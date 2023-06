Visszatekintő rovatunkban az MTI adatbázisára támaszkodva nézzük át az elmúlt 10-20-30 év érdekes híreit, beszámolóit. Az aktuális év azonos időszakából merítünk, és válogatjuk ki az újraközlésre érdemes anyagokat.

1993 – Ezek voltak a legmenőbb és legolcsóbb autók harminc éve

Egy új autótípus, a nyitott tetős kabrió-autó meghonosodása indult el Magyarországon 1993-ban azáltal, hogy a Merkur pénteken eladta az első Suzuki Cabrio típusú gépkocsit.

A tetszetős kialakítású, 1,3 literes hengerűrtartalmú autót a magyar Suzuki vásárlói sorsolás útján is elnyerhetik, a jármű bolti ára pedig 1,64 millió forint – mondta Horváth Árpád, a Merkur vezérigazgatója a Jókai utcai Merkur Centerben tartott pénteki sajtótájékoztatón. Kijelentette: a Merkur az idén mintegy száz Suzuki Cabrio értékesítésével számol.

Kedvező fogadtatás és megfelelő érdeklődés esetén a típus gyártását az esztergomi Suzuki üzem is megfontolja majd. A tájékoztatón megjelent a Merkurral szoros együttműködést kialakított Bertinus Kft. képviselője is.

Az orosz Aleko típusú járművek hazai forgalmazója most egy újabb járműcsalád, a Tavrija meghonosításán fáradozik. A nagyrészt Lada Samara alkatrészekből álló ukrán autó meglepő áraival tűnik ki a hazai gépkocsi kínálatból.

A városi furgonként használható nyitott Pick-Up típus ára áfával együtt mindössze 400 ezer forint körül lesz, s ezt az összeget zártdobozos testvére sem haladja meg jelentősen. A Tavrija is kirukkol kabrió-autóval, melyet ebben a járműkategóriában szintén utolérhetetlen áron, 700 ezer forint körül kínálnak majd. (MTI)

2003 – Vége, kész, nem gyártanak több klasszikus Volkswagen Bogarat

Húsz évvel ezelőtt, 70 éves történelem és 21,5 millió legyártott autó után a Volkswagen végleg megszüntette az eredeti Volkswagen gyártását. A nagy eseményről így írt akkoriban az MTI: A Bogár már létezett a fasizmus idején, később jelképezte a nyugat-német gazdasági csodát, a hippinemzedék is kultusztárgyat látott benne, és még filmsztár is volt.

A Volkswagen Bogár azonban mindenekelőtt a világ nagyságra negyedik autógyártójának sikerét alapozta meg.

Az ős-Bogár megalkotásának ötlete a 30-as években Ferdinand Porsche nevéhez fűződik. 1934-ben – akkor Németországban már Hitler van hatalmon – a német autóipari birodalmi szövetségtől 20 ezer márkával támogatott megbízást kapott, hogy tíz hónapon belül állítsa elő a “Volkswagen”, vagyis a Népautó prototípusát. Porsche 1935. július 3-án bemutatta a limuzin első változatát, majd fél évvel később a cabriót is.

Bár Hitler 1938. májusban maga rakta le a Volkswagen művek alapkövét, ez az üzem akkor még nem Volkswageneket gyártott, hanem a hitleri koncentrációs táborok számára billenőcsilléket. Így a háború végéig nem is kezdődhetett meg a Volkswagenek tömegtermelése, addig mindössze 630 limuzin készült el.

A Volswagen-gyártás első ösztönzője 1945-ben az akkori brit katonai kormányzat 20 ezres megrendelése volt: 1945. decemberben 55 “Bogár” készült el, egy évvel később pedig már a tízezredik is elhagyta a wolfsburgi üzemet.

A nagyobb gyártás fő akadálya a nyersanyaghiány volt, azonban 1947 augusztusától már külföldre is indulhattak a “Bogarak”: először Hollandiába, majd más európai országokba. 1950-ben az amerikai export is megkezdődött, 328 járművel. Aztán éppen az Egyesült Államokban kedvenccé is vált, aranykorában négymillió amerikai robogott “Bogáron”.

A VW “Bogár” – végül is hosszan tartó – végnapjai 1978. januárban kezdődtek, amikor a Németországban gyártott utolsó klasszikus példány a futószalagról egyenesen a wolsburgim Volkswagen-múzeumba került. Azóta “Bogarakat” csak külföldön gyártottak.

Fokozatosan az összes külföldi üzemben beszüntették a “Bogarak” gyártását, utolsónak maradt a mexikói, pueblai Volkswagen-gyár, ahol most majd elkészül az utolsó példány. Júniusban Pueblában még 50 “Bogarat” gyártottak, ám a kis széria vezsteséges.

2013 – Elfelejtette az autóját, 23 millióra hízott a parkolási bírság

London, 2013. augusztus 24., szombat (MTI) – Százötezer dolláros – 23 millió forintos – parkolási bírságot halmozott fel egy nő az Egyesült Államokban, de rendezte – 4500 dollárral.

A bírság egy repülőtéri parkolóban hagyott autó miatt nőtt hatalmasra: a kocsi 2009 óta állt egyhelyben, mígnem tavaly végre elvontatták. Az autót a nő – Jennifer Fitzgerald – volt barátja

állította le csakhogy nem a nyilvános parkolóban, hanem a reptér alkalmazottai számára fenntartottban, amelybe viszont a nő nem tudott később bejutni – ismertette a BBC Online.

Összesen 678 alkalommal tettek a kocsira parkolási bírságot, és a nő még azután is rendre kapta postán a fizetési felszólításokat, hogy a hatóság bevonta az autó rendszámát.

Fitzgerald végül peren kívül megegyezett a repülőtérm parkolócégével 4500 dollárban (1 millió forintnyi összegben). Ebből 1600-at kell volt barátjának fizetnie, a többit a nő részletekben

törlesztheti.