Mindenki szívesebben indul neki a munkának egy nyári reggelen, de tavasszal és ősszel sem igazi fájdalom ez. A legrosszabb egyértelműen a tél. Hideg van, nedves az út, de reggelente nem ritkán jeges is. Folyton esik valami az égből, és a fény is erősen hiányzik, de bármennyire is csúnya a helyzet, el kell indulni. Ráadásul, ha nem lenne elég nehéz feladat saját magunkat kituszkolni az ajtón és eljutni az autóig, hányattatásaink nem érnek véget. Autónk ilyenkor törődést igényel, hogy nekünk jó legyen.

Tudtad, hogy üzemanyagból is felkészülhetsz a télre? 1 /18 Beköszönött a fagy, nézzük át, mit kell ilyenkor tudnod - bármelyik benzinkúton beméri a kútkezelő Beköszönött a fagy, nézzük át, mit kell ilyenkor tudnod - bármelyik benzinkúton beméri a kútkezelő Fotó megosztása: 2 /18 Fontos a hűtőfolyadék állapota, ha nem megfelelő, fagypont alatt tönkreteheti a motort Fontos a hűtőfolyadék állapota, ha nem megfelelő, fagypont alatt tönkreteheti a motort Fotó megosztása: 3 /18 Refraktométerrel mérik be a hűtőfolyadék fagyállóságát Refraktométerrel mérik be a hűtőfolyadék fagyállóságát Fotó megosztása: 5 /18 Fontos a fagyálló ablakmosó is, ez nem fagy rá télen az üvegre Fontos a fagyálló ablakmosó is, ez nem fagy rá télen az üvegre Fotó megosztása: 6 /18 -30 fokos fagyállóval már bőven eljárhatsz Magyarországon -30 fokos fagyállóval már bőven eljárhatsz Magyarországon Fotó megosztása: 7 /18 Mindenki utálja, ha reggelre ráfagy a pára az ablakra Mindenki utálja, ha reggelre ráfagy a pára az ablakra Fotó megosztása: 9 /18 Lehet kaparni az üveget bármivel, ami kéznél van, de lehet rá jobb megoldás is Lehet kaparni az üveget bármivel, ami kéznél van, de lehet rá jobb megoldás is Fotó megosztása: 10 /18 Kaparás helyett kényelmesebb jégoldót használni, azt csak rá kell fújni az ablakra és letörölni Kaparás helyett kényelmesebb jégoldót használni, azt csak rá kell fújni az ablakra és letörölni Fotó megosztása: 11 /18 Beépített jégkaparó a Škodákban, de az üzemanyagra is figyelni kell ilyenkor Beépített jégkaparó a Škodákban, de az üzemanyagra is figyelni kell ilyenkor Fotó megosztása: 13 /18 Téli üzemanyagot szállítanak a kutak November közepétől, a prémium üzemanyagok, mint a Shell V-Power Diesel, ami még motortisztító adalékot is tartalmaz, ezektől hidegben is könnyebben indulnak a dízelautók Téli üzemanyagot szállítanak a kutak November közepétől, a prémium üzemanyagok, mint a Shell V-Power Diesel, ami még motortisztító adalékot is tartalmaz, ezektől hidegben is könnyebben indulnak a dízelautók Fotó megosztása: 14 /18 Sok országban csak a három hegycsúcsos jelölésű téli gumit fogadják el november és április között Sok országban csak a három hegycsúcsos jelölésű téli gumit fogadják el november és április között Fotó megosztása: 15 /18 Hiába kevés a hó, hideg azért akad, a téli gumik ilyenkor hatékonyabbak, mint a nyáriak, vagy a négy évszakosak Hiába kevés a hó, hideg azért akad, a téli gumik ilyenkor hatékonyabbak, mint a nyáriak, vagy a négy évszakosak Fotó megosztása: 17 /18 Mókás dolog a téli vezetés, de a közúton maradjunk higgadtak, előzékenyek és udvariasak Mókás dolog a téli vezetés, de a közúton maradjunk higgadtak, előzékenyek és udvariasak Fotó megosztása: 18 /18 Öblítés, mosás, öblítés, és ilyenkor, télen, viaszolás ajánlott Öblítés, mosás, öblítés, és ilyenkor, télen, viaszolás ajánlott Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Fel kell készülnöd rá, hogy jön a hideg

Alapvetően is jó szokás, ha foglalkozunk az időjárás-jelentéssel, így túl nagy meglepetés nem érhet reggel. A mínusz fokokra is figyelmeztetnek, így már előző este felkészülhetünk lelkileg, hogy másnap reggel a szokásosnál is kicsit nehezebb lesz az indulás.

Ha azt mondják, fagypont közeli lesz a hőmérséklet éjszaka, akkor nemcsak a sapka, sál, kesztyű lesz az új legjobb barátod, hanem több fontos egyszerű felszerelés is. Számos bosszúságtól óvhatod meg magadat az autóban, ha a legrosszabbra készülsz. Lefagyott ablakokra, befagyott zárakra, hervadozó akkumulátorra, mert a hideg időjárást nem feltétlenül fogja tolerálni az autód.

