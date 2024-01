105 662 darab használt személyautó állt forgalomba Magyarországon tavaly, derül ki a Datahouse statisztikáiból, ami jelentős visszaesés: 20 433 darabbal és 16,2 százalékkal kevesebb a 2022-es számoknál. Két évet nézve még látványosabb a csökkenés, 26 540 személyautóval és 20,8 százalékkal kisebb az import.

Vagyis sokkal nagyobb a visszaesés a(z olcsóbb) használtaknál, mint a (drágább) újaknál, az új személyautók forgalomba helyezése ugyanis 3,4 százalékkal mérséklődött tavaly 107 715-re. Az Európa-szerte legsúlyosabb pénzromlás valószínűleg fájdalmasabban érintette a jellemzően használtakat vásárló magánszemélyeket, mint a cégeket, amelyek az újak nagyjából 80 százalékát vették idehaza.

De mi jött be legnagyobb számban nyugatról, milyen márkákat és modelleket preferáltak a nepperek és a vásárlóik 2023-ban?

A márkák sorrendje

Megkérdőjelezhetetlen a Volkswagen első helye, messze a legnépszerűbb márka használtan, mint látni fogjuk a modellek toplistáján, a Golf és a Passat a dízelbotrány és a villanyautók határozott nyugat-európai térnyerése ellenére ott van a legtöbb nepper trélerén.

Minden márka termékéből kevesebb érkezett be tavaly a top 10-ben, mint két éve, azonban érdemes megnézni, hogy a legkevésbé a német prémiumtrió személyautóinak csökkent az importja. Audiból és Mercedesből szinte pont ugyanannyi érkezett egy mínusz 20 ezer darabos piacra.

Márka Darab, 2023 Változás 2022-hez képest, darab 1. Volkswagen 13 703 -1456 2. Ford 9496 -1369 3. Opel 9283 -3226 4. Audi 7293 -77 5. Mercedes 6326 -96 6. BMW 5937 -908 7. Toyota 5343 -1955 8. Hyundai 4699 -1836 9. Kia 3819 -1377 10. Honda 3525 -1014

A 20-as lista második felében találunk egy szem márkát, amelynek ebben a gyenge évben is növekedett a behozatala, nem meglepő módon egy prémium az, a Volvo. (Ugyan nem fért be a legnépszerűbb húszasba, de a Tesla is ilyen – a márkáról alább írunk még.) Nem akarunk messzemenő társadalmi következtetéseket levonni az új és használt személyautók forgalomba helyezéseiből, de mintha minden egy irányba mutatna: több példa azt üzeni tavalyról, hogy minél drágább átlagosan egy márka vagy modell, annál inkább megmaradtak a vásárlói.

Márka Darab, 2023 Változás 2022-hez képest, darab 11. Renault 3451 -959 12. Škoda 3232 -253 13. Peugeot 2710 -740 14. Fiat 2646 -666 15. Mazda 2580 -976 16. Nissan 2304 -917 17. Volvo 2175 +138 18. Citroen 2152 -737 19. Suzuki 1987 -356 20. SEAT 1891 -388

Továbbra is tart a németek dominanciája, az első hat márka személyautói ide tartoznak, ugyanakkor a használtan forgalomba álltak között magasabb a franciák aránya, mint az újaknál. Jelentős különbség még az új autók vásárlásával összevetve a használtak importjánál, hogy a Toyota – amely ott piacvezető – itt csak hetedik. A Suzuki ott második, itt csak tizenkilencedik. A németek és a prémiumok változatlanul felülreprezentáltak, válság ide vagy oda.

A modellek sorrendje

Az első tízből kilenc német személyautó, bocsánat csehek, a VW-csoport Legójából épített Octaviát itt és most szintén annak tekintjük. Az ázsiai gyártók termékeiből mindössze egyedül a Kia Ceed népszerű, francia, vagy pláne olasz autó régóta nincs a szürkeimportos lista élmezőnyében. Rendkívül népszerűek a Volkswagen, az Opel és a Ford modelljei – amint láttuk, ez a három gyártó vezeti a márkalistát.

Modell Darab, 2023 Változás 2022-hez képest, darab 1. Volkswagen Golf 3765 -551 2. Ford Focus 3467 -407 3. Volkswagen Passat 3214 -202 4. Opel Astra 2396 -925 5. Opel Corsa 1827 -753 6. Opel Meriva 1732 -615 7. Audi A4 1626 -325 8. Kia Ceed 1620 -670 9. Škoda Octavia 1460 -19 10. Ford Fiesta 1432 -519

A Škoda Octavia éve volt a tavalyi idehaza, az új forgalomba helyezéseknél 11 hónapon át első helyen állt, eközben azt látjuk, hogy a használtak között sem érintette meg különösebben a válság. A lista élmezőnyében három Opel-modell és a Kia Ceed importja csökkent a leginkább.

A húszas lista második felében a Hyundai i30 behozatala esett a legnagyobb mértékben, a Volkswagen Touran és a Ford C-Max elég jól tartotta a 2022-es darabszámokat tavaly is.

Modell Darab, 2023 Változás 2022-hez képest, Darab 11. Hyundai i30 1352 -699 12. Volkswagen Polo 1345 -229 13. Honda Jazz 1329 -389 14. Audi A3 1265 -227 15. Honda Civic 1178 -250 16. Volkswagen Touran 1124 -21 17. Toyota Yaris 996 -344 18. Ford Mondeo 942 -126 19. Ford C-Max 926 -52 20. BMW i3 859 -849

Miközben két éve nagyon megugrott a használt elektromos autók behozatala, 2023-ban hatalmasat zuhant. A legnépszerűbb BMW i3-asból gyakorlatilag feleannyi jött csak be, mint egy évvel korábban, de a Nissan Leaf (a 2023-as 597 darabbal szemben 2022-ben 898 jött be) és a Renault Zoé 545 vs. 689) importja is látványosan lecsökkent.

Fittyet hányt erre a Tesla, amelyet tavaly nagyrészt még állami támogatással vásárolhattak például a németek: a három modelljükből együttesen 1483 darab jött át használtan a határon, szemben a két évvel korábbi 808 darabbal. Meglátjuk, miként alakul ez idén.

Méretkategóriák szerint az arányok

Egészen más a megoszlás, mint az újonnan vásárolt személyautóknál, ott tarolnak a SUV-ok. A használtautós import uralkodói – ahogy láttuk – még a régi jó ismerősök: a Golfok, Focusok, Astrák, valamint a Corsák és a Passatok, valamint társaik. Alig akad mutatóba a modellek toplistáján egypár SUV. Összesen is csak bő 10 százalék az arányuk.