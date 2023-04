Május 5-én és 6-án újra AutoTech Future (ATF) a Bárdi Autó szervezésében! Immár negyedik alkalommal rendezik meg a különleges járműtechnológiai rendezvényt a Hungexpón.

Az ATF 2023-ban már sokkal több, mint csak egy kiállítás. Az autók, az autójavítás, és az autóalkatrészek jövőjét meghatározó gyártók legfrissebb újdonságain felül, rengeteg szórakoztató programmal, többek között Magyarországon ritkán látott autókülönlegességeket is felsorakoztató autókiállítással, élő driftbemutatókkal, látványos szabadtéri motoros és kamionos show-műsorokkal, koncerttel és színes családi programokkal is várják a szervezők a látogatókat, mindkét napon 10 és 18 óra között. Május 5-én pénteken szakmai nappal indul a rendezvény, míg május 06-án szombaton már mindenki számára szabadon látogatható lesz az esemény.

Legutóbb csaknem 14 ezer érdeklődőt vonzott az ATF Expo&Show, amely Közép-Európa egyik legátfogóbb, a gépjárműipar jövőjét bemutató kiállításává vált. Itt Magyarország és a világ legjobb autós szakembereivel találkozhatnak a látogatók. Olyan világszínvonalú gyártók kínálata és a legújabb, legizgalmasabb fejlesztéseit mutatják be, mint a Brembo, a Continental, a febi, a Textar, a Würtemberg, és még közel 100 másik vezető autóipari márka. Két előadótérben, két napon át tartanak színvonalas konferencia-előadást az autóipar vezető szakemberei.

A Hungexpo A pavilonjában a kiállítók standjai mellett több mint 100 gépjármű, kamion és motorkerékpár is várja a látogatókat. Az elbűvölő oldtimerek, a klasszikus családi és a legújabb villanyautók mellett versenyautók és más különlegességek is képviseltetik magukat. A kültéri ATF Arénában naponta két alkalommal megrendezésre kerülő izgalmas programsorozat házigazdája Szeleczky Ádám lesz. Többek között itt mutatja be fergeteges drifttudását Ámon Olivér, Gombos Attila pedig a motoros halálgömbben előadott produkciójával kápráztatja el a nézőket.

A gyerekek egész napos kikapcsolódásáról különböző ingyenes programmal gondoskodnak a szervezők. Lesz például autós ugrálóvár, arcfestés, Cessna repülőgép-szimulátor, versenyautó-szimulátor és legó-robotépítés is.

Mindkét napot az Irigy Hónaljmirigy fergeteges hangulatú koncertje zárja majd!

Május 6-ra, az AutoTech Future Expo&Show szombati napjára jegyek már kaphatók az autotechfuture.hu weboldalon, ahol minden egyéb fontos információ megtalálható.

A Bárdi Autóról:

Bárdi – ez a név több mint száz éve egyet jelent Magyarországon az autóalkatrész-kereskedelemmel. A Bárdi-testvérek által irányított, 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás 1997-ben alakult meg újra részvénytársasági formában, pontosan 90 évvel az első Bárdi Autó Rt. bejegyzését követően.

A Bárdi Autó Zrt. egy márkanév alatt az egész kelet-európai régióban fellelhető egyik legszélesebb autóalkatrész-választékot kínálja: palettáján 800 beszállító található több mint hatmillió készleten tartott alkatrésszel. Így lényegében egy forrásból elérhető a vásárlók számára a magyar utakon futó európai és ázsiai autómárkák csaknem valamennyi alkatrésze.

A cég jelenleg több mint 4000 főt foglalkoztat, összesen 177 saját tulajdonú üzletet működtet Magyarországon, Romániában és Szlovákiában. Ingatlanjaik tárolókapacitása több mint 63 000 négyzetméter, a 2200 kiszállító gépkocsiból álló flottája pedig másfél óránként megkerüli a Földet. Viszonteladókat és magánvásárlókat egyaránt kiszolgálnak.

A személyautóalkatrész-kínálatuk mellett nagy hangsúlyt fektetnek a tehergépjármű-, autóbusz-, kamion-, munkagép- és motorkerékpáralkatrész-választékuk fejlesztésére, 2016-ban pedig elindították a garázsipari üzletágukat is.