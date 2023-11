Elpusztíthatatlan és örök trehánysága a magyar közlekedési kultúrának – pedig nem is klasszikus autós hülyeség – az útfelújítás után kint felejtett közlekedési táblák sokasága. Ezek közül is szubjektív benyomás alapján mintha a 30-as sebességkorlátozást jelzőket felejtenék el beszedni a legtöbbször az útgyógyítók. Arról a régi, végtelenül bosszantó gyakorlatról pedig itt és most ne is beszéljünk, hogy olykor ilyenek után állították le a háromlábút a rendőrök, állítólag ma már nem jellemző e pénzbeszedési gyakorlat (ha igen, küldjétek el a szerkesztőségbe a fotóját).

De mi van akkor, ha éppen ellenkező történik és okoz bajt? Amikor nem raknak ki figyelmeztető táblákat, védőkorlátokat és a munkaterületet éjszaka megvilágító jelzőlámpákat az úton dolgozó munkások?

A közlekedési balesetek bírósági utóéletét bemutató sorozatunkban most egy ilyen történet következik.

Becsúszott két sör, de nem ez volt a probléma

A rendőrségi iratokból kiolvasható tény, hogy aznap éjszaka Laci ittasan kerékpározott hazafelé egy barátja első kisbabájának születése alkalmából rendezett tejfakasztó buliból, és így szenvedett balesetet. Mégse ugorjon be senkinek erről a már-már klasszikus balesetről a Katona József Színház legendás előadásának, a Portugálnak a vicces jelenete. Ebben a falusi kocsma és egy idős kerékpáros esései adják a poén alapját.

Laci ugyanis kimondottan ritkán fogyaszt alkoholt, ezt a családja mellett a barátai és a kollégái is vitán felül igazolják. Jól is nézne ki egy piás tesitanár 25 évesen. Ezen az éjszakán a gyerekkori barátai kérlelték, hogy igyon már legalább két sört, na, ennek eleget is tett, de egy korttyal se többet, mondta. Így is jól érezheti magát az ember, ráadásul még haza kell tekerni utána.

Már elmúlt éjfél, amikor a saját elmondása szerint „szinte százszázalékosan józanul és tisztán” kerékpározott hazafelé, és egyszer csak óriásit esett. Olyan 20 és 21 óra között ihatta meg a két üveg kézműves sört a házibuliban, legalább négy óra eltelt azóta, mint utólag mondta, nem ezért esett nagyot. Beakadt valamibe a bringa első kereke, majd befordult, nem is látta, hogy mi lehet az úttesten.

A földön heverve érezte, hogy komolyabb sérülései lehetnek egyszerű horzsolásoknál, bármelyik testrészét mozdította volna, iszonyúan fájt mindene. Keservesen előszedte valahogy a telefonját, szerencsére az még egyben volt, világított a sötétben, majd némi gondolkodás után nem a két kisgyerekkel otthon békésen alvó feleségét hívta, hanem a buli egyetlen hivatalosan is józan résztvevőjét, a saját unokatestvérét, aki gyógyszerszedés miatt nem fogyaszthatott alkoholt.

Gyorsan beugrottak páran a rokon mellé a kocsiba, és Lacihoz hajtottak. Mivel felültetni sem tudták, rögvest hívták a mentőket.

Mit állapítottak meg a vizsgálatok?

Az ügy szempontjából legfontosabb állítás, hogy a férfi nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett. Az orvosi papírok szerint eltört a bal válla, a kulcscsontja, a karja két helyen, ezen kívül zúzódások keletkeztek a fején, bevérzett a szeme (nem viselt sisakot sosem – azóta bezzeg hordja), és lehorzsolódott a térde is.

Mindezek felett még komoly kár keletkezett az egy éve 650 ezer forintért vásárolt szuper versenybringájában is, mindenkinek azt panaszolta a baráti körben heteken át, hogy ez a veszteség még jobban fájt neki, mint a csonttörések. Évekig spórolt rá apránként a két kisgyerek mellett a pedagógusi fizetéséből.

Laci unokatestvére a mentők mellett a rendőröket is hívta, mert hát látták, mi okozta a bajt. Az egyenruhások kötelező jelleggel megfújatták vele a szondát, ami szinte elenyésző alkoholszintet mutatott, egy óra múlva a kórházban vett vérminta is megerősítette ezt.

Ráadásul köztudott, hogy – sajnálatos módon – 2014 nyara óta a KRESZ szerint is ihat alkoholt a kerékpáros, ha biztonságos vezetésre képes állapotban van, akár főúton is tekerhet spiccesen. A fiatal tesitanárnak orvosi papírja volt róla, hogy ő ilyen állapotban kerekezett hazafelé.

Nemcsak szondáztattak a rendőrök, hanem helyszíneltek is azon az éjszakán, elég egyértelműen mutatta az útszakasz, hogy mi volt a gond. Laci egy már részben befejezett útfelújítás helyén esett el. Az aszfaltozást már befejezték, de az útfelület lezárására használt bektonkockákat még nem rakták le a munkások, azok sorakoztak az útfelületre belógva. Ezeknek hajtott neki a férfi a sötétben, mintha ott sem lennének.

