Az időszalagon hátrafelé haladva, az elmúlt évtizedekben akad pár érdekes hír és esemény. Hírturkáló rovatunk a múltba réved, hosszú éveket visszautazva az időben szemlézzük az aktuális időszak híreit.

Évtizedes távlatból másképp hatnak az autózás eseményei, történései, lássuk az aktuális válogatást!

1993 – Nagy német gyártók akarják kiszorítani az autókat a belvárosból

Ma komoly vitákat gerjeszt az autózás kérdése a hazai nagyvárosokban, legfőképp Budapesten. Van aki csak haladni akar, mások tiszta levegőt szeretnének, és a kérdés nem új, ezt a problémát már harminc éve felvetették a nagy német autógyártók.

Öngyilkosnak tűnő, mégis igen üdvözlendő lépésre szánta el magát három nagy német autógyár – a Daimler-Benz, a BMW és a Volkswagen -, amikor nagyszabású programot indított be a városközpontok autóforgalmának radikális csökkentése érdekében. A három gyár úgy véli, hogy saját jövőjük is azon múlik, sikerül-e gátat szabniuk a közúti forgalom ellehetetlenülésének,

ezért nagy hatékonyságú, számítógépes forgalomirányítási rendszerek kidolgozásába kezdtek Németország három nagyvárosában – egyúttal anyavárosaikban -, Stuttgartban (Daimler-Benz), Münchenben (BMW) és Hannoverben (Volkswagen).

A komputerrendszer (amely egyelőre még csak kiépülőben van a három városban) a forgalomról rendelkezésére álló minden adatot összegyűjt, feldolgoz és vissza is jelez. Elektromos kijelzőn

tájékoztatja az autósokat a leggyorsabban járható utakról, továbbá az esetleges veszélyforrásokról (csúszós út, útépítés, baleset). A gyártók elsődleges célja azonban fölhívni az autósok figyelmét a túlzsúfolt városi utakon folytatott közlekedés költségességére és időigényességére, és hangsúlyozni a tömegközlekedési feltételek erőteljes javulását.

Ha például elakad a forgalom, az új rendszer jelzi az autósoknak, hogy előreláthatóleg mennyit kell várakozniuk, ugyanakkor felsorolja az utazók rendelkezésére álló leggyorsabb tömegközlekedési alternatívákat is. A képernyőkön a legkönnyebben elérhető buszok, villamosok, metrók menetrendje is megjelenik, valamint a legközelebbi parkolási lehetőség koordinátái is.

Javítják a tömegközlekedési eszközök elérhetőségét is: a külvárosokban a buszmegállókhoz közeli parkolókat építenek ki, amelyekből a tervek szerint fedett útvonalon lehet megközelíteni a megállóhelyeket. A tömegközlekedési eszközöket gyakrabban fogják járatni, a lehető legkisebbre csökkentve a várakozás kellemetlen idejét. A tömegközlekedési eszközök a közlekedési lámpáknál is előnyt élveznek a magánautókkal és a teherautókkal szemben.

A rendszerek megvalósítása érdekében a gyárak a helyi hatóságokkal, rádióállomásokkal és elektronikai vállalatokkal fognak össze. A Daimler és a BMW külön-külön 60 millió márkát szán a rendszer kiépítésének csak az első fázisára. A gyártók a forgalom csökkentésének egyéb módozatairól is tárgyalnak, például nagyáruházakkal a házhoz szállítás gyakoribbá tételéről. Mindezt pedig azért, mert – mint vezetői mondják – “az autóiparnak nem szabad csupán egyetlen közlekedési formában gondolkodnia, túl kell lépnie saját termékein”.

