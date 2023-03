Íme, néhány ellenállhatatlan márka!

Az autóillatosító használata ugyanannyira hozzátartozik a mindennapokhoz, mint a személyes higiéné megteremtése, vagy történetesen a lakás illatosítása. Nagyon nem mindegy, hogy a kocsiba bepattanva milyen atmoszféra fogadja az embert, s ehhez bizony jelentékeny mértékben hozzájárulhat az az illat, ami karakterével belengi a teret. A választék hatalmas, azaz kompromisszumokkal semmiképpen sem érdemes élni a kiválasztásnál. Mert az illat milyensége egyúttal a személyiség kifejeződése. Akkor tökéletes, ha egy az egyben azt az életérzést adja vissza, ami hiteles, ami őszinte, ami egyedi. Hogy csak néhányat említsünk az illatosabbnál illatosabb variációk közül: Rituals autóparfüm, Mr&Mrs Fragrance, Aeron illatos gyöngyök, Yaenkee Candle felakasztható verzió, Millefiori utántöltő. A lehetőségek tárháza tehát kimeríthetetlen.

Melyik típusban érdemes gondolkodni?

A fenti felsorolás hűen tanúskodik arról, hogy jó pár variáció érhető el a palettában. A legtöbben a fellógatható alternatívákat ismerik, amiket a középső tükörre célszerű akasztani. A látvány legendás, az élmény pedig magával ragadó. De előfordulhat, hogy akad, akit ez a megoldás zavar, annak sem kell lemondani az illatosságról, sőt! A gyöngyök kis helyen is meg- és elférnek, bárhova elrejthetőek, akár még a kesztyűtartóba is, nincsenek tehát feltétlenül szem előtt, de a jelenlétük nagyon is érezhető, érzékelhető. De a parfüm is tökéletes verzió, ami igazán újszerű megoldás az autóillatosítók világában, ám a népszerűsége az első perctől kezdve megkérdőjelezhetetlen. Nagyon kevés elegendő belőle, roppantul kiadós választás, és meg kell hagyni, hogy hihetetlenül egyedi. A gyártók olyan illatokat alkotnak meg, amik karakterükkel még élvezetesebbé, vonzóvá varázsolják az autóban eltöltött időt. Innentől kezdve a kocsi négy keréken gördülő csábító mágnessé válhat. Elegendő egyetlen szippantás, és a vonzalom tüze fellángolhat. Mert bármennyire elképesztő, az illatok erre képesek!

Mi van az otthoni, vagy éppen munkahelyi térrel?

Aki hozzászokik ahhoz, hogy még az autójában is orrot kényeztető aromák ölelik körbe, evidens, hogy ezt az élményt szeretné kiterjeszteni az otthonára, vagy éppen a munkahelyére. Az Air Wick erre a létező legkényelmesebben járható utat kínálja. Tartós, egyedi, amúgy látványnak sem utolsó, és ami az intenzitását illeti, nos, garantáltan nem lehet elmenni mellette mély levegővételek nélkül. Az illatvariációk sokszínűségének köszönhetően bárki rátalálhat arra az aromára, ami a stílusának a leginkább megfelel, tehát ezen a területen sem célszerű olyan döntéseket hozni, amik nem szívből, meg persze orrból jönnek!