Évtizedes rekordon az ittasan okozott balesetek 12 053 személysérüléses közlekedési balesetnél tart az ország január eleje és október vége között, vagyis havonta bőven ezer fölött van a nyolc napnál hosszabb gyógyulási idővel járó séülések száma. Sokkolóan magas szám úgy is, hogy az elmúlt évtized második legjobb tíz hónapos adata az idei – derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) legfrissebb statisztikáiból. Az „ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma” nevű adat már egy évtizedet nézve a legjobb adat 2023-ban, tíz hónap alatt 861 ilyen eset történt az ORFK szerint. Ez az összes személysérüléses eset 7,1 százaléka, amit úgy is lehet nézni, hogy a többit józanul okozzák a közlekedés szereplői, vagyis nem lehet másra, az alkoholra tolni a felelősséget.

Ritkán van ilyen: egy útépítő cég vezetője lett a vádlott

Ezen az útszakaszon régóta kátyúk bosszantották az autósokat és veszélyeztették a kerékpáros közlekedést, sokak örömére az önkormányzat pénzt szánva rá, megbízott egy útfelújító céget a mintegy 300 méteres szakasz újraaszfaltozására. A település vezetése és a cég közötti szerződés szerint a szakszerű és biztonságos munkavégzésért a cég vezetője a felelős.

Rendőrségi kihallgatásán, majd a bíróság előtt is elmondta Laci, hogy ő úgy tudta, már régen befejezték itt az aszfaltozást. Ez így is volt, azonban a munkálatok hivatalosan még nem fejeződtek be, ezért is voltak mások mellett betonkockák az úton. Mivel hivatalosan még munkaterület volt ez az útszakasz, azt megfelelően biztosítani kellett volna.

Az ügyész ennek hiányát megállapítva vádat emelt a cégvezető ellen, aki „ezen cselekményével veszélyeztette a közlekedés biztonságát”. A vádlott védelmét a közlekedési ügyekre szakosodott Janklovics Ádám ügyvéd látta el, aki a Vezess olvasóinak is rendre jogi tanácsokat ad.

Egyszerűen megfogalmazva a vádat a cég munkatársai elmulasztották jogszabályi kötelezettségeiket, az útnak ezt a részét nem csak el kellett volna keríteni, hanem „éjszakai és korlátozott látási viszonyok között a munkavégzéssel érintett területet” villogó lámpákkal jelezni a közlekedőknek.

Bringásokkal tesztelte a helyszínt a rendőrség az ítélet előtt

A bíróság számára fontos volt tudni, hogy az utcának ezen a gyéren megvilágított szakaszán egy kerékpárral közlekedő személy mennyire láthatja, avagy nem láthatja a munkavégzés következtében ottmaradt betonkockákat. Ezért a rendőrség bizonyítási kísérletet hajtott végre, több ember kerékpárral közelített a munkaterület felé, majd „jegyzőkönyvben rögzítették ezen személyek elmondását az észlelésre vonatkozóan”.

Meglehetősen egyértelmű lett az eredmény: mivel nem voltak a munkaterületek lámpával megjelölve az éjszakai kísérlet során (sem), a tesztalanyok nem tudták megfelelően beazonosítani azt, hogy az úton milyen akadály van, az akadályt sem észlelték megfelelő távolságból. A cégvezető szerint a többhetes munkafolyamat során „számtalanszor” közölte az emberekkel, hogy szakszerűen biztosítsák a területet.

Végül a bíróság bűnösnek mondta ki a cégvezetőt a közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétségében. Bebizonyosodott ugyanis, hogy a vádlott az 1993. évi XCIII. – a munkavédelemről szóló – tv. 40. § (1) bekezdését, továbbá az ÚT 2-1.119. Útügyi Műszaki Előírás 3.14.6. pontját, mely szerint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, ezen felül az elkorlátozás úttestre eső sarokpontjait – legalább a megállási látótávolságból észlelhető folyamatos piros vagy villogó borostyánsárga fényt adó lámpával – meg kell jelölni, mivel a 3/20001. KöViM-rendelet F1.2. pontja szerint a munkaterületek állandó munkahelynek minősültek.

Ez így nagyon száraz megfogalmazás, a lényeg az, hogy mi lett a bűnös büntetése. Megrovást kapott, valamint ki kellett fizetnie az eljárás során felmerült, mintegy 270 ezer forintos bűnügyi költséget. Hogy ez így az olvasó szerint sok vagy kevés, azt mindenki döntse el magában.

Laci szerencséjére semmiféle maradandó sérülése nem keletkezett, külön szerencséje, hogy balesete a nyár elején történt. Vagyis a szeptemberi iskolakezdésre teljesen felépült, így egyetlen perc munkakiesése nem volt. Az ítélethirdetés idején már ismét bőven sportolt, ezt a bíróság egyértelműen enyhítő körülménynek tekintette, nagyon más lett volna a helyzet, ha mankóval sántikál be az ítélethirdetésre.

Ráadásul már a bírósági ügy megkezdése előtt az útfelújító cég átutalt a részére 700 ezer forintot, hogy ebből új kerékpárt vehessen magának.