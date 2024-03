Konditeremben ismerkedett össze Barnabás és Szonja, nem véletlenül. Mindkettőjük élete a sport és a mozgás: a a 28 éves férfi fut, focizik és az izomzatát építgeti, míg párja indult már néhány fitneszversenyen is korábban. Természetesen egészségesen élnek a súlyzóktól távolabb is, a barátaik szerint talán már kissé túlzásba is viszik a precízen felépített étrendet, aminek aktív részeként minden második este elautóznak a lakhelyük legjobb, külvárosban lévő zöldségeséhez.

Főleg nyáron vásárolják szatyorszámra a különféle friss zöldségeket és gyümölcsöket, hiszen az évnek ezen a részén különösen széles a választék. Az, hogy szokásuk volt autóval járni konkrétan ehhez az árushoz, némi szerepet játszott – ellenük – abban a bírósági ügyben, amelyben Barnabás vádlottá vált.

Azon a kora nyári estén is a közös edzés, mintegy 10 kilométeres futás után ültek be a lány BMW-jébe, amit ezúttal a fiatalember vezetett. Irány a város legjobb zöldségese, aztán a mellette lévő kiváló hentes, ahol mindig friss a csirkehús. Jól ismerték az utat, egyenes, kétszer egysávos főút vezet a településnek ezen a szélén, 40 km/óra a megengedett maximális sebesség.

Hogyan és mi történt?

Barnabás normális tempóban közlekedett, behúzódott a sávja közepére, elengedte az éppen szemből érkező furgont maguk mellett, majd megkezdte a balra kanyarodást. Ekkor csapódott bele autójuk jobb elejébe egy szemből érkező robogós. Sajnos olyan erővel történt az ütközés, hogy a Suzuki nagyrobogót vezető 50 éves férfi a kórházba szállítás után életét veszítette.

A baleset után azonnal kipattant az autóból Barnabás és a párja, ők hívták a mentőt, és amennyire lehetséges, a közelben vásárló szemtanúkkal együtt próbáltak segíteni a sérült motorosnak. Ugyanakkor látták, hogy a bukósisak nem sokat ért ennél az ütközésnél, a robogós férfi rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett.

Pár perc alatt kint volt a mentő, a rendőrök is gyorsan megérkeztek, utóbbiak lezárták az utat és azonnal helyszínelésbe kezdtek. Fotókat készítettek, rajzoltak, mértek. A baleset utáni hetekben elkezdődött a nyomozás, a szakértők belefogtak a vizsgálati eredmények összeállításába – ebben az időben Barnabás jogosítványa már a rendőrségen pihent.

Sőt, hamarosan megvádolta őt az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével. Védelmét a közlekedési ügyekre specializálódott Janklovics Ádám ügyvéd látta el, aki a Vezess hozzá forduló olvasóinak is segítséget nyújt különféle esetekben.

Mit állapítottak meg a vizsgálatok?

A baleset a nyár közepén, fényes nappal, kora este történt. A robogós nyugati irányból érkezett, vagyis a lemenő nap valamelyest szembe sütött Barnabásnak, aki ezt ki is hangsúlyozta a bíróság előtt, de ezzel együtt is jó látási viszonyokról írt a helyszíneléskor készült jegyzőkönyv.

Barnabásék BMW-je a szemtanúk szerint „teljesen normálisan” készülődött a balra kanyarodáshoz: 40 km/órás tempóról lassított, középre húzódott a szaggatott vonalhoz, eközben éppen elengedtek maguk mellett egy szemből érkező kisteherautót, majd megállás nélkül, lendületből balra fordultak. A sebességük 6-8 km/óra lehetett a kanyarodás pillanatában – tehát első ránézésre ezzel minden rendben volt. De csak első ránézésre.

