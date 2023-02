A 48 éves Kishonti László 26 évesen már a K&H Alalpkezelő befektetési igazgatójaként dolgozott, szabadidejében az akkori mobiltelefonokra kezdett programozni, majd ebbe az irányba váltott. A Kishonti Kft. nevű vállalkozásának ügyfele lett a sokáig globális piacelső Nokia, majd a mindent letaroló első generációs iPhone feltörése után az Apple is. A finnek hatására lépett be egyre gyarapodó cége az autóipari szoftverek piacára, 2014-ben már a Teslával tárgyaltak.

2015-ben alapította az aiMotive elődjét, 2017-ben már mi is mentünk Budapest utcáin az önvezető tesztautójukkal, azóta befektetők dollármillióit szívta magába a manapság bő kétszáz fős cég. Aztán egyszer csak megcsörrent Kishonti telefonja, mikor éppen Balatonfüredre tartott a népes családjával. A hívás után tárgyaltak és megegyeztek, az óriási Stellantis nemrég megvette az aiMotive-ot, amelyet továbbra is az alapító vezet. A Forbes becslése szerint 300 millió dollár (mai árfolyamon közel 107 milliárd forint) lehetett a vételár, amit egyik fél sem kommentál hivatalosan.

Ezúttal írásban küldtem 12 kérdést Lacinak, akivel tegeződünk. Interjúnkban végigmegyünk az elsőgenerációs iPhone meghekkelésétől az aiMotive egyediségén át az ő privát személyautójáig.

Mi volt az első chippel működő tárgy, amelyet szétszereltél, hogy megnézd a belsejét?

Sosem szereltem szét semmit, hiányzik belőlem a mérnöki véna, még egy csavart sem tudok befúrni. Közgazdász vagyok, aki tud valamennyire programozni. Az adatfeldolgozáshoz értek inkább.

Az első iPhone nemzetközi hírű meghekkelése után Steve Jobs ügyfele lett az akkori Kishonti Kft. Mit csináltatok az Apple-nek?

Olyan processzorteszteket készítettünk – de nem csak az Apple-nek –, amikkel összehasonlíthatóvá váltak a különböző programozási felületekkel, operációs rendszerekkel működő processzorok (telefonok, tabletek, számítógépek). Mérhetővé vált, mi a gyengeségük, mennyi energiát fogyasztanak stb. Például egy iPhone összehasonlíthatóvá vált egy androidos, Qualcomm chippel rendelkező telefonnal, vagy éppen egy Intel PC-vel.

Mikor és miért kezdett bele a céged az autók szoftvereinek a fejlesztésébe?

Először egy navigációs szoftver fejlesztésébe kezdtünk bele még 2008-ban, ami nemcsak jobb útvonalakat tervezett, de kihasználta a chipek 3D gyorsítását is, emiatt nagyon reszponzív volt. Ezt meglátta a Nokia és további pénzt adott a fejlesztésre, aztán az Nvidia, aki pedig fejlesztői platformokat küldött, később pedig bemutatott a Teslának, hogy mi tudnánk nekik segíteni. Eközben a fókusz a térképekről szép lassan átterelődött a számítógépes látásra, majd a mesterséges intelligenciára épített önvezetésre. Végül 2015-ben a régi cégemről levált és megalapult az aiMotive, mint különálló vállalkozás.

2014-ben már a Teslával tárgyaltatok. Miről és mi lett a vége a kapcsolatfelvételnek?

Akkor még nem voltak saját fejlesztésű önvezető algoritmusaik (a Mobileye kamerarendszerét használták), és felmerült, hogy mi fejlesztenénk nekik egyet. Végül Elon Musk úgy döntött, hogy ez annyira stratégiai projekt, hogy inkább belső csapatot épít fel rá, ők elvesztek számunkra, mint ügyfelek.

2017-ben már ültem aiMotive tesztjárművében és mentünk vele Budapesten, részben önvezető módban. Most hol tart az önvezetés? Összefoglalnád kérlek közérthetően, hogy mit tudnak a jelenlegi tesztjárműveitek egy átlagos nagyváros forgalmában?

Az autóipari szereplők és maga a piac is realisztikusabb célokat tűzött ki maga elé – ezért a kormány nélküli, teljes önvezetés egyelőre kikerült a célkeresztből. A mostani fejlesztések nagyon nagy hányada a sofőrt segítő és biztonsági funkciókra irányul, illetve azokra az unalmas és monoton közlekedési helyzetekre, ahol nagy biztonsággal tudja átvenni a vezetést az autó. Ilyenek a dugóban araszolás vagy az autópályás közlekedés. A legutóbbi látogatásod óta nagyon nagy fejlődést értünk el abban, hogy több helyzetet tudunk kezelni, emberszerűbb az önvezetés élménye, viszont a csomagtartóból eltűnt a nagy szerverszámítógép, nem is látsz ott semmit, mert az egész rendszer egy tenyérnyi számítógépen fut kevesebb mint 50 watt fogyasztással.

