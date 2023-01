Autógyárban már sokszor, sokfelé megfordultunk, lehetetlen kínai modell ráérősen ketyegő üzemétől a zsúfolt Suzuki-gyáron át a Bentley manufaktúrájáig, viszont kerékpárgyárral sokkal rosszabbul állunk, igaz, nyár vége felé volt egy próbálkozásunk a tószegi bringagyárban, de ott akkora titoktartás övezte a termelést, hogy határozottan megtiltották a fotózást. A Neuzer esztergomi üzeme – az ország legnagyobb magyar tulajdonú, független kerékpárgyára – viszont más tészta, itt sokkal szabadabb, lazább a hangulat, bármit megnézhettünk, lefotózhattunk, így alaposan körbe is jártuk a gyártósor minden szegletét, a bovdengyártástól az összeszerelésen át a raktározásig.

Mindig mókás dolog amikor egy márkanév végre a helyére kerül. Vagy csak arcot kap, mint ahogy a Neuzer esetében történt nemrég, a kerékpárgyár esztergomi üzemében, amikor egyszer csak betoppant és bemutatkozott Neuzer András. Nyilván sokan vannak, akik tudták, hogy ez egy jó nevű, komoly múltra visszatekintő – az 1996-ban alapított Neuzer Kerékpár Kft. jogelődje 1987-ben alakult meg – magyar márka. És valószínűleg ugyanennyien vannak, akiknek dunsztjuk sem volt erről. Szóval bármennyire is németesen hangzik, ez bizony egy magyar márka.

Miért vagyunk itt?

A bicikligyártást sem kíméli a járvány, a háború, a nyersanyaghiány, bár itt nem a félvezetőhiány a legsúlyosabb probléma. Sokkal inkább a logisztikai bajok, ellátási problémák akasztják meg a folyamatos termelést. Ahogy Neuzer András elmondta, 2020-ban olyan nehézségekkel szembesültek, amik korábban elképzelhetetlenek voltak. Az addig 2-4 hónap alatt beszerezhető alkatrészek szállítási határideje 1-2 évre is kitolódott, ami szinte lehetetlenné teszi a folyamatos munkát.

Ezért döntöttek úgy, hogy új logisztikai központtal egészítik ki az üzemet. Persze raktár eddig is volt, de eddig jellemzően legfeljebb 30 napig kellett itt tárolni különféle alkatrészeket, de ma már az is előfordul, hogy valami egy évet is eltölt a polcon a beépítés előtt. A nagyobb raktárkészlethez pedig nagyobb, jobban használható raktárra van szükség, ami már szerkezetkész állapotban van. Ha teljesen elkészül, magas raktár lesz, úgynevezett szűkfolyosós tárolási rendszerrel, amiben a megszokott 3,3 méteres polctávolság helyett 2,2 méterre lesznek egymástól a sorok, amivel 30 százalékkal nagyobb tárolási kapacitás érhető el azonos alapterületen. Az anyag mozgatást félautomata rakodórendszer végzi majd.

A másik újítás a megváltozott biciklifogyasztási trendek miatt lett aktuális, a termékpaletta változása új eszközök beszerzését tette szükségessé. Mivel Nyugat-Európába már szinte kizárólag elektromos kerékpárt szállít a 150 dolgozóval üzemelő gyár – 2021-ben, 22 ezer, 2022-ben 30 ezer darab, idén pedig közel 50 ezer darabos e-bike-rendelést teljesít a Neuzer -, és az elektromos bringák között új típusok is megjelennek, többek között olyanok, mint az eddig csak kis darabszámban eladott, irgalmatlan széles kerekű fatbike.

Évekkel ezelőtt már kipróbáltuk mi is a fatbike-ot, egész érdekes járgány, ami az alacsony nyomású, irgalmatlan nagy gördülési ellenállású abroncsai miatt elektromos rásegítés nélkül nagyjából életképtelen lenne:

Bár eddig nem igazán kapott rá a piac, a Neuzer szakemberei szerint viszont már idén 5000 darabot gyárthatnak ebből a fura bringából, és gyorsan felmehet az igény évi 15-20 ezer darabra is. Viszont a gyár egyelőre nincs felszerelve olyan gépekkel, amelyek ezt a méretű kereket le tudnák gyártani. Sőt, a 10-15 éves automata, félautomata kerékgyártó gépek frissítése is most válik időszerűvé.

Az újonnan érkező három kerékfűző és két kerékcentrírozó gépet 370 négyzetméteres gyártóterületen helyezik üzembe, így kialakítva egy speciális, elektromos biciklikhez való kerékgyártó részleget. A piacon kapható legjobb gyártótól származó gépsor naponta 800 kereket képes elkészíteni szinte emberi beavatkozás nélkül, és ami a legfontosabb, már a 8 centiméter széles felnis kerék elkészítésére is képes. Az automata centrírozógép 0,3 milliméter tűréssel dolgozik.

Esztergomban klasszikus gyártási folyamat nem történik, a vázakat – 40 százalékukat Kínából – az elektromos hajtást, az akkumulátorokat és egyéb alkatrészeket külföldről szállítják ide, és itt csak az összeszerelés folyik. Mivel a cég bármilyen nagykereskedés vagy márka kerékpárját képes legyártani jó minőségben – jelenleg harmincféle márkaembléma tűnhet fel a gyártósoron -, előfordul, hogy ugyanaz a váz más-más márkanévvel – persze különféle felszereltséggel, kiegészítőkkel – is piacra kerül. Tiszta autóipar.

Mint ahogy a gyártósor legizgalmasabb – sajnos éppen pihenő üzemmódban lévő – berendezése is az autóipart idézi, a fékpad. Nemcsak fékteljesítményt mér, hanem ezen tartóssági teszteket végeznek vele. Valahogy így:

Súlyokat helyeznek a pedálra, kormányra, ülésre, és közben a bringa pedálját villanymotorral forgatják. A kerék futófelülete alatt centis fémdarabok imitálják az úthibákat, és szárazon, illetve vízzel locsolva is tesztelik a fékeket, majd a nyúzás után ellenőrzik a bringát. Persze nem kerül fel minden bringa erre a HT-2332DB fantázianevű eszközre, de az itt készülő elektromos bicikliket mind kipróbálják, hogy rendesen működnek-e, de szúrópróba-szerűen is kivesznek darabokat a sorból, amiket alaposabban is megvizsgálnak.

Az elektromos bringák piaca itthon is egyre nő, tavaly 6000 darabnál is többet adtak el, de emellett idehaza még a hagyományos, tisztán emberi erővel hajtott Neuzer kerékpárok is népszerűek.

