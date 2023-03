Nem indexeltél? 130 ezer lesz a büntetés

Autósként ezernyi szabályra kell odafigyelni, betartani őket, és nagyjából ugyanennyiféle büntetés is kinézhet annak, aki fittyet hány ezekre az előírásokra. Az alapokkal nagyjából mindenki tisztában van, itthon, határon belül nem igazán érheti meglepetés a sofőrt, de mi a helyzet külföldön? Lehúzást sejtve kiröhöghetjük a bolgár rendőrt, amikor azért akar megbüntetni, mert piszkos az autó, vagy inkább kezet tördelve fizessünk? Hol akaszthatnak a nyakunkba bírságot a hiányzó tűzoltó készülékért, és hol az otthon hagyott alkoholtesztért? Megpróbáljuk összeszedni a legváratlanabb büntetéseket, amikkel összefuthatsz, ha külföldön autózol, hátha sikerül elkerülni a büntetést.

A gyorshajtásról, ittas vezetésről, kézben tartott mobilos telefonálásról mindenki tudja, hogy ha rajtakap a rendőr, akkor fizetni kell, rosszabb esteben pedig a jogsi is ugorhat. De hogy melyik országba utazás előtt kell a szemüvegeseknek még egy szemüveget eltenni, ha vezetni is akarnak, vagy hová tilos megérkezni tartaléküzemanyaggal, azt nem biztos, hogy mindenki tudja.

Gyorshajtás

Ezt mindenhol büntetik, de nem azonos mértékben. Ha a minimális büntetés mértékét nézzük, akkor Csehországban és Albániában úszható meg legolcsóbban a kismértékű gyorshajtás, ezekben az országokban durván 20 euró körüli összeggel lehet számolni, ha mélyebbre nyomod a gázpedált. A skála másik végén Norvégia áll, ahol nemcsak, hogy 110 km/óra a létező legnagyobb megengedett sebesség – néhány autópályán – de az aránylag kismértékű gyorshajtást is durva bírsággal díjazzák.

És büntetnek is rendesen, fixen telepített traffipaxokból és jelöletlen autókból egyaránt vadásznak a gyorshajtókra, és már 5 km/órás túllépésnél is készülhet fotó. Aki a sebességkorlátozást 15 km/órával lépi túl, máris 180 ezer forintnyi koronától vehet búcsút, egy autópályás 150-re kicsit több, mint félmillió forint a büntetés. Afölött meg rács mögé kerül, aki ennél is gyorsabban száguldozik. Az indexelés elmulasztása 130 ezer, a mobilhasználat 340 ezer forintba kerülhet, érdekességképpen ez utóbbi Albániában mindössze 8 eurós tétel.

De nem bánnak kesztyűs kézzel a szabálytalan kerékpárosokkal sem, a lámpa nélkül tekerés és a piroson áthaladás egyaránt 60 ezer forintos büntetést jelent. Még mindig Norvégia, bár az előző infók után kétlem, hogy bárki gyorshajtana abban az országban, de ha nem lett volna elég, akkor érdemes még azt is megjegyezni, hogy az építkezések környékén található különleges – sárga – sebességkorlátozó tábláknál a gyorshajtásért kiszabott büntetés összege megduplázódik. Hogy valami jó is legyen a bekezdés végére, aki szeret autópályán – szabályosan – tempósan haladni, annak Lengyelország kedvére lesz, ott az autópályán 140 km/óra a megengedett legnagyobb sebesség.

Parkolás

Ez sokáig aránylag könnyen követhető volt, a fizető zónában a meghatározott idősávban perkálni kellett, ha leraktad a kocsit, és kész. Mára már nem csak külföldön, de itthon is bonyolódott a helyzet, a sűrűn lakott belvárosi területeken – itthon elsőként a VI. kerületben – bevezették a kizárólagos lakossági parkolást. Ez azt jelenti, hogy a parkolóhelyek egy részét este 6 és reggel 7 óra között csak a környék lakói használhatják, aki pedig ide parkolná le az autót a fizetési időn túl, ingyenes sávot szimatolva, máris fáradhat a kasszához. Külföldi városok belső kerületeiben is belefuthatsz hasonlóba, érdemes a fizetős időssávon túl erre is odafigyelni.

Evés, ivás

Magyarországon nem tiltja konkrétan a KRESZ a vezetés közbeni evést, ivást, vagy dohányzást, – holott mindegyik elvonja a figyelmet a vezetéstől – ezért meglepő lehet, hogy sok más országban viszont igen. Például Németországban nem ehetsz vezetés közben – az ivást nem tiltják – míg Cipruson autózva már egy frissítő korty víz sem fér bele a kormány mögött, ha be akarod tartani a helyi szabályokat. Valószínű, hogy ott senki nem fizet felárat az így teljesen felesleges pohártartóért.