Miben mások, miben jobbak ma az aiMotive termékei, mint a konkurens cégek által fejlesztett szoftverek?

Elsősorban nem a termékeinket, hanem a kollégáinkat emelném ki. Nyugodtan mondhatom, hogy világviszonylatban is egyedülálló csapat dolgozik a budapesti központunkban, akiknek a sokéves tapasztalatával olyan problémákra tudunk megoldásokat szállítani, amire más egyszerűen nem képes. Ha mindenképpen termékelőnyt kéne megneveznem, az az integrált adathátterünk lenne. A vezetés maga nem annyira komplikált probléma, viszont a mögötte lévő algoritmus adatháttere, és annak a milyensége meghatározó. Az adatközpontúság és a skálázható megoldások a cég alapítása óta a prioritás.

Értem, hogy távolabbi céllá vált a teljes önvezetés, de mégis fel kell tennem a kötelező kérdést: mikor tudok budapesti kereskedésben olyan személyautót venni, amely hazavisz magától a szalonból a város másik végén lévő otthonomig?

Egyrészt nehéz megmondani, hogy a jogi szabályozás ezt mikor fogja lehetővé tenni, de ahogy már említettem, a mostani és jelenleg fejlesztett önvezető rendszerek nem is ezekre a célokra keresnek megoldásokat, hiszen a jelenlegi szabályozás mellett is autóba illeszthetőek.

Mi lesz majd a legvalószínűbb jogi szabályozás? Ki lehet a felelős önvezető autó baleseténél?

Ez egyelőre annyira szürke terület, hogy nem szeretnék találgatásokba bocsátkozni.

Éppen Balatonfüredre tartottál a családoddal, amikor jött egy telefon a Stellantistól, hogy többséget akarnak a cégben? Hogy jön egy ilyen telefon? Mennyire mondanak konkrétumot ekkor?

Korábban is dolgoztunk már együtt az akkor még PSA-nak hívott konglomerátummal. A Stellantis-projekt is egy stratégiai együttműködésként kezdődött, amiben természetesen sok találkozó, megbeszélés és workshop is helyet kapott. Amikor volt egy pontos megértésük, hogy mit csinálunk, milyen előnyei vannak a termékeinknek, akkor hívott fel a cégvezetés, hogy többet szeretnének. Ez a hívás történt a balatonfüredi autóút közben.

Carlos Tavares Stellantis-vezérrel Las Vegasban találkoztál először. Mik voltak az első szavai és milyen ember benyomását keltette?

Azt mondta, hogy ne hagyjam, hogy a Stellantis tönkretegye a cégünket, amivel természetesen arra utalt, hogy egy relatíve kis céget könnyen „agyon tud nyomni” egy akkora óriás, mint ők. A mi előnyünk, hogy gyorsan mozgunk, hatalmas tapasztalat összpontosul nálunk és világszínvonalon tudunk szoftvert fejleszteni. Azt szeretnék, ha ezt továbbra is úgy csinálnánk, mint eddig, és mi vezetnénk őket el az általuk kitűzött célokig. Carlos Tavares amúgy egy eredményorientált, felkészült, globális vezetőnek tűnik, akivel mégis közvetlen és emberi hangon beszélgettünk.

Szerinted mi a legfontosabb alkotóeleme egy új személyautónak 2023-ban?

2015-ben is azt gondoltam, ezért is alakítottam meg az aiMotive-ot, és most is azt gondolom, hogy a szoftver a legfontosabb eleme az új kor autójának. Nem véletlen, hogy ennyi anyagi és humán erőforrást ölnek bele a világ legnagyobb gyártói, hogy az élre tudjanak kerülni, és nem véletlen az sem, hogy a Stellantis felvásárolt minket, hiszen a Dare Forward 2030 tervükben stratégiai elemként szerepel a szoftver.

Mi a privát autód és mi az álomautód, amit tulajdonképpen már meg is tudsz vásárolni a Stellantis-üzlet után?

Nekem az autó az összes beépített technológia mellett alapvetően egy biztonságot nyújtó használati tárgy, aminek illeszkedni kell az életkörülményeimhez. Amikor megszületett a negyedik gyermekem (azóta már öt van), akkor vettünk egy hétszemélyes BMW-t, aminek a harmadik sora is elég kényelmes, nem vesznek össze a gyerekek, hogy ki ül a hátsó két széken. Nem különösen szép autó, de az összes jelenleg kapható önvezető és biztonsági funkció benne van. Nem szeretnék ennél jobb kocsit.