A furgon mögött ugyanis érkezett egy robogó, aminek teljesen egyértelmű elsőbbsége volt a BMW-vel szemben. Annak ellenére elsőbbsége volt, hogy a KRESZ-t súlyosan megszegve a Suzuki a későbbi vizsgálat szerint 74-78 km/órás sebességgel, egyre gyorsuló tempóban haladt. A furgon vezetőjének vallomása szerint egyre közeledett hozzá a robogós, valószínűsíthető, hogy előzéshez készülődött a BMW elhagyása után. Barnabásék mögött nem jött senki. A baleset a város szélén történt, mintegy 200 méterre volt a település végét jelző tábla, onnan már 90 km/órás tempóval lehetett volna közlekedni, de itt még csak 40-nel.

Megállapította a vizsgálat, hogy a robogó valóban takarásban volt, jóval nagyobb sebességgel közelített, mint amire számítani lehetett, ugyanakkor a BMW nem állt meg, annak vezetője nem győződött meg róla száz százalékig (mert nem várt még 2-3 másodpercet a furgon elhaladása után), hogy nem érkezik szemből más jármű. Közben a tökéletesen tiszta látást valóban zavarhatta a lemenő, szemből világító nap sugara Barnabás számára.

Hogyan döntött a bíróság?

Barnabás nem ismerte el a felelősségét halálos eredménnyel járó baleset okozásáért. Védekezése szerint ő mindent megtett, amit számára előírt a KRESZ: lassított, középre húzódott, elsőbbséget adott a vele szemben szabályosan érkező furgonnak. Azt nem látta, hogy ekkor ért egy robogós a kisteherautó mögé, aminek szerinte a motor durva gyorshajtása lehetett az oka.

„A bírói gyakorlat szerint valóban mentesülhet a felelősség alól a nem elsőbbségi helyzetben lévő járművezető, ha minden tőle elvárhatót megtesz a baleset elkerülése érdekében, amennyiben őt a sértett jelentős szabályszegése megtéveszti” – mondja bírósági tapasztalatai alapján Janklovics Ádám ügyvéd.

A vizsgálatok eredménye szerint Barnabás nem állt meg, csak lassított, a kanyarodás előtt pedig egyszer nézett előre. A furgon elhaladásakor már balra nézett. Amennyiben a szemből jövő, és jól észlelhető jármű elhaladása után várt volna még 2-3 másodpercet, és közben előre néz, elsuhant volna előtte a robogós, és annak súlyos szabályszegése ellenére nem következett volna be a baleset. Hiszen elsőbbséget adott volna annak is, ahogyan azt a KRESZ ebben a helyzetben előírja az autós számára.

Ráadásul Barnabás még a rendőrségi kihallgatása során azt is nyilatkozta egyszer, hogy tapasztalatai szerint ezen az útszakaszon nem ritka az autók és a motorok gyorshajtása. Ez egyaránt igaz a városba érkező (de még nem eléggé lassító) és a települést elhagyó (túl korán gyorsító) járművezetőkre. A helyszínt is kiválóan ismerte, hiszen elmondása szerint másnaponta jártak ide a barátnőjével.

Végül úgy döntött a bíróság, hogy Barnabás bűnös közúti baleset okozásának vétségében, ezért őt a bíróság egy év fogházbüntetésre ítélte és eltiltotta egy évre a közúti járművezetéstől is. Az ítélethirdetésről ugyanakkor Barnabás a saját autóját vezetve távozhatott.

A balesettől számítva ugyanis több mint egy év telt el az ítélethirdetésig (márpedig közben a jogsija be volt vonva), másrészt az egyéves fogházbüntetés végrehajtását két évre felfüggesztette a bíróság, így Barnabás valóban hazautózhatott is akár az ítélethirdetés után.

Immár egyedül, ugyanis az ügy másfél éve alatt szakítottak Szonjával.

Enyhítő körülménynek tekintette a bíróság, hogy a balesetben súlyosan közrejátszhatott a robogó 74-78 km/órás sebessége a 40-es táblánál. Gyakorlatilag kijelenthető, hogy emiatt nem kell börtönbe vonulnia a fiatalembernek, ezért függesztette fel az ítélet végrehajtását a bíróság.