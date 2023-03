Olyan meghívást kaptunk a Skodától, amilyet sajtó korábban nem. Saját belső vetélkedőjükre, versenyükre invitáltak meg minket. A Skoda Challenge névre hallgató rendezvényt a legtöbb ország képviselete évről évre megtartja, hogy aztán a globális piac válogatott szakemberei mérjék össze tudásukat a döntőben.

A hazai előválogatón vehettünk részt, ahol részben elméleti feladatok mellett fizikai feladatokban is megmérkőznek a skodások. Van általános kvíz, szervizvezető, szerviz tanácsadó, értékesítő, értékesítői vezető, valamint a fizikai munkák területén autódiagnosztikai feladatok, magasfeszültségű autó szerelése, autószerelés és fényezés is, a saját szakterületükön indulhatnak a dolgozók.

Közéjük álltam be én is, a kameráink pedig forogtak, így most mindenki megnézheti, mennyit tudok az új Skodák szereléséről és hogyan tudok fényezni. Ez mind igazi mestermunka, ezért legújabb sorozatunk, a Mestermunka legújabb részében láthatjátok.

Ez a Mestermunka, a Vezess legújabb videós sorozata, amelyben azt mutatjuk meg nektek, hogyan csinálják a szakemberek. Műhelytitkoknak, műveleteknek, folyamatoknak járunk utána. Benézünk a legmodernebb autóipari fejlesztések mögé, megnézzük, hogyan lesz régi alkatrészből új, megmutatunk olyan munkafolyamatokat, amilyeneket még nem láttál. Érdekel, hogy mi történik az autóddal és annak alkatrészeivel egy szerelőnél? Akkor nézd a Mestermunkát!