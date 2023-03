Megvette, majd visszahozta az autómat. Mit tegyek ilyenkor?

Olvasónk, nevezzük az életszerűség miatt Balázsnak, furcsa történet résztvevője lett, miután meghirdette autóját. A megkímélt Fiestát igényes fotókkal felvértezett hirdetésekkel osztotta meg, minden apró részletet kitöltött róla futásról, szervizről, még az alvázszámát is publikusra állította, ha az érdeklődő lekérdezné, mielőtt telefonálna miatta. Többen eljöttek megnézni az autót, de egy valódi érdeklődő volt csupán rá. Miután megnézte az autót, egymás kezébe csaptak.

Az üzlet megköttetett, elkészült az adásvételi több példányban, gazdát cserélt a kulcs és az autó vételára, minden flottul ment. Ebből persze nem lenne különös történet, az adásvétel érdekesebb része másnap következett, amikor a vevő újra megjelent Balázsnál.

Azzal a szándékkal, hogy vissza szeretné csinálni az adásvételt, eláll a vásárlástól, meggondolta magát, mégsincs szüksége az autóra, majd rituálisan eltépte az adásvételi szerződés saját példányát. A szerződéskötés és az elállási szándék között eltelt nagyjából egy nap. A vevő szerint az autót be sem indította, végig ott állt, ahol Balázs átadta neki a kulcsot. Ezt azonban semmi nem erősíti meg, hiszen az eladó már nem figyelt az autóra, éjszaka bármi történhetett vele.

Gyorshajtás? Balesetokozás? Bűncselekmény elkövetés? Senki nem tudhatja pontosan, hogy az autó valóban nem mozdult-e el a helyéről. Használhatták és vissza is állhattak vele pontosan ugyanarra a helyre, így teljesen bizonytalan, mik derülhetnek ki róla később és keverhetik bajba Balázst, ha a saját adásvételi szerződésével is úgy tesz, mint a vevő.

Ez egy viszonylag extrém helyzet és ehhez hasonlóval nem is találkoztunk még. Éppen ezért kérdeztük meg a D.A.S. szakjogászát, mit gondol erről az esetről, mik a lehetséges kimenetelei és hogyan járjon el az, aki hasonló esetbe kerül, és nem szeretne bajba kerülni más miatt.

Fontos, hogy legyen percre pontosan dátumozott adásvételi szerződés

Autó vásárlásakor adásvételi szerződést kell kötni az eladónak és a vevőnek, három példányban, tanúk adataival és aláírásaival ellátva. Ennek megléte és a kulcs átadása határozza meg az adásvételt. Ha ez megtörtént, az autó tulajdonost váltott, ezzel pedig az eladó számára nem maradt elvégzendő feladat, a vevőnek viszont 14 napon belül be kell jelentenie az adásvételt bármelyik kormányablakban.

Ugyanakkor ezzel egyidőben az eladó is bejelentheti az adásvételt, számára nem kötelező, de éppen az ilyen esetek miatt lehet fontos. Később így nem kell az adásvételivel bizonyítania, hogy az autó már valójában nm is volt az övé, ha az új tulaj bármit okozott volna az autóval.

Elállhat a vevő a vásárlástól?

Alapvetően igen, mindenkinek megvan hozzá a joga akkor is, ha nem kereskedőtől, hanem magánszemélytől vásárolta az autót. „A törvény arra az esetre teszi lehetővé az egyik félnek, ha a másik fél megszegi a megkötött szerződést, és a szerződésszegés következtében a jogosultnak a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt.” – mondta el megkeresésünkre Gombolai Éva, a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító csoportvezető jogtanácsosa.

Ebben az esetben nem történt szerződésszegés egyik fél felől sem, a vevő időben megkapta az autót, az eladó pedig a vételárat. Abban az esetben, ha az autónak rejtett műszaki hibája lenne, a vevő szavatossági jogot érvényesíthetne, de ebben az esetben sem történik meg azonnal az adásvétel törlése, először a hibajavítást kérvényezheti az eladónál.

