Megnyitotta első saját cseppfolyósított földgázt (LNG) kínáló töltőállomását a Shell Hungary Zrt. Az új kút Szigetszentmiklósnál, az M0-s autóút 19. kilométerszelvényénél található, a Törökbálint felé vezető irányban. Ha valakinek ismerősek már ezek a koordináták, az nem a véletlen műve. Már korábban is működött itt LNG-kút, csak azt még másik üzemeltető tartotta fenn. A Shell igazából 2021 végén vásárolta meg ezt a létesítményt.

Az új kút önkiszolgáló, használatához az előírásoknak megfelelően védőfelszerelésre van szükség. Ottjártunkkor éppen 734,9 forintba került egy kilogrammnyi LNG, vagyis jóval drágább, mint a gázolaj. A töltőállomás használatához Shell-üzemanyagkártyára van szükség, csak így lehet ugyanis kifizetni a tankolást.

Mi az az LNG?

Az LNG cseppfolyós halmazállapotú, -161 C hőmérsékletű a víznél kisebb sűrűségű , színtelen, szagtalan, kémiailag passzív folyadék. Az LNG összetétele az előállításához felhasznált földgázéval azonos. A földgáz termelőhelyi adottságai, a rendelkezésre álló gázelőkészítési technológia vagy a megrendelő igénye szerint akár 99 tf% metántartalmú is lehet, de több etánt, propánt, butánt is hagyhatnak benne, és ekkor a fűtőérték 40 MJ/Nm3 érték fölé is emelkedhet. (via:.vgfszaklap)