Ittas vezetés

Míg az európai országok nagy részében a sofőröktől nem várják el a nullás véralkoholszintet, addig néhány kelet európai országban – köztük Magyarországgal, Csehországgal, Romániával és Szlovákiával – semmivel sem lehet több a véralkoholszint nullánál. Viszont van remény, néha a dolgok javulni is szoktak, Franciaországban egy ideig olyan alkoholtesztert is kötelezően kellett tartani az autóban, amit legalább két alkalommal lehet használni. Aztán ez az eszköz 2020-tól lekerült a kötelező felszerelések listájáról, így nem kell végigrettegni a francia körutat, az alkoholszonda után érdeklődő rendőrtől.

Kötelező és tiltott dolgok

Hosszú autós útra indulva, előfordulhat, hogy valaki jó ötletnek tartja, ha betesz a csomagtartóba egy kannányi tartalék üzemanyagot. Magyarországon ebből nincs is baj, 10 liternyit szabályosan lehet szállítani az autóban. Vannak megengedőbb országok – Svájcban, Törökországban legfeljebb 25 litert vihetsz magaddal – és vannak szigorúbbak is, inkább ezeket hasznos megjegyezni: Bulgária, Görögország, Horvátország, Luxemburg, Románia. Itt szabálytalan a tankon kívül üzemanyagot szállítani az autóban.

Aki szemüvegben vezetne külföldön, annak a normál esetben elég egy szemüveg. Kivéve Spanyolországot, Franciaországot, Svájcot, ahol a viselt mellett egy tartalék szemüveggel is rendelkeznie kell a sofőrnek. Magyarországon alapból elég az aktuálisan hordott szemüveg, tartalék csak abban az esetben kötelező, ha a jogosítványban a járműkategória mellett szerepel ennek a vezetési korlátozásnak a kódja is, ami a 110-es.

Elakadásjelző háromszögből rögtön kettőt kell az autóban tartani, ha valaki Spanyolországban vezet. Műszaki hibánál akkor kell kihelyezni mindkettőt, ha az útpályán kétirányú a forgalom. Értelem szerűen egyiket az autó elé 50 méterre, a másikat mögé, ugyanilyen távolságban.

A tűzoltókészülék kötelezővé tétele furcsa dolog. Ugyan roppant hasznos dolog, ha van, de egy autótűznél a kesztyűtartóban elrejthető készülékkel nem sok esély van egy autótűz eloltására. Mindenesetre van, ahol kötelező ezt is magunkkal vinni, például Belgiumban, – itt szerencsére csak a belga rendszámú autóktól várják el a meglétét – Bulgáriában, Észtországban, Görögországban, Lengyelországban, Svédországban, Dániában és Norvégiában.

A fakockáról tudjuk, hogy a metrót is megállítja, épp ezért Észtországban kell az autóban tartani egy fából, vagy műanyagból készült eszközt, amit szükség esetén a kerék alá lehet helyezni, és ezzel megakadályozható a jármű elgurulása.

Fura előírások

Szlovéniában a tolatást valamiért különösen veszélyes manővernek gondolják, ezért a helyi szabályok szerint hátramenetben mind a négy irányjelzőnek világítania kell. Magyarul a hátramenetet kapcsolva a vészvillogót is be kell kapcsolni. Bármennyire is viccnek tűnik, ez mégis komoly, itt olvasható a szlovén rendőrség oldalán is.

A piszkos autót a legtöbb országban eltűrik – a szélvédőnek, rendszámoknak, világítóberendezéseknek tisztáknak kell lenniük ekkor is – kivéve Fehéroroszországot, Oroszországot és Bulgáriát, ahol nem szabad koszos autóval közlekedni. Fura szabály, mert valószínűleg rettentően szubjektív, hogy kinek mit jelent a piszkos autó. És ha büntetni lehet érte, akkor különösen nagyra nyílik a toleranciaolló.

De ha már piszkos a kocsi, nem is moshatod le amikor kedved szottyan rá. Svájcban vasárnap ez tilos, Németországban csak vasárnap déltől él a tiltás. Persze ez csak a háztáji, kézi mosásra érvényes, ha találsz hétvégén nyitva tartós autómosó szolgáltatást, ott lemosatható az autó. De ha már Svájc, akkor a felsorolásban még ott van, hogy itt tilos a slusszkulcsot a nyitott autóban hagyni. Ha kicsit megkapargatjuk az előírásokat, akkor kiderül, hogy többek közt nálunk, Magyarországon is csak úgy szabad magára hagyni az autót, ha a vezető gondoskodott róla, hogy a jármű önmagától el ne indulhasson, és illetéktelen személy azt el ne indíthassa. Magyarul bezárta az ajtókat és az indítókulcsot elvitte.

És még biztos van vagy ezer féle helyi sületlenség, amit tudni kéne, ha az adott országban akarsz szabályosan, bírságok begyűjtése nélkül közlekedni. Egész Európából nehéz felkészülni, de ha elkerülnéd a meglepetéseket, akkor indulás előtt nézz szét, miféle furcsa előírásokra, szabályokra számíthatsz a célországban.