2,45 millió járművet értékesített 2022-ben a Mercedes-Benz, meghaladva a 2021-ben elért 2,32 milliós darabszámot – mondta el Fabiola Attorri a Mercedes-Benz Hungária Kft. új ügyvezető igazgatója el a márka magyarországi sajtótájékoztatóján.

A fenti számból a személyautók összesen 2.040.719 darabot tesznek ki, amely 5 százalékos növekedést jelent a megelőző időszakhoz képest. A Mercedes-Benz Vans (kis-haszonjárművek) világszerte 415.344 darab járművet adott el, amely 8 százalékos növekedést takar. A nehéz-gépjárművekből 5573 darab kelt el, ami több mint 27 százalékos bővülést jelent.

A Mercedes-Benz célja, hogy a világ legkívánatosabb járműveit hozza létre, miközben elkötelezett a fenntartható innováció mellett, és célja, hogy ügyfeleinek minden érintkezési ponton – legyen az fizikai vagy digitális – emlékezetes élményt nyújtson” – foglalta össze a márka irányát Fabiola Attorri, aki hozzátette:

Teljesítmény, technológia, fenntarthatóság, dizájn és részletek – ezek a Mercedes-Benz alapvető értékei. Olyan autókat akarunk, amelyeket meg akarjanak venni az emberek.”

Mint elhangzott 2022-ben a Mercedes-Benz kibővítette tisztán elektromos járműkínálatát 9 személyautóra és 4 haszongépjárműre, beleértve az új EQS SUV és EQE SUV modelleket, valamint a nemrégiben bemutatott új eSprintert. Megközelítőleg 150 ezer elektromos járművet értékesített a német márka. Ehhez kapcsolód magyar vonatkozású hír, hogy a Mercedes-Benz akkumulátorcelláit a Contemporary Amperex Technology Co., Ltd (CATL) új, debreceni gyára biztosítja majd.

Miközben az újautó-piac a 2021-es 121 ezer darabról 111 ezer darabra szűkült a tavalyi évre, a Mercedes-Benz növelni tudta forgalomba helyezett autónak számát – mondta el Hesz Tamás értékesítési igazgató. A pontos szám – a kecskeméti gyár saját autóit is ideértve – 5516 db autó, amely 2021-hez képest 1 százalékos növekedés, de 2020-hoz viszonyítva majd negyedével több. A Mercedes-Benz ezzel 2016 óta a legnépszerűbb hazai prémium márka, illetve abszolút 8. ezen a listán, megelőzve sok tömeggyártót. Kis-haszonjárműből 1458, nagy-haszonjáműből 785 darab fogyott hazánkban.

Érdekesség, hogy miközben a 2022-ben Magyarországon eladott személyautók 73 százaléka volt benzines, addig a Mercedes-Benz esetében ez az arány csak 37 százalék. A csillagos márka vevői közül ugyanis még sokan kedvelik a dízelmotort, amely 33 százalékot jelent a márka hazai személyautói esetében, szemben a piac 18 százalékos arányával. Plug in hibridből és elektromos autókból is piaci átlag felett értékesít saját portfóliójában a márka, előbbiből 22 százalék (5% a piac), utóbbiból 8 százalék (4%) a forgalomba helyezett járművek aránya.

Egyértelműen sikeresek a nagy értékű modellek (Top End Vehicles – TEV) Magyarországon, hiszen az AMG, a Maybach változatok és a G-osztály eladásai együttesen elérték az 1000 darabot 2022-ben. Míg 2012-ben még összesen nyolc darab AMG kelt el. Ehhez képest a 16-17 százalék a Kecskeméten gyártott modellek aránya a hazai eladásokban.

2023-ban komoly termék offenzívát indít a Mercedes, számos modell megújul (fl) és több új generációs (n) modell is érkezik. Így jön a GLE (fl), az EQE SUV (n), a GLC Coupe (n), a GLA (fl), a CLA (fl), a GLS (fl) és a GLB (fl) is. A legfontosabb újdonság talán az új E-osztály lesz, amely a hagyományos szedán és kombi változat mellett egy terepes, úgynevezett All terrain kivitelben is piacra kerül. A sportautók rajongói viszont az új AMG GT kupénak örülhetnek majd.

2023-ra kitérve a márka vezető stagnálást várnak világviszonylatban az értékesítést illetően, de úgy, hogy a TEV modellekből több fogy majd, köszönhetően a portfólió új modelljeinek, mint az új EQS SUV-nak és a később érkező Mercedes-Maybach EQS SUV-nak. Ezzel párhuzamosan várhatóan megduplázódik a tisztán elektromos járművek értékesítése. Az elmúlt évek áremelkedése sem áll meg, a Mercedes várakozása szerint további kis mértékű nettó áremelkedésre kell számítani.