Így rajtolt el a spái 6 órás – bár a kép erős Porsche-túltengést sugall, egy Cadillac, egy Toyota és egy Ferrari is ráfért a képre. Az állandó Hypercar-mezőnyt 9 gyártó 19 autója alkotja. (Fotó: Kováts Olivér/Vezess)

Így rajtolt el a spái 6 órás – bár a kép erős Porsche-túltengést sugall, egy Cadillac, egy Toyota és egy Ferrari is ráfért a képre. Az állandó Hypercar-mezőnyt 9 gyártó 19 autója alkotja. (Fotó: Kováts Olivér/Vezess)

1 /21 Így rajtolt el a spái 6 órás – bár a kép erős Porsche-túltengést sugall, egy Cadillac, egy Toyota és egy Ferrari is ráfért a képre. Az állandó Hypercar-mezőnyt 9 gyártó 19 autója alkotja. (Fotó: Kováts Olivér/Vezess)

A színfalak mögött természetesen azt is láttuk, amit bárki más a tévéképernyők, kivetítők előtt ülve vagy az internetet böngészve. Az élő képet és a live timingot is mutatták. (Fotó: Kováts Olivér/Vezess)

A színfalak mögött természetesen azt is láttuk, amit bárki más a tévéképernyők, kivetítők előtt ülve vagy az internetet böngészve. Az élő képet és a live timingot is mutatták. (Fotó: Kováts Olivér/Vezess)

3 /21 A színfalak mögött természetesen azt is láttuk, amit bárki más a tévéképernyők, kivetítők előtt ülve vagy az internetet böngészve. Az élő képet és a live timingot is mutatták. (Fotó: Kováts Olivér/Vezess)

A Ferrari garázsában tett látogatásunk ideje alatt is készenlétben volt a Michelin gumijai. (Fotó: Kováts Olivér/Vezess)

A Ferrari garázsában tett látogatásunk ideje alatt is készenlétben volt a Michelin gumijai. (Fotó: Kováts Olivér/Vezess)

6 /21 A Ferrari garázsában tett látogatásunk ideje alatt is készenlétben volt a Michelin gumijai. (Fotó: Kováts Olivér/Vezess)

Abban a szerencsés helyzetben van az endurance-világbajnokság, hogy nemcsak a csúcskategóriája, hanem az LMGT3-as mezőny is combos felhozatallal büszkélkedhet: a képen látható Lexus-Ford Mustang-Ferrari trió mellett az Aston Martin, a BMW, a Corvette, a Lamborghini, a McLaren és a Porsche is képviselteti magát a géposztályban. (Fotó: Kováts Olivér/Vezess)

Abban a szerencsés helyzetben van az endurance-világbajnokság, hogy nemcsak a csúcskategóriája, hanem az LMGT3-as mezőny is combos felhozatallal büszkélkedhet: a képen látható Lexus-Ford Mustang-Ferrari trió mellett az Aston Martin, a BMW, a Corvette, a Lamborghini, a McLaren és a Porsche is képviselteti magát a géposztályban. (Fotó: Kováts Olivér/Vezess)

9 /21 Abban a szerencsés helyzetben van az endurance-világbajnokság, hogy nemcsak a csúcskategóriája, hanem az LMGT3-as mezőny is combos felhozatallal büszkélkedhet: a képen látható Lexus-Ford Mustang-Ferrari trió mellett az Aston Martin, a BMW, a Corvette, a Lamborghini, a McLaren és a Porsche is képviselteti magát a géposztályban. (Fotó: Kováts Olivér/Vezess)

Ember legyen a talpán, aki megmondaná, hogy ez a kép csütörtökön, ebédidőben készült. Még annak tudatában is, hogy aznap ünnepnap volt Belgiumban, legyen szó akármilyen eseményről, ritka, hogy már a hétvége elején ilyen dugó alakuljon ki a paddockban. Szó se róla, a neonsárgás-zöldes 46-os tábor kitett magáért. (Fotó: Kováts Olivér/Vezess)

Ember legyen a talpán, aki megmondaná, hogy ez a kép csütörtökön, ebédidőben készült. Még annak tudatában is, hogy aznap ünnepnap volt Belgiumban, legyen szó akármilyen eseményről, ritka, hogy már a hétvége elején ilyen dugó alakuljon ki a paddockban. Szó se róla, a neonsárgás-zöldes 46-os tábor kitett magáért. (Fotó: Kováts Olivér/Vezess)

10 /21 Ember legyen a talpán, aki megmondaná, hogy ez a kép csütörtökön, ebédidőben készült. Még annak tudatában is, hogy aznap ünnepnap volt Belgiumban, legyen szó akármilyen eseményről, ritka, hogy már a hétvége elején ilyen dugó alakuljon ki a paddockban. Szó se róla, a neonsárgás-zöldes 46-os tábor kitett magáért. (Fotó: Kováts Olivér/Vezess)

13 /21 Mick Schumacherre is sokan vadásztak egy közös kép vagy egy autogram reményében. Nem volt azonban könnyű elkapni a hétszeres Forma-1-es világbajnok Michael Schumacher, a három nap alatt nekünk is ezt egy, nem is annyira jó minőségű képet sikerült készítenünk róla. (Fotó: Kováts Olivér/Vezess)

Mick Schumacherre is sokan vadásztak egy közös kép vagy egy autogram reményében. Nem volt azonban könnyű elkapni a hétszeres Forma-1-es világbajnok Michael Schumacher, a három nap alatt nekünk is ezt egy, nem is annyira jó minőségű képet sikerült készítenünk róla. (Fotó: Kováts Olivér/Vezess)