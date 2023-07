A héten rendezik a 38. Forma-1-es Magyar Nagydíjat, melyen a jegyeladások alapján telt ház figyeli majd az F1 – valamint a Forma-3 és a Forma-2 – versenyeit a Hungaroringen.

A mogyoródi helyszínen így természetesen a felügyelő FIA, a Forma-1, a csapatok, valamint a média tagjai több ezer fővel lesznek jelen, a lelátókon, a pálya környékén pedig százezres nagyságrendben lesznek a nézők, így az egészségügyi, orvosi ellátás is komoly felkészülést, munkát igényel.

A hétvége előtt egy, a Magyar Nagydíjon hosszú évekre visszanyúló tapasztalatokkal rendelkező orvossal, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Közép-magyarországi Regionális Mentőszervezete regionális igazgatójával, az aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos dr. Till Zsolttal beszélgettünk arról, részükről mit is jelent a magyarországi F1-es futam.

Till úr, a mentőszolgálatból hányan dolgoznak összesen a Magyar Nagydíj hétvégéjén? Hányan, milyen egységek foglalkoznak a közönséggel, hányan vannak szolgálatban a pályaambulancián? Naponta mikortól meddig tart a munkájuk, egy adott pillanatban mennyien vannak szolgálatban?

A Magyar Nagydíj hétvégéjén a mentőszolgálattól összesen kb. 150 fő vesz részt a verseny lebonyolításában, vannak dolgozók, akik csak valamelyik napon vannak kint, mások mindhárom, pontosabban négy napon kint vannak. Változó, hogy milyen hosszú a szolgálat, de naponta 8 és 12 óra közötti időt vannak kint a kollégák, a szombati és a vasárnapi nap jellemzően reggel 7-től este 7-8-ig tartó kiállási időt jelent.

A nézők és a résztvevők ellátása teljesen elkülönül, részben technikai okból, mert a pálya belső részére külső mentőegység nem tud bejutni, másrészt mert a pályán belül lévőknél az esetleges elszállítást is külön kell szervezni. A pályaambulancián, más néven medical centerben 24 órás szolgálatot tartunk fenn, tehát az éjszaka folyamán a pályán maradó csapattagokat, versenybírókat, a kiszolgáló személyzet tagjait is ellátjuk.

A verseny biztosítását végző egységeket természetesen nem a mentési alapfeladatunkból vonjuk el, hanem pluszban állítjuk ki.

Mit tudhatunk a pályaambulanciáról, milyen ellátásra alkalmas, milyen felszerelés található ott?

A pályaambulancia két ún. sokktalanítóval rendelkezik, ez két külön, teljes körű ellátásra, kisebb műtéti beavatkozásokra, gépi lélegeztetésre alkalmas egység, ezeken felül van egy égésisérült-fürdetőnk. Az OMSZ eszközeit minden esetben odaszállítjuk – bizonyos alapfelszerelések pedig ott vannak elzárva. Tartozik hozzá két mentőhelikopter, hogy a súlyos sérülteket a lehető leggyorsabban a lehető legközelebbi baleseti sebészeti centrumba tudjuk juttatni.

Melyik kórházba? Annak idején, Felipe Massa 2009-es, súlyos fejsérülésekor a Honvédkórházba szállították a brazilt.

A versenyzőket, de akár a nézőtéren súlyosan megsérülteket is területi elvek alapján helyezi el az OMSZ, erre a Forma-1-es pályát illetően a Honvédkórház a területileg illetékes, kisebb beavatkozás esetén pedig a kistarcsai sürgősségi osztályra tudjuk szállítani őket.

A pályaambulancián a belső pályán lévők, dolgozók közül bárki, akár kisebb sérüléssel, akut rosszulléttel is jelentkezhet, vagy csak a súlyos eseteket látják el ott?

Az ambulancián két fő ortopéd traumatológus, két aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos, valamint honvéd- és katasztrófa-orvostani, oxiológus (sürgősség szakorvos) és belgyógyász szakorvos van. A bejövő betegeket egy mentőtiszt triázsolja, ezt követően jöhet az ellátás.

A Forma-1-ben sokan hónapok óta utaznak, a versenyzők, csapattagok, hozzátartozóik nemegyszer az otthon felejtett, ki nem váltott gyógyszereik miatt is megkeresnek minket, igyekszünk nekik is segíteni, szóval az egészen banális problémáktól a nagyon súlyos esetekig minden előfordul.