Folyadékokból is fel kell készülni

Ha csak a KRESZ-oktatáson is – ma már online tananyagban –, de minden sofőr hallott már arról, hogy az autóban hányféle folyadék dolgozik. Ezzel a témával viszont napi szinten csak kevesen foglalkoznak, pedig az egyik legfontosabb, ha a karbantartásról beszélünk. A folyadékok rengeteg hibáról árulkodhatnak, ezért érdemes sűrűn ellenőrizgetni őket. Motorolaj, fékfolyadék, kormányszervóolaj, hűtőfolyadék, mindegyik állaga, színe, mennyisége jelezhet előre problémát, amit még időben lehet orvosolni. Most az utóbbival fogunk foglalkozni: az egyik legegyszerűbb és legolcsóbb tétel az autónk karbantartásában, ráadásul időszerű is.

Tévedés vízként gondolni a hűtőrendszerben keringtetett hűtőfolyadékra. Ennek ugyanis csak kis százaléka víz, több okból is. Ha tiszta vízzel – csapvízzel – töltenénk fel a motor hűtőrendszerét, többféle módon is tönkretehetné a motort. Korrodálhatja a motorblokk hűtővízcsatornáit, a leváló rozsda eltömítheti azokat, szintén berozsdásodhat a vízpumpa, amitől romlik a keringtetés, vagy teljesen megszűnik, és eltömődhet a vízhűtő is. Emellett a vízben található sók és ásványi anyagok is lerakódásokat okozhatnak (vízkő), ezért a legkevésbé sem ajánlott vizet tölteti a hűtőrendszerbe.

Megfelelő hűtőfolyadéknak kell benne lennie. Ez ugyanis többféle anyagot tartalmaz, melyek védik a fém alkatrészeket a korróziótól, kenést biztosítanak a vízpumpának és meggátolják, hogy fagypont alatti hőmérsékleten bekásásodjon, megfagyjon a hűtőfolyadék. Fagyálló hűtőfolyadék szükséges télen, ez a szaknyelvben etilén-glikol névre hallgat és desztillált vízzel keverve kerül a hűtőrendszerbe. Megfelelő arányban akár -50 Celsius-fokig is fagyálló lehet a hűtőfolyadék, de hogy biztosak legyünk benne, hogy a mi autónkban is hatékony, méressük be valamelyik benzinkúton, ha kell, töltsünk rá fagyállót.

Szintén érdemes figyelni az ablakmosó folyadékra, ebből is létezik téli, melynek egyik összetevője az etilalkohol, így nem fagy rá a szélvédőre. Persze ebből is léteznek olcsóbbak, melyek kis százalékban tartalmaznak alkoholt, így nem biztos, hogy -10 fokban még használhatók lesznek, megéri tehát rendesebbet venni az autóba.

Üzemanyagból is készül külön téli

Talán arra gondolnánk a legkevésbé, hogy az üzemanyagra is figyeljünk téli autózáskor. Az üzemanyagok összetételét a szabályozásoknak megfelelően már a szezon elején megváltoztatják. November közepétől már csak olyan benzint és dízelt szállítanak a tartálykocsik, amik jobban bírják a hideget.

A hagyományos üzemanyagok általában -5 fokig garantálják a használhatóságot, ennél azonban még Magyarországon is szokott hidegebb lenni, így változtatásra van szükség. A hidegszűrhetőségi határérték mutatja meg, milyen hőmérsékletig képes áthaladni a folyadék az üzemanyagszűrőn, a hideg ugyanis befolyásolja a paraffin kiválását, romolhat a motor hatékonysága, de jellemzően be sem indul ilyenkor.

Ezért a téli üzemanyagokban hidegindítási adalékot alkalmaznak amivel extra hidegben is használható. Ha még jobbat szeretnénk az autónk motorjának téli üzemben, érdemes legalább ebben az időszakban prémium-üzemanyagot tankolni. A legtöbb töltőállomáson találunk ilyet, ott van például a Shell V-Power Diesel üzemanyaga, amely megnövelt mennyiségű szennyeződésbontó összetevőt is tartalmaz, így könnyíti a motor dolgát és tisztábban is tartja az üzemanyag-rendszert, mint a hagyományos gázolaj. A hidegebb időszakban érdemesebb prémium üzemanyaggal nekiindulni a napnak – biztos lesz a reggeli indulás, és a motort is kíméljük.

Legyen nálad jégoldó ablakhoz, zárhoz

Érdemes bevásárolni pár apróságból időben, hogy ne álljunk ott az első fagyos reggelen jégvirágos ablakokkal. Megoldást jelenthet ilyenkor bármiféle plasztikkártya, de ahelyett, hogy nekiállnánk dideregve kapargatni az ablakokat, sokkal könnyebb, ha csak lefújjuk jégoldóval. Ezek a szórófejes tisztítószerek magas alkoholtartalommal rendelkeznek, elég két-három fújás belőlük az ablakra, és pillanatok alatt szétterülnek, leolvasztják a vastagabb jégpáncélt is.