Ilyen módon nem lehet megszünteti az adásvételt

„Ez tulajdonképpen egy ráutaló magatartással történő elállás, amit az eladó vagy elfogad, vagy nem. Amennyiben nem akkor az elállásból eredő követeléseinek a jogosságát legfeljebb a bíróságon tudja érvényesíteni a vevő.” Ebben az esetben viszont mindenképp Balázsnak adna igazat a bíróság, mivel az autót műszakilag megfelelő állapotban adta át a vevőnek, aki, állítása szerint utána nem is ment az autóval.

Visszavenni egyáltalán nem köteles az autót, akkor sem, hogyha meggyőződött arról, hogy azt tényleg nem mozdították meg, mióta megkötötték a szerződést. Ha erre nincs bizonyíték, viszonylag könnyű a helyzet, az eladónak nincs mit bizonyítania.

Egy ilyen helyzetben kinek a felelőssége lesz az autó?

Egyértelműen a vevőé. Amennyiben az eladó bejelenti az adásvételt, azon percre pontosan meghatározott átadási időponttal, onnantól kezdve minden a vevőt terheli. Éppen ezért érdemes az eladónak is az okmányirodához fordulnia rögtön az adásvétel után, így nem fordulhat elő az, hogy hozzá érkeznek a büntetések, miközben már nem is övé az autó.

Ezek után, ha a vevő a már említett ráutaló magatartással egyszerűen nem foglalkozik az autóval, és az közterületen parkol, egy idő után automatikusan kivonják a forgalomból és amennyiben rossz helyen áll, egy idő után roncsként elszállítják. Ebben az esetben kérdéses, hogy az eladó számára mennyire marad zavaró helyen egykori autója. Ha zavarja, ilyen esetben tehet feljelentést a rendőrségen.

Mit tegyen az, aki nem szeretne ilyen helyzetből gondot magának?

„Az eladó jelentse be az előírt határidőn belül az adásvételivel a tulajdonosváltást, amennyiben ő maga nem kívánja az eladó elállását elfogadni.” Eladóként viszonylag egyszerű egy ilyen helyzet. Ha jogilag nem kötelezi semmi, hogy a vevő érvényesíthesse az elállási szándékát – az autót időben átadta, műszakilag megfelelő és nincsen rejtett hibája – akkor a vevőn múlik, hogy mégis visszaadja-e a kulcsot és gyalog távozik.

Az eladó ebben az esetben nem köteles visszafizetni az autó vételárát, ugyanakkor vissza is vásárolhatja a vevőtől egy újra kialkudott áron. Ebben az esetben viszont ismételt adásvételi kitöltésére van szükség és mindkét tulajdonosváltást be kell jelenteni az okmányirodában a későbbi félreértések elkerülése miatt.

Ez fogja igazolni, hogy az elvitel és a visszahozás közti időszakban nem Balázs tulajdona volt az autó, így bármit követtek el vele, az a vevőt terheli. A jog mindkét felet végi, de érdemes tisztában lenni azzal, mire is van jogunk pontosan. Olyan lehetőség nincs, hogy egyszerűen megsemmisítünk egy adásvételi szerződést akár távozás után, akár egy nappal, napokkal később.

Bármennyire is tűnik határozottnak a vevő és esetleg agresszívnek, ilyen esetben semmiféle kötelezettsége nincs az eladónak, hogy visszavegye az autót, vagy elfogadja a vevő kívánságát. Ezért mindenkinek azt tanácsoljuk, bármilyen is legyen a vevő személye, bármennyire is bízzon meg benne, az adásvétel megtörténte után minél hamarabb jelentse be azt egy okmányirodában.

Hogy a történetnek keretet adjuk, Balázs visszavásárolt az autót, majd utána sikeresen megtalálta új, valódi gazdáját a megkímélt Fiesta.