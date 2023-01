Korábban még nem értékesítettek ennyi új Mercedes modellt Magyarországon, mint 2022-ben. Rekordot döntött a sorban második BMW-k eladása is, ahogyan a Teslától a Porschén át az Aston Martinig sem adtak el még ennyire sok darabot, illetve más drága prémiummárkás – és még borsosabb árú – luxusautóból, mint tavaly.

Pedig az új személyautók forgalomba helyezése összességében 8,5 százalékkal csökkent 2022-ben nálunk ahhoz a 2021-hez képest is, amely szintén gyengébb év volt az egy esztendővel korábbinál. Folyamatosan zsugorodik a személyautók piaca, ezzel szemben hasítanak az átlagosan magasabb áron kínált és nagyobb presztízsű járművek.

Milyen okok állhatnak az ellentétes irányú folyamatok mögött, és miként lehetséges az alkatrészhiánnyal és szállítási nehézségekkel küzdő autógyáraknál, hogy ha drágább kocsiról van szó, azt mintha korlátlan mennyiségben képesek lennének gyártani és szállítani?

A nagy márkák mind növekedtek. Kivéve egyet. Valójában az is

Hat prémiummárka helyezett forgalomba 500-nál több új személyautót tavaly, közülük öt brand forgalmazója volt képes növelni a számait a végtelenül zűrös 2022-ben, amikor rengeteg modellt még csak meg sem lehetett rendelni idehaza. Ráadásul a logisztika globális láncai is elszakadoztak szerte a világban, plusz háború indult Európában, leállítva számos fontos iparági beszállító gyáregységeit.

Mindezek közepette a három nagy német prémiummárka magyar importőrje pezsgőzéssel zárhatta 2022-t, különböző okok miatt. Az immár klasszikus tömeggyártókat (Opel, Renault, Hyundai stb.) is bőven lepipáló Mercedes még tovább tudta emelni az eladásait, ezzel stabilan tartja első helyét a szegmensben. Pedig az üldözői, a BMW és az Audi, tőle is jóval nagyobb mértékben növelték a forgalomba helyezéseket, utóbbi ezzel vissza is vette harmadik helyét az évet szintén pozitív tartományban záró Volvótól.

Valahogy mind képesek voltak autót szállítani a németektől a svéd-kínain át az amerikai Tesláig, pedig a legkülönfélébb kontinenseken gyártanak autókat egymástól igen távoli országokban. Csak néhány ország példaként, nem mind: a Mercedes és a BMW Németország mellett az Egyesült Államokból is szállít hozzánk, az Audi a hazája mellett Mexikóból is (a motorok meg tőlünk utaznak sokfelé a világban), a Volvo Svédországban, Észak-Amerikában és Kínában gyárt, a Tesla Észak-Amerikában és Kínában, meg ugye a német főváros mellett is.

Márka Forgalomba helyezett személyautók (darab) Változás

(százalék) 1. Mercedes 5752 +72 +1,27 2. BMW 4785 +722 +17,7 3. Audi 2863 +756 +35,88 4. Volvo 2588 +52 +2,05 5. Lexus 753 -27 -3,46 6. Tesla 597 +413 +224,46

Egyedül a kizárólag Japánban készülő Lexus lóg ki a mezőnyből (-3,46 százalékával), pontosabban ők sem. „Az eddigi legjobb évünk volt 2022, minden korábbinál több szerződést kötöttünk tavaly” – mondja a Vezessnek az elsőre kissé meglepő állítást Kárpáti László, a Lexus hazai márkaigazgatója. Ugyan csak a táblázatban szereplő mennyiséget tudták forgalomba helyezni tavaly, közben annyi (1239 darab) személyautó megrendelésre kötöttek szerződést az ügyfeleikkel 2022-ben, mint még soha. Ők is rekordot ünnepeltek. Az át nem adott autók januárban fognak megjelenni a számokban.

Sokkal kisebb példányszámok mellett szintén egyértelmű a kép a 10 darabnál több luxusautót forgalomba helyező márkáknál. A német prémiumok adatai is magasabbak valamivel, ha hozzá vesszük az idehaza magyar vevőnek eladott, de szlovák, német vagy cseh rendszámmal forgalomba került autókat, érdemes fejben tartani az alábbi táblázat böngészésekor, hogy ez a jelenség a luxusmárkák némelyikénél akár az 50 százalékot is elérheti. Vagyis a táblázatban szereplő számoknak akár a dupláját is eladhatták egyes importőrök Magyarországon a múlt évben, csak éppen jelentős részben nem magyar rendszámmal használják ezeket honfitársaink.

Márka Forgalomba helyezett személyautók (darab) Változás

(százalék) 1. Porsche 356 +53 +17,49 2. Range Rover 96 – – 3. Ferrari 33 +7 +26,92 4. Bentley 21 +6 +40 5. Aston Martin 18 +11 +157,14 6. Maserati 15 +8 +114,29 7. Rolls Royce 10 +8 +400

A Porsche 911-eseknél dupla akkora az igény, mint amit szállítani tudunk Magyarországra, Macanból szintén sokkal több a megrendelés – kezdte legutóbbi interjúnkban a helyzetük ismertetését a Porsche márkaigazgatója, pedig azóta lett igazán kedvelt sláger az elektromos Taycan. Békeév vagy válság, hosszú évek óta halljuk a Porschétól, hogy a hazai rekordeladásaik ellenére valahogy mindig kicsit kevesebb kocsit kapnak a központból, mint amennyit felszívna a magyar piac. Ugye, emlékszik mindenki a márkaalapító híres mondására?

