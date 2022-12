Robotraktár és önvezető targoncák dolgoznak ennél a magyar cégnél

Az agrárszektor nem áll nagyon távol a Vezesstől, hiszen a haszonjármű-rovatunkban írunk ilyen gépekről, de alapvetően jobban szeretünk aszfalton közlekedni, hacsak nem valamilyen terepjáróról beszélünk. A vasat viszont szeretjük, és egységnyi helyen ebből Baján, az Axiálnál rengeteget találunk. Több mint 30 év alatt a puszta értékesítéstől és szervizeléstől kezdve mára akkorára nőtt a vállalat, hogy szinte az összes nagy gyártó modelljeit kínálatban tudja tartani. A 2000-es évek elejétől a csúcskategóriás Fendt és Claas munkagépek kizárólagos hazai forgalmazója.

Óriási gépek csak még hatalmasabb területen férnek el. Az Axiál bajai birodalmát elképzelni is nehéz, nemhogy bejárni a területet. Elmentünk, megnéztük a legfrissebb beruházásokat közelről, és nem csak a fagyos hidegtől nem tudtam beszélni, egyszerűen lélegzetelállítóak a hely méretei.

Jelenleg 19 telephellyel rendelkezik az Axiál Magyarországon, de Baja a főhadiszállás, mindig is az volt. Itt kezdődött minden 1991-ben. Magyarország 153. legnagyobb cégének tulajdonosa, Harsányi Zsolt a mai napig úgy beszél róla, mint a saját gyermekéről, hiszen az is, csak közben egy akkora vállalattá fejlődött, aminek még távcsővel sem látnám a végét.

Oktatás, szervizelés, alkatrészellátás, szinte mindenre van válasz

Akkora raktárkészletet tartanak a munkagépekből, hogy nem látom a sor végét. És ezek traktorok, kombájnok, rakodógépek, emelőszerkezetek, permetezőgépek, szüretelők – csak hogy párat említsek –, és némelyik akkora, hogy át tudok sétálni alatta. Ezeknek pedig hely kell, a terület minden szabad felületén új gépek várják a vásárlókat nullrevíziózva, rendszámozva, kulcsra készen.

Használt gépekre is egyre nagyobb az igény, így már az Axiálnál is egyre több a jó állapotú, páréves kombájn és traktor, ezek jellemzően nem sokat állnak, hamar gazdára találnak. Emellett nem csak árulják, de bérbe is adják a gépeket, a legnagyobb Claas Lexion kombájnokat pedig csak szakképzett kezelővel együtt. Ők a képlet legfontosabb részei, hiába csúcsminőségű a gép, ha a kezelő nem ért hozzá megfelelően.

Erre válaszul a cég oktatási programot is működtet. A legújabb gépek kezelése jóval túlmutat még egy luxusautó menürendszerén is, aztán egy rakás olyan területet is figyelembe kell venni, ami a földművelést érinti.

950-en dolgoznak jelenleg az Axiálnál, szóval már messze nem nevezhető családi vállalkozásnak, a hangulat mégis egyértelműen családias. Jellemző a többgenerációs részvétel, van, aki a kezdetek óta itt dolgozik, közben pedig a már felnőtt gyermeke is itt alkalmazott. Mikor kitört az orosz-ukrán háború, a cég példa nélküli segítséget nyújtott a menekülteknek, 30 családot szállásoltak el, hogy segítsék őket.

Landini 7: Vezettem az egyik népszerű modellt A Fendt és a Claas traktorjai 100 millió forint feletti árcédulákat viselnek, de nem csak a csúcskategóriát találjