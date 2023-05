Rengetegen imádnak játszani, azonban ebben a rohanó világban egyre nehezebb minőségi időt szakítani kedvenc hobbijainkra. Ki ne szeretne egy nyugodt környezetben, szuper minőségben száguldozni a Forzában vagy a leggyorsabb körre hajtani a Hungaroringen? A ROG Ally kézikonzollal ezt bárhol és bármikor megtehetjük akár két teendő között 10 percben, a villamoson, a nappaliban vagy éppen egy komplett versenyszimulátorra kötve. A Republic of Gamers új kézikonzolja ugyanis a Windows 11 operációs rendszernek és a legújabb, kifejezetten ilyen eszközökhöz fejlesztett hardvernek köszönhetően a laptopoknál sokkal hordozhatóbb formában egyesíti a PC gaming minden előnyét.

A vadonatúj AMD Z1 Extreme APU mellé 16GB memória és 512GB villámgyors SSD-tárhely társult, ami később még nagyobbra cserélhető vagy Micro-SD kártyával tovább bővíthető. Az anyósülésen, a buszon vagy akár a repülőn is rárepülhetünk a leggyorsabb körökre, a Windows 11 szinte korlátlan ablakot nyit a világra a rengeteg alkalmazással és játékkal. A játékok terén nem kell kompromisszumot kötni, hiszen a Steam, az Xbox Game Pass vagy éppen az Epic Games kínálata teljes mértékben a játékosok rendelkezésére áll, ahogy sok más platform is. Az Armoury Crate SE pedig tovább egyszerűsíti használatukat, hiszen segítségével egy helyről indítható minden játékunk. Ha extra teljesítményre lenne szükség, akkor a ROG Ally felső részén található XG Mobile csatlakozónak köszönhetően bevethető a dedikált ROG külső grafikus egység, mely a rengeteg extra csatlakozó mellett akár egy NVIDIA GeForce RTX 4090-es csúcskártya erejével is meg tudja támogatni a játékélményünket.

Kimagasló játékélmény, helytől függetlenül

A ROG Ally mindössze 608 grammos súlyával és éveken át tesztelt ergonomikus kialakításával órákon át tartó kényelmes játékot tesz lehetővé. Semmi sem fog megzavarni abban, hogy a 7 hüvelykes, Full HD felbontású és 120Hz-es képfrissítéssel rendelkező kijelzőre koncentrálj és a leggyorsabb legyél. A bivalyerős hardver által biztosított grafikai élményt tovább fokozzák a tükörsima mozgások, az 500 nites fényerő pedig garantálja, hogy a szabadban is minden kanyart tökéletesen vehetünk be. Az érintőképernyő ráadásul Gorilla® Glass védelemmel is el lett látva, így nem kell aggódni a karcolások és egyéb sérülése miatt.

Ha a kanapé kényelmét is élveznénk játék közben és igazi konzolos élményre vágynánk, akkor elég a ROG Ally-t a televízióhoz csatlakoztatni, ami könnyen megtehető az USB-C csatlakozóval. Az összekötés után kettő vagy több kontroller csatlakoztatásával akár az egész család bevonható a szórakozásba. Az újdonság ráadásul komplett asztali PC-ként is bevethető, melyhez ideális lehet a már említett XG Mobile külső grafikus egység, hiszen az extra erő mellett rengeteg csatlakozóval rendelkezik és egyfajta asztali bázisként is szolgálhat. A perifériákat és a monitort elég az XG Mobile-hoz csatlakoztatni, majd az asztalhoz leülve a ROG Ally-t már csak a dedikált kábellel kell összekötni. Mindezek után úgy ülhetünk a nagy monitorunk előtt, mintha egy asztali számítógép vagy egy laptop lenne hozzákötve. A játékok mellett természetesen minden Windows-alapú alkalmazás futtatható a ROG Ally-n, mely a szórakozás mellett akár munkára is befogható ebben az esetben, hiszen a modern hardvernek meg sem kottyan például az átlagos irodai alkalmazások használata.

Adataink biztonságáról a felső részen található bekapcsológombba integrált ujjlenyomat-olvasó gondoskodik, mely Windows Hello támogatással is bír. A Command Center-nek köszönhetően csak a győzelemre kell koncentrálni. Egyetlen gyors kapcsolóval megváltoztathatjuk a teljesítménymódokat, figyelemmel kísérhetjük a valós idejű adatokat, bekapcsolhatjuk az fps-korlátozót és még sok minden mást.

A végtelen játékélményt és a sokoldalúság értékét kínáló ROG Ally már előrendelhető a hivatalos ASUS Eshop-ban.