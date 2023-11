Nemrég Kínába utaztam a magyar piacra hamarosan megérkező új autókat kipróbálni. Kínán belül az ország legfejlettebb, keleti-délkeleti régiójában jártam, közvetlen repülőjáratunk Budapestről indulva Sanghajban landolt. Innen vonattal utaztunk még 300 kilométert nyugatra, a szárazföld belseje felé Wuhu városába, amely az autógyártás egyik nagy központja a régióban.

Érdekes vonatút volt, mert a Sanghaj Pudong nemzetközi repülőteret elhagyva az egyetlen kaukázusi típusú ember magyar társam, a HVG-t képviselő László Ferenc volt. Errefelé oly kevés külföldi vetődik, hogy vendéglátónk lefényképezett bennünket és elküldte a fotót édesanyjának, aki még nem látott európai embert.

Vízumkényszer és állandó kontroll

Kínába csak vízummal lehet utazni, amit nekünk a meghívólevéllel és az összes többi adminisztratív akadály legyőzésével csak többhetes küzdelem árán sikerült megszereznünk. Olyannyira nincsenek turisták errefelé, hogy a sanghaji vonatpályaudvaron az angol nyelvű kiírás arra korlátozódott a fényújságon, hogy From és To, de a települések neveit csak kínai írásjelekkel olvashattuk, így a feliratok értelmezésében a Google-fordító lett a barátunk.

Kínában nem vehetsz csak úgy vonatjegyet és utazhatsz ahová szeretnél, mint holmi szabad országban. Itt a jegyváltáshoz illetve a csomagátvilágító berendezéssel és fémdetektoros kapukkal védett peron megközelítéséhez is útlevél kellett, amit a vonaton is elkért egy hivatalos szerv és leszállás után a peron elhagyásakor is ellenőrizte valaki.

Hightech vonat, digitális aranykor

Engem elképesztett a digitális szolgáltatások fejlettsége és elterjedtsége. A szerelvényen az ülőhelyedhez tartozó QR-kód alapján rendelhetsz a helyedhez kiváló meleg ételt potom pénzekért, amit a lehajtható asztalkán békében elfogyaszthatsz.

Közben a vonat 270-ig gyorsul és a sebességből ugyanúgy nem érezni semmit, akárcsak a japán sinkanszenen, a francia TGV-n és a német ICE szupervonaton. De arra is van lehetőség, hogy a megállókhoz rendelj ételt telefonról, amit kiszállítanak az állomásra és a ki-beszállás két percében átveheted. Mert a vonat pontos.

Aki nem merészkedik túl a rántott húson és a csirkemellen, nagyon sok mindenről lemarad a kínai konyha remekei közül. Pacalt sem ettem még annyira jókat, mint odakint és azóta a sült csirkefejre sem maradékként, hanem csemegeként gondolok.

Négy Budapestnyi középváros

Méretei alapján Wuhu a harmadik vonalhoz tartozó város a kínai berendezkedésben, az elsővonalas Peking és Sanghaj, illetve a második kört alkotó néhány tartományi székhely után. A város négymillió lakosa jó kétszerese Budapest népességének, kiterjedése több mint négyszer akkora, mint hazánk fővárosáé, az angol Wikipédia szerint 2157 négyzetkilométeres település. Az emberek zömmel beton toronyházakban élnek, a vigasztalan külsejű épületek aljában lévő vendéglők, étkezdék hétköznap is tele vannak emberrel, élettel.

Alig látni koros autót, az utcaképből teljesen eltűntek a 10 éve meghatározó lépcsőshátú VW Passatok még a hosszmotoros, kockaformájú generációból. Sanghajban igen erős az ott egyik nagy gyárát a SAIC konszernnel együttműködésben működtető Volkswagen, itt a Lavida és a Magotan, a Passat testvérmodellei nagy számban futnak taxiként is. De a taxik jelentős része elektromos hajtású Roewe kombi, amit mi MG5-ként ismerünk.

Szupervonat és 4,6 millió km szilárd út

Kína hatalmas ország és a világ második legnagyobb gazdasága, így közlekedési szükségletei is sajátos dimenzióban mozognak. 2023 első kilenc hónapjaiban 3,37 milliárd utazást regisztrált az ottani Közlekedési Minisztérium az ország közútjain, ami 20,9 százalékos ugrás 2022 első három negyedévéhez képest. A szilárd burkolatú utak hossza már 2020-ban is 4,6 millió kilométer volt, 2021-es adatok szerint a gyorsforgalmi úthálózat kiterjedése elérte 170 000 kilométert. Polgári reptérből 248 működött 2021-ben a Statista adatai szerint.

Nagysebességű vasútvonalból 40 474 kilométernyi hálózta be az országot, amin kétmilliárd főnél is többen utaznak évente, leszámítva a Kínából szétterjedő és a világot végigpusztító koronavírus-járvány éveit.

Állítóleg Teng Hsziao Ping pártfőtitkár Japánban tett 1978-as látogatásakor figyelt fel a nagysebességű vasúthálózatban rejlő lehetőségekre.

Innen még 30 évig tartott, hogy 2008-ban elinduljon az első szupervonat Kínában, de a hálózatfejlesztés sebessége egyedülálló és a sínen száguldó vonatokon kívül már 600 km/órás sebességre képes, a sín felett elektromágneses erőtérben lebegő mágnesvasút is működik az országban.

Limuzin hatmillió, benzin 450 Ft alatt

Autót venni és autót használni sem kerül sokba a magyar viszonyokhoz képest. Egy jólfejlett, Mondeo-kategóriájú limuzin hazai gyártásból el tud indulni 110 000 jüanos alapárról, ami 5,5 millió forint, és az üzemanyagok ára is jóval a magyarországi szint alatt van, amit a magyar kormány januártól még feljebb srófol.

Nagyon kevés benzinkutat láttunk utazás közben, aminek az az oka, hogy töltőállomások, legalábbis a meglátogatott helyeken, nem a főutakon voltak. Ennek okát nem sikerült kideríteni kísérőinktől.

Egy-egy benzinkútra mégis rábukkantunk. Ottjártunkkor egy liter 95-ös benzin ára 8,88 jüan, átszámítva 444 forint volt, a gázolaj literje 404 forintba került, ami 8,08 jüan. Van olcsóbb üzemanyag is, a 92-es benzin ára 8,31 jüanra rúgott, amit a mostani árfolyamon kerekítve 50-nel kell megszorozni, hogy lássuk forintban.

Kínában az állam dönt az üzemanyagárakról. Egy automatizált rendszer alapján, ha a tonnánkénti nyersolaj ára több mint 50 jüannal módosul bármelyik irányba és az adott árszint legalább 10 munkanapon át érvényben marad, akkor a motorbenzin és a dízelolaj árát ehhez igazítja az árazási rendszer.

Önmagában a benzinárat nehéz értelmezni, ezért rákérdeztünk kísérőinknél a jellemző fizetésekre Egy gyári munkás jövedelmére 200-250 ezer forintos sáv hangzott el, de ezért a pénzért jellemzően nem 8, hanem 10-12 órás műszakot nyomnak le nap mint nap.

Alkalmazottai életét egy gyártóvállalat sok esetben jutányos munkásszállással és olcsó üzemi étkezdével könnyíti meg, így keresményük érdemi részét félre tudják tenni vidéken élő családjuk segítésére vagy a bő munkaalkalmat tartogató helyeken szinte elérhetetlen ingatlanárak fedezésére. A képgalériában sok fotót találtok a kínai út érdekességeiről.