Ugyanerre lehet szükség a zárhoz is, ezek a kisebb palackok aeroszolosak, hogy nagyobb nyomáson juttassák az oldószert a zárba. Ez persze azoknak hasznos, akiknek nem távirányítással nyílik az autója. Jól jöhet egy vastagabb kesztyű, ablaklehúzó, törlőkendők, papírtörlő és nagyon sok téli ablakmosó folyadék, hogy lehetőség szerint ne fogyjon ki az autó tartálya.

Téli gumit fel!

Mielőtt bárki úgy gondolná, hogy Magyarországon már nincs is igazi tél, ezért nem kell téli gumi, fontos észben tartani, hogy erre az alkatrészre nem a hó miatt van szükség. A téli gumiabroncsok keveréke eltér a nyári és a négy évszakos abroncsokétól, jóval lágyabb, keményedésre kevésbé hajlamos hidegben, megtartja rugalmasságát, ezzel tapadási képességét is mínusz fokokban.

Míg Magyarországon nem kötelező, csak ajánlott a téli gumiabroncs használata, addig a környező országok egy részében az. November és április között büntetés jár annak, aki nem téli gumival közlekedik Ausztriában, de Szlovéniában, Csehországban és Szerbiában is kötelező, a német rendőrség pedig 60-120 eurós bírsággal díjazza, ha valaki nem az évszaknak megfelelő állapotú és típusú, vagy nyári gumival okoz balesetet télen.

Melegítsd, vagy ne melegítsd a motort?

Örök a vita arról, hogyan bánjunk a motorral télen. Az egyik tábor szerint azzal teszünk a legjobbat neki, ha hidegen nem terheljük, hagyjuk szépen bemelegedni álló helyzetben. A másik oldal szerint pedig pont az ellenkezőjét kell csinálnunk, minél hamarabb el kell indulni. Az igazság valahol a kettő között van. Időt kell hagyni a motornak indítás után, de nem azért, hogy bemelegedjen.

Ugyanis ha hosszú percekig csak ülünk az autóban, miközben alapjáraton megy a motor, az lassú bemelegedést fog eredményezni, miközben a hideg motor hengerfalain az üzemanyagból kicsapódó pára hosszasan mossa le a kenőanyagot a hengerekről. Ez pedig nagyon nem tesz jót a motornak.

Mégis érdemes egy kicsit várni indítás után, mégpedig azért, hogy a motorolaj elérje az összes kenési pontot a motorban. Ez mennyi idő? Motortól és olajviszkozitástól függően pár másodperctől közel egy percig is nyúlhat. Vagyis nem túl hosszú idő, épp csak annyi, hogy indítás után bekössük az övet, kikeressük a hangulatunkhoz megfelelő zenei lejátszási listát, és már indulhatunk is.

Takarítani is érdemes az autódat



Ki akar télen, fagypont közeli hőmérsékleten autót takarítani? Senki, viszont fontos lehet. Egyrészt saját magad és mindenki más érdeke, hogy kiláss az ablakokon rendesen. Ha az autódat beborítja a hó, ezt is fontos letakarítanod, mert a tetőn maradt párcentis hóréteg egyszer távozni fog valamelyik irányba menet közben. A kérdés csak az, hogy a mögötted jövőt áldod meg néhány kiló hóval és jéggel, vagy a saját szélvédődet, hiszen előre is csusszanhat, akkor pedig te nem fogsz látni.

Mosni is érdemes az autót télen, rengeteg útszóró só és síkosságmentesítő anyag köt ki rajta. Ezek károsíthatják a fényezést, a gumi és fém alkatrészeket, növelhetik a korróziót, vagyis ha csak szezon végén, az első napsütésben mosod le az autódat, egész télen pedig a sós latyakban pácolod, komoly következményei lehetnek.

Ne siess sehová!

Alapvető emberi tulajdonság, és a hazai közlekedésre mindenképp jellemző, hogy próbálunk mindenhová időben odaérni. Ez pedig sietséghez, idegeskedéshez, feszültséghez és balesetekhez vezet. Folyton hullik valami az égből ilyenkor télen, és ez valamilyen formában meg is marad az úton. Víz, jég, latyak, kosz vagy sár formájában folyton azért dolgozik az időjárás, hogy kibabráljon az autósokkal. De ne hagyd, hogy ez befolyásoljon!

Higgadt vezetéssel temérdek kínos vagy veszélyes helyzet megúszható. Nem kell sietni kanyarban, ha liheg az SUV a nyakadon, legyél te az úr, és engedd el, senkinek nem hiányzik ilyenkor még egy koccanás, vagy hogy ki kelljen cibálni az árokból. Legyél biztos autód műszaki állapotában, készítsd fel műszakilag a vasat, és magadat se felejtsd el, mert egy rakás dolog fejben dől el.