket

2021 óta minden autógyártó köteles mérni és rögzíteni a folyékony üzemanyaggal hajtott autók (benzin, dízel, plug-in hibrid) valós fogyasztásértékeit. Ehhez egy beépített fedélzeti fogyasztásmérő eszközt használnak (on-board fuel consumption monitoring, OBFCM), ami kötelező elem a fedélzeti elektronikában.

Az eladott ügyfélautókról van szó, vagyis, ha 2021 után gyártott autóval jársz, akkor a tiédről is, a kötelező szervizek alkalmával töltik le az autók fedélzeti rendszeréből a futásteljesítmény-adatokat. Az autók fogyasztási értékeit és CO2 értékeit is letöltik, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environmental Agency, EEA) pedig már másodjára gyűjtötte össze és hozta nyilvánosságra ezeket.

Először tavaly, 2023-ban publikálták az adatokat, idén pedig már jóval nagyobb merítésből kapták az eredményeket. A 2,2 millió darab 2021-ben forgalomba helyezett autó és 740 000 2022-ben forgalomba helyezett autó adatait használták fel, ami óriási merítést jelent, számunkra pedig megmutatja, mi a valódi használat mellett, autónként akár több százezer futott kilométer melletti átlagfogyasztása.

Literekkel magasabb a valós fogyasztás

Az EEA vizsgálatából kiderül, hogy a benzines és dízel üzemű belsőégésű motoros autók valódi fogyasztása több mint 20%-kal nagyobb a katalógus értékeknél. Átlagosan 1,0-1,3 literrel magasabb fogyasztást produkálnak a modellek, mint azt a WLTP katalógusadatok alapján kellene. Mivel a gyártók sajnos nem modellekre és motorváltozatokra lebontva adják meg az adatokat, ezért csak átlagolni lehet.

Az ígéret szép, de a WLTP még mindig finomhangolásra szorul, ha a valóságot nézzük. Ez azonban még messze nem a legrosszabb pont. A plug-in hibridek adatai bárki számára is mesébe illőek lehetnek, nem ritka az 1,0 liter alatt ígért átlagfogyasztás, amit sok esetben megközelíteni sem lehet, kivéve, ha a tulajdonos szorgosan tölti az autót.

Bátran tippeljenek csak, hogy hányan teszik ezt meg rendszeresen. Épp csak annyian, hogy a valós adatok majdnem négyszerese az ígért adatoknak. 4,2-4,7 literrel fogyasztanak többet átlagosan a PHEV modellek, mint amit ígérnek. Ebben az esetben még nagyobb a szórás, mint a belsőégésű motoros autók esetében, mivel a rendszeresen töltők képesek nulla közeli fogyasztásadatokkal hozzájárulni az átlaghoz, de ők nagyon kevesen vannak.

447 000 konnektorról tölthető hibrid autó adatait adták le a gyártók, amiknek nem csak a fogyasztása, de a károsanyag-kibocsátása is sokkal magasabb a gyári értéknél. Átlagosan 3,5-szer magasabb értékeket mértek az autók OBFCM egységei, ez 99-102 gramm/kilométerrel több, mint a WLTP adatok. Ennyit a mesébe illő 25-30 g/km-es átlagokról.

Magyar adatok is szerepelnek bőven

Modellre lebontva sajnos nem közölték az adatokat, a motorvariánsok tekintetében sincs részletezve és, ha nagyon a mélyére mennék, még a felszereltségen is múlik, mennyit fogyaszt egy autó, az átlagolt képet azonban tökéletesen megadják ezek az adatok. A legtöbbet a Mercedes-Benz szolgáltatta toronymagasan, több mint félmillió autó adatait adták le az új vizsgálatokhoz, majd a Volkswagen és a Ford követi a toplistán.

Érthető módon a másik véglet a ritka luxusautóké, a Rolls-Royce 112 darab autóval járult hozzá, a Bentley viszont csak egyel. E tekintetben lehetséges, hogy hiba van a számításban és a többit a Volkswagen alá sorolták, de nem is igazán mérvadó ebben az esetben. 2500 darab Ferrari, 31 000 darab Porsche és 926 darab Maserati adatai is szerepelnek a listában.

Külön érdekes, hogy nem csak központi, de regionális és országonként leadott adatokat is külön bontanak. Az Audi Hungária például 644 darab autó adatait adta le, a Magyar Suzuki viszont több mint 25 000 darab autó adatait, vagyis az itthon futó Vitarák és S-Crossok alaposan szolgáltatják már a számokat.

Változtatások szükségesek

A belsőégésű, hagyományos hajtásláncú autók esetében tapasztalt többletfogyasztás messze nem meglepő. A 19-21% közötti különbség könnyen tapasztalható egy új autó esetében, a plug-in hibrideknél a gyártó felől azonban mindenképp árnyaltabb a képlet. Éppen ezért az Európai Bizottság már meghozta a döntéseket az autógyártók felé.

Két ütemben kell a PHEV-k meghatározott hatótávolságát, fogyasztási adatait és CO2 értékeit megváltoztatni úgy, hogy a hasznossági tényezőket is figyelembe veszik. Magyarán, a felhasználók ismert töltési hajlandóságaikat is bele kell számolni, ugyanis, mint az látható, a PHEV-k előnyeit messze nem használják ki a vásárlók, sok esetben megelégednek – legalábbis Magyarországon, de több környező országban is – az adókedvezményekkel. A gyártókat már felszólították, először 2025-ben majd 2027-ben kell szigorítaniuk a kalkulációkon, hogy a valósághoz közelebb kerüljenek a WLTP adatok.

Nem lehetne a WLTP-t is megreformálni?

Még mindig ott tart az autóipar, hogy a megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek, hosszas kalkulációk és laboratóriumban végzett mérések eredményei. Annyiban jobb, mint a korábbi NEDC, hogy itt az autónak valóban ott kell lennie a padon és járó motorral, erőből kell hajtania, de a hőmérséklet változatlan, a ciklus hossza pedig csak 35 perc.

Kiindulási alapnak nem rossz, de ahogy látszik, nem fedi a valóságot. Ez az új procedúra azonban hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben, akár már a közeli jövőben is, hitelesebb adatokat olvashassunk a brosúrákban. Egyelőre két ilyen vizsgálat készült, amiknek az eredménye hasonló. Amennyiben a további kettő vagy három hasonló vizsgálat eredményei is 19-21%-ra jönnek ki a benzines és dízel üzemű autóknál, ennyit bátran hozzá számolhatnak a WLTP méréseknél, de minimum valamilyen szinten hatnia kell a végleges adatokra.

Egyelőre nem hallani arról, hogy az Európai Bizottság változtatna a WLTP mérések összetételén, de ahogy a PHEV autóknál változtatnak, úgy vélhetően az új vizsgálatok is hatással lesznek a későbbi számításokra.