Darázscsípéssel, napégéssel, allergiás reakciókkal is bejönnek hozzánk, de akadnak sajnos komolyabb problémák is.

A Forma-1-ből talán még a szélesebb közönség is ismeri a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) orvosi delegáltját, dr. Ian Robertset, mellette pedig egyes csapatok is saját orvossal utaznak. Velük van-e szakmai kapcsolat, együttműködés?

Az FIA orvosi delegáltjával napi szintű, sőt, szinte állandó kapcsolatunk van, folyamatos rádióforgalmazást tartunk fenn vele, illetve minden egyes Forma-1-es hétvége előtt eligazítást is tart minden mentődolgozónak, hogy átbeszéljük az esetleges változásokat, melyeknek jelentősége lehet a mentést illetően.

Emellett igen, vannak csapatok, melyekkel orvos is utazik, és ha van ilyen, vagy akár csak pilótához, csapattaghoz tartozó orvos rokon, ismerős, azok el is szokták kísérni az illetőt a pályaambulanciára, megvan a szakmai párbeszéd, hogy mit szeretnének, hogyan tudunk segíteni, nyilván a saját szakmai protokollunk alapján.

Az első orvos a helyszínen Bár az OMSZ szakemberei is folyamatosan készen állnak, versenybaleset esetén mindig az FIA orvosi delegáltja, dr. Ian Roberts az első a helyszínen, őt Alan van der Merwe exversenyző szállítja az orvosi autóval. A statisztikailag balesetveszélyesebb első körben végig is követik a mezőnyt, majd a bokszutca végén várják a bevetést a verseny teljes tartama alatt. A biztonsági autóhoz hasonlóan az orvosi autót is két márka adja váltakozva, a Mercedes-Benz és az Aston Martin. A német gyártó egy Mercedes-AMG GT 63 4MATIC modellt biztosít erre a célra, az ötajtós járgány 639 lóerős, 3,2 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, csúcssebessége 318 km/óra. Az Aston Martin az idei évre vezette be a DBX707-est, az az orvosi autó 707 lóerőt, 3,3 másodperces 0–100-as gyorsulást és 310 km/órás végsebességet „tud”. Mindkét járgányt rádióval, fényhíddal szerelik, csomagterükben pedig tűzoltó készülék, oxigénpalack, az elsősegélyhez, életmentéshez szükséges eszközök vannak.

Egy-egy hungaroringi nagydíjhétvégén mennyi dolga van a mentőszolgálatnak, nagyjából hány esettel kell foglalkozni, mik a legjellemzőbb esetek?

A nézőtéren van több dolgunk, onnan százas nagyságrendben keresnek meg minket különböző egészségkárosodásokkal. Akadtak súlyosabb esetek is, de szerencsére többségében a lelátókon kisebb sérülésekkel, a nyári meleget sok sörrel enyhíteni akaró ittas betegekkel találkozunk, vannak csípések, allergiás reakciók – sokakat nem is kell elszállítani, akár a cipő által feltört lábára ragtapaszt kérőknek is segítünk.

Mi a helyzet a Forma-1-nél kisebb kaliberű, néhány ezer, esetleg még kevesebb nézőt vonzó más hungaroringi versenyrendezvényekkel?

Motorsportrendezvényeknél a pályaambulancia felszerelése és személyi feltételei nagyon hasonlóak, hiszen akár F1-es, Forma-3-as, egyéb versenyautóról vagy -kamionról van szó, a potenciális sérülések jellege hasonló.

A nézőszámtól függ, hogy kívülre hány fővel készülünk, de a jogszabályok szerint minden ilyen eseményhez mentési tervet készítünk, hogy hány főre milyen szintű mentőegységeket kell kiállítanunk.

Milyen visszajelzéseket kaptak, kapnak a Hungaroringen végzett munkáról? Van valami, amire szakmailag különösen büszkék?

Szerencsére azt látom, hogy a szakmai és személyes visszajelzések is pozitívak, a munkánkat mindig jónak minősítik. Előfordulnak könnyebb és súlyosabb esetek is, mi mindenkit – a hétköznapi munkánk keretében is – lelkiismeretesen és a legmagasabb szakmai színvonalon igyekszünk ellátni.

Till úr, köszönjük a beszélgetést, a Forma-1-es Magyar Nagydíj hétvégéjére pedig a lehető legsimább eseteket, a legkevesebb munkát kívánunk!