2003 – Egy különleges autó az év kabriója

A Citroen kocsija, az átváltozóművész C3 Pluriel lett az év kabriója a genfi autószalonon. A négyüléses, 2,46 méter hosszú kiskocsi furfangos átváltoztathatóságát dicsérte a zsűri szerdán. A C3 Pluriel néhány kézmozdulattal limuzinból nyitható tetejű autóvá, kisteheraurtóvá vagy homokfutó kocsivá változtatható. A C3 Pluriel a tavaly piacra dobott C3 autó egy változata.

A francia PSA konszernhez tartozó Citroen 2002-ben 1,3 millió autót adott el, 5 százalékkal többet, mint 2001-ben.

2003-ban már komoly fordulatszámon pörgött a Vezess oldala, így ezt a különlegességet is teszteltük. Korabeli írásunkban így összegeztük az autóval szerzett tapasztalatokat: “Annyira zseniális a C3 Pluriel tetőrendszere, hogy pár évig biztosan eltart, amíg más autógyár is megjelenik valami ilyesmivel. Nem lesz könnyű dolga a konkurenseknek: bárki is mutasson be ennyiféle autót egyetlen kocsiban, mindenkinek az első és eredeti C3 Pluriel, a kategória megteremtője jut majd eszébe az utánzatokról. A Citroën ezzel az autóval visszatalált egykori önmagához, ami egy boldog korszakot vezethet be a márka életében, a Citroën rajongók legnagyobb örömére.”

A nagy újítást végül nem követte másik gyártó, és a franciák is elhagyták a formabontó megoldásokat 2010-re, amikor leállt a Pluriel gyártása, közel 110 ezer darab után.

2013 – Autómentes lett Bécs leghíresebb része

Amit 1993-ban a német autógyártók kísérleti jelleggel próbáltak elérni, az a 2010-es évekre Bécsben is valósággá vált. A város egyik forgalmas, belvárosi részét alakították át radikálisan, sétálóutcát kialakítva.

Sétálóutcává alakítják át a híres bécsi bevásárlóutcát, a Mariahilfer Strassét. A városvezetés több mint egy éven át tartó tervezgetés és viták után szerdán közzétette a végleges közlekedési tervezetet. Az új közlekedési szabályok a nyáron lépnek életbe. Az új burkolat kialakításához csak később, 2014-ben látnak hozzá.

A Mariahilfer Strassén jelenleg naponta 15 ezer autó, ötezer kerékpáros és több mint százezer gyalogos fordul meg. Az utca középső szakasza a jövőben autóforgalomtól mentes terület lesz, ahová gépjárművek csak kivételes esetben hajthatnak be. Továbbra is közlekedik a bevásárlóutcán egy helyi járatú autóbusz, beengedik az üzleteket ellátó szállítókat is, és a kerékpárosok is használhatják az utcát.

A Mariahilfer Strasse mindkét végén különleges közlekedési övezeteket alakítanak ki azért, hogy a környékbeli utcákban található parkolóházak továbbra is megközelíthetőek legyenek. A “találkozási zónának” nevezett útszakaszokon a gyalogosok, az autósok és a kerékpárosok egyenlő jogokat élveznek majd. A megengedett legnagyobb sebesség itt 20 km/h lesz. Ilyen övezeteket

most először próbálnak ki Ausztriában.



“Ezzel egyszerű, innovatív és modern forgalomcsökkentő megoldást találtunk. A Mariahilfer Strasse vonzóbb hely lesz nemcsak a lakók, de minden gazdasági szereplő és a sok ezer vásárló számára is” – vélekedett Maria Vassilakou Zöld párti alpolgármester.

A szociáldemokrata-zöld bécsi városvezetés jobboldali ellenzéke egyáltalán nem elégedett a változtatásokkal. Ők azt szerették volna, ha a környékbeli lakók dönthetik el, akarnak-e egyáltalán

sétálóutcát. Vannak ugyanis, akik szerint a forgalmas utca lezárása dugókat okoz majd a környéken. Az érintett kereskedők egy része is szkeptikus, ők a vásárlók számának csökkenésétől és szállítási nehézségektől tartanak.