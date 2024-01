Már-már furcsa leírni, hogy a személyautó-üzemeltetés világában valaminek éves átlagban csökken az ára, márpedig most azt mutatják a számok, hogy a legfontosabb lett olcsóbb Magyarországon: a használt autó.

Az elmúlt években minden túlzás nélkül drámainak nevezhető áremelkedés sújtotta a vásárlókat, tavaly viszont megállt a hegymenet. A Vezess kérésére a Használtautó.hu most januárban is kiszámolta, mennyi volt 2023-ban a legnagyobb hazai hirdetési oldalon eladásra kínált 1,2 millió személyautó átlagára, a végeredmény: 4 529 174 forint. Márpedig ez 2,9 százalékos csökkenés a 2022-es átlagárhoz képest.

A vastagon egymilliónyi apróhirdetésben szereplő eladási árak átlaga elég pontos képet mutat évről évre a használtautó-piac árváltozásairól.

2023 2022 2021 2020 4 529 174 4 665 008 3 989 114 2 789 710

A második leglátogatottabb hirdetési oldalnak számító JóAutók.hu-n is megállt az áremelkedés, itt kevesebb, de zömében fiatalabb autók keresik leendő gazdájuk. „Az átlagárak tekintetében gyakorlatilag stagnálást tapasztaltunk 2023-ban: egy év alatt mindössze 2,9 százalékkal emelkedtek a személyautó-hirdetésekhez kapcsolódó kínálati árak. Ha figyelembe vesszük azt is, hogy alacsonyabb kereslet esetén megnő az alku mértéke, könnyen elképzelhető, hogy az adásvételek során az átlagár enyhe csökkenésére is sor került” – mondja Halász Bertalan ügyvezető.

Ha ezt igaznak vesszük a Használtautó.hu mínusz 2,9 százalékára is, valószínűleg ott még nagyobb volt az átlagár csökkenése, mint amit az Excel mutat.

Fordul a piac

Miközben csökkent az átlagár, az Európa-bajnok infláció által égetett forint országában tovább is tartott eladni egy-egy meghirdetett autót. „2023-ban átlagosan 36,5 napba telt túladni egy személyautón, míg ez 2022-ben 31,6 napig tartott. Vagyis tavaly 5 nappal több ideig tartott értékesíteni őket” – állítja Horváth András, a Használtautó.hu szakértője.

Más érdekességeket is látni, ugyanis látványosan csökkent a külföldről behozott használt autók száma tavaly (mínusz 16,2 százalék), idehaza mégis több eladásra szánt jármű került ki a piacra. Jóval többen döntöttek a kocsijuk eladása mellett, mint egy évvel korábban: 103 266 hirdetés jelent meg havi átlagban tavaly a nagyobb oldalon, szemben a 96 233 darabos 2022-es átlaggal.

„Az eddig jellemző keresleti piac kínálatiba kezd fordulni” – összegez Horváth András.

Miből kínálták a legtöbbet? Minden évben közzétesszük a Használtautó.hu-n legnagyobb darabszámban meghirdetett márkák sorrendjét, amely így alakult 2023-ban. Márka Darab Volkswagen 99 726 Opel 92 224 Ford 84 209 BMW 72 568 Mercedes-Benz 58 907 A konkrét modelleknél pedig ez az öt személyautót alkotta az élmezőnyt a múlt esztendőben. Modell Darab Opel Astra 37 162 VW Golf 28 787 Ford Focus 27 640 VW Passat 22 968 Škoda Octavia 21 696

Kettészakad a piac

Talán a legérdekesebb jelenség a gazdasági problémák között éppen irányt kereső használtautó-piacon, hogy az átlagár mérséklődése közben néhány különösen népszerű modellnek még feljebb próbálják tolni az árait a tulajdonosok. Ezek tovább drágultak, a listavezető nyolcból hat érdemben.

„Ez azt is jelenti, hogy nyílik az olló bizonyos modelleknél, tehát az eladók még nem látták be, hogy nem tudják majd eladni az autót a kívánt áron” – mondja Horváth.

Modell Átlagár-növekedés (százalék) Átlagár 2023-ban (millió forint) Ford Focus +18,6 2,4 Suzuki Swift +10,2 1,1 VW Golf +13,7 2,95 Opel Astra +6,9 1,6 Kia Ceed +12,2 3,88 Škoda Octavia +12,4 3,9 VW Passat +0,6 3,5 Audi A4 -10,8 3,2

Tisztán látszik, hogy a népszerű márkák kompakt ötajtósainál emelkedtek tavaly a hirdetésekben szereplő árak. Az is kiolvasható a Ceed vagy az Octavia az A4-nél is magasabb átlagárából, hogy ugyan továbbra is sokan kínálják és keresik a német prémiumot, azonban ezek összességében 12,5 évnél (a hirdetések autóinak átlagkora) is öregebbek.

Zuhan a villanyautós piac

A villanyautók között a BMW i3 volt a leginkább kelendő tavaly, utána a Tesla Model 3, majd a Nissan Leaf következett a hirdetésszám alapján. Korábbi cikkünkben megírtuk már, hogy csúnyán visszaesett a szürkeimportjuk is, most kiderült, hogy az eladásra kínált modellek átlagára is nagyot esett. A dobogós háromból kettőnél ismerünk konkrét változást és összegeket.

Modell Átlagár-növekedés (százalék) Átlagár 2023-ban (millió forint) BMW i3 -12 10 Nissan Leaf -10,5 8

Tudjuk ezen felül, hogy tavaly 12 992 734 forintra csökkent a meghirdetett elektromos autók átlagára az egy évvel korábbi 15 200 911 forintról.

„A villanyautók esetében 15 százalékos árcsökkenést látunk átlagban, amelyre az adhat magyarázatot, hogy akik villanyautót akartak venni, korábban már megtették. Újabb vásárlók pedig akkor jelenhetnek meg ebben a piaci szegmensben, ha még kedvezőbben alakulnak majd az elektromos autók árai” – mondja Horváth András, a Használtautó.hu szakértője.

Mi várható idén?

Még konkrétabban: csökkenhet vagy emelkedhet innen a használt autók ára 2024-ben? – kérdeztük mindkét hirdetési oldal illetékesétől.

Horváth András szerint „ez attól függ, hogy pontosan melyik használt autóról van szó. A legfrissebb adatok alapján az egész piacot tekintve az eddigi kétszámjegyű növekedés megtorpanása és akár csökkenés várható, ugyanakkor a kereslet fényében bizonyos modellek ára növekedhet. Például az alsó-középkategóriás modellek között előfordulhat még drágulás, hiszen itt nagyobb a kereslet, de a villanyautók árai egyértelműen lefelé mozognak.”

Halász Bertalan későbbre akár az áremelkedés visszatérést sem zárja ki. „Mivel az előző évben a nyomott kereslet miatt az átlagárak nominálisan sem tudtak érdemben emelkedni, a kereslet fokozatos visszatérésével arra számítunk, hogy a magas (éves átlagban 18 százalékos mértékű) infláció miatti reálérték-csökkenést a piac lassan elkezdni majd korrigálni. Erre már az első félévben is láthatunk jeleket, de érzékelhető árnövekedés inkább az év második felére valószínűsíthető.„