Ezen a héten derült ki, hogy a közúti közlekedési igazgatási feladatokkal együtt a zöld rendszámot is szabályozó 326/2011-es kormányrendelet módosításával a kormány kiveszi a kedvezményezetti körből a hatótávnövelős villanyautókat és a külső töltésű akkumulátoros hibrideket.

Egyértelmű a jogszabály szövege, a kormány „a zöld rendszámmal együtt járó kedvezményeket kizárólag a tisztán elektromos és nulla kibocsátású gépkocsik számára kívánja biztosítani. A külső töltésű és a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsik 2024. szeptember 1-jétől már nem kaphatnak zöld rendszámtáblát az első belföldi forgalomba helyezéskor. A közlekedés további zöldítése érdekében a kevésbé környezetkímélő plug-in-hibrid járművekre eddig kiadott zöld rendszámtáblákat legkésőbb 2026. november 30-ig le kell cserélni.” – szól a határozat.

Indokolt a zöld rendszámos jogosultság újraszabályozása, de a differenciálatlan döntéssel a valóban csekély környezetszennyezésű, sok villanyautónál kevésbé környezetkárosító autók megvásárlását sem ösztönzi az állam, míg 2,6 tonnás, 80-110 kilowattórás akkumulátorú pusztítókra még négymilliós ártámogatás is érvényes

Egy Audi Q7 tesztautó fogyasztása: teljes hibrid hajtással és az elektromosan megtehető útszakaszokkal a nehéz és energiapazarló terepjárók fogyasztása is nagyban csökkenthető

Régóta rebesgették ezt, évek óta fel-felröppent a hír, aztán a kormány megkegyelmezett még egy időre az érintett autók üzembentartóinak. A társadalmi igazságérzetnek valószínűleg jót tesz, hogy egy korábbi generációs Audi Q7, BMW X5, Mercedes-Benz GLE, Porsche Cayenne, Volvo XC90, VW Touareg vagy más nehéz, erős és belső égésű motorjával jelentős fogyasztású, de kis elektromos hatótávú SUV gazdája megfosztatik egy olyan előnytől, amivel összességében milliós összegeket spórolhatott meg.

Nem kevesek szemét szúrhatja, ha valaki a luxusétterem előtt ingyen parkol, míg a gyermekklinikánál a G Astrás családapa ezreket költ el az ügyeleten várva egy kórházi látogatáskor.

Hatásvizsgálatra összesen egy munkanapot szánt a kormányzat, a cél: „Kizárólag a legalacsonyabb környezetterheléssel rendelkező járműkör számára biztosítja a zöld rendszámhoz kötődő kedvezmények igénybevételét, ösztönözve ezzel ezen járművek minél szélesebb körű elterjedését”.

Mivel nincs elég „zöld” áram és amikor termelődne, az el nem használt felesleget nem tudjuk eltárolni nemzetgazdasági szinten, ahogy más országok sem, ezért a villanyautókat en bloc a legalacsonyabb környezetterheléssel rendelkező járműkörnek megtenni eleve kérdőjeles, de ezt a vitát most ne nyissuk ki!

Ha csak az üzemanyagcellás és az akkumulátoros elektromos autók kaphatják a zöld rendszámot és a kedvezményeket, az segíti elterjedésüket, több ember vehet a piaci valóság alapján többnyire kínai akkumulátoros villanyautót.

Klímavédelmileg szerintünk üdvösebb lett volna másképp szabályozni a kérdést. Mert az üvegházhatású gázok kibocsájtását az elektromos autók szaporításán kívül csökkenteni lehet az elektromosan megtett kilométerek számának növelésével is. Ebben benne vannak a teljes hibridekben árammal megtett pár száz méterek, néhány kilométerek illetve a konnektoros hibridekkel és a range extrenderes autókkal elektromosan megtett utak is.

A differenciálatlan megközelítés ezúttal is több kárt okozhat, mint hasznot. Aki hozzáfér egy stabil töltőponthoz, de nem venne elektromos autót, mert a nyilvános villámtöltő-hálózat fejletlensége, főleg Magyarország keleti és dél-nyugati részén, a villanyautók drágasága, a hosszabb távolságok megtételének bizonytalansága vagy más ok visszatartja ettől, annak a konnektoros hibrid megoldás lehet legalább a napi utak elektromos megtételére.

Azért lehet B-s jogsival együléses Ariel Atomtól 9 személyes kisbuszig annyiféle autót vezetni, mert az emberek mobilitási szükségletei, vágyai nem egyformák. Más élethelyzetű, korú, családi állapotú, foglalkozású, lakóhelyű stb. embereknek nem ugyanolyan autóra van szüksége, igénye.

Megtehette volna a kormány, hogy a zöld rendszámmal járó igen értékes kedvezményeket kritériumokhoz köti a konnektoros hibridek esetében. A legkézenfekvőbb a minimális elektromos hatótávot megszabni, amihez elég lett volna a rendeletben szereplő 25 illetve 50 kilométer átírni egy életszerű, de nagyobb számra.

Szigorúbb határok helyett elvett kedvezmény

2016 óta kaphattak zöld alapon fekete betűs rendszámtáblát a kevésbé környezetszennyező járművek. Zöld rendszámra jogosultak az 5P környezetvédelmi osztályba sorolt autók, ezek a konnektorról tölthető akkus hibridek, amelyekre legalább 25 km minimális elektromos hatótáv az előírás a rendelet szövegében: „a külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi (plug-in hibrid gépkocsi), amely gyári kialakítása szerint rendelkezik olyan csatlakozóval és áramátalakítóval, ami lehetővé teszi az elektromos energiatárolójának külső elektromos energiaforrásból történő feltöltését, elektromos üzemben a hatótávolsága – az ENSZ-EGB 101. számú előírás szerint mérve – legalább 25 km.”

Megfelelő elektromos hatótávval kedvezményezettek lettek az 5N kategóriába tartozó hatótávnövelős elektromos autók is, amilyen az LEVC TX Vista londoni taxi vagy a Mazda MX-30 R-EV vagy a motorbicikli motorral áramot fejlesztő BMW i3 REX. A jogszabály megfogalmazása szerint „növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsi, amely a b) pontban foglaltaknak megfelel és hatótávolsága tisztán elektromos hajtással legalább 50 km (5N környezetvédelmi osztály).” A 25 és az 50 kilométeres határ emelésével kizárhatók volnának azok a korábbi generációs plug-in autók, amelyek elektromos hatótávja nevetségesen kicsi a kedvezményezett státushoz. Még akkor is, ha a terepjárókon kívül a sokkal kisebb környezetszennyezésű Prius III Plug-int vagy a Hyundai Ioniqot és a Kia Nirót is érinthetné.