Hogyan lehetséges ez?

A 700 forintos benzint és 800 forintos tejárat hozó 2022 után a magyar társadalomban látványosan gazdagodó – és rekordszámú drága autót vásárló – magánszemélyek és cégek pénztárcájába nem egy autós újságnak kell belenézni, a növekvő vásárlások szociológiai és pénzügyi háttere más lapra tartozik. A márkákat megkeresve mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a gyáraik – és importőrként ők maguk – miként voltak képesek kielégíteni a vagyonos magyar vevők szemmel láthatóan egyre nagyobb étvágyát, hiszen hetente halljuk tőlük: elszálltak az alapanyagárak, nincs elég alkatrész, dekkolnak a hajók a kikötőkben.

Zakariás Fruzsina, az Audi márkaigazgatójaként elsőként az ismert jelenséget említi, miszerint a válságok jellemzően kevésbé érintik a prémium autókat vásárló ügyfeleket, majd hozzá teszi, hogy a tavalyi kiszállításokban az egy évvel korábbi megrendelések is szerepelnek. Végül aztán kimondja, ami sejthető: „tény, hogy a beszállítói problémákat a prémium márkák beszerzései hamarabb tudták megoldani. Konszernen belül az Audi márka a prémium besorolásának és kimagasló presztízsének köszönhetően kiemelt pozíciót tölt be a vállalat életében, s ezért a hiányosságokat ennél a márkánál oldják meg leghamarabb.”

Vagyis ha sorban áll egy-egy Škoda, Volkswagen és Seat a chipért, azt az Audiba szerelik be a Volkswagen-konszernnél, mert drágább termék és több a haszon rajta.

A Lexus nem tapasztalt hasonló kivételezést a Toyota-csoportban Kárpáti László márkaigazgató szerint, ezért ők szerződésszámban hoztak össze rekordévet tavaly. „2022 első 10 hónapjának a szállításai valóban alulmaradtak a 2021-es évnek, ugyanakkor múlt év októberétől felgyorsult a gyártás, ezért 2023-ban tervünk körülbelül 1200 autó átadása. Emellett körülbelül ugyanennyi új szerződést szeretnénk kötni.”

Valahol az Audi és a Lexus gyártási rendszere között zajlott a közelmúlt az évet igen erősen záró BMW-nél, ahol azt is meg tudták oldani, ha tényleg nem volt képes leszállítani a gyáruk a magyar ügyfelek által megrendelt konkrét autót. Mostani érdeklődésünkre megismételték a Gombos Zoltán ügyvezetővel pár hete készült interjúnkban elhangzott magyarázatot.

Ugyan folyamatosan kapták kintről „a bocsánat, ezzel a felszereltséggel pont nincs most ez az autó” leveleket, ügyes kereskedői hozzáállással rá tudták beszélni az ügyfeleiket a konfiguráció módosítására. Mindig felajánlottak egy kicsit mást, így nem veszítettek vásárlót, aki pedig kapott új BMW-t a pénzéért. Állítólag a magyar vevők ebben rugalmasabbak a régió más országaiban élő tehetőseknél.

Használtan még több prémium márkás autót veszünk

Ugyan sokszor elmosódhatnak az árkülönbségek a használtautó-piacon a kisebb és nagyobb presztízsű márkák termékei között, hiszen egy 5-6 éves és keveset futott, kiváló állapotú Škoda drágább is lehet a piacon a vele azonos életkorú, törés után egybe rakott, sokat futott BMW-nél, a számokból jól látszik, használtan is prémium márkák logóinak a bűvöletében él a magyar autósok egy jelentős része.

Egészen meghökkentő módon pár éve még a 3-as BMW volt az első a külföldről behozott használtak sorában, mára valamelyest normalizálódott a helyzet. Ennek ellenére darabszámban a rekordot döntő újaknál is több prémium márkás modell érkezett az országba tavaly. Itt is megfigyelhető a jelenség: összességében csökkent a szürkeimport, ám ezzel szemben a jellemzően drágább autók behozatala növekedett.

Éppen fordított a németek közötti sorrend a dobogón, de mindháromból darabra több jött be használtan, mint amennyit újonnan felrendszámoztak a csúnya hullámvasutazást bemutató forintárfolyam ellenére. A Tesla számai és növekedése a legkevésbé meglepő, globális trend a térnyerése a prémium szegmensben, tulajdonképpen nálunk még le is van maradva a német trió számaitól ahhoz képest, amekkora pusztítást vitt vége számos európai országban. Tőlük idén is jelentős szürkeimportot várunk, pláne, amíg él a számos magyar kereskedő által kihasznált német villanyautó-vásárlási támogatás.

Márka Import használt személyautók (darab) Változás

(százalék) 1. Audi 7370 7074 +4,18 2. BMW 6844 6853 -0,13 3. Mercedes 6422 6317 +1,66 4. Volvo 2037 2120 -3,92 5. Tesla 808 387 +108,7

Ja, és bő egymilliárd forintos Bugattikra is magyar rendszám került, ilyen sem volt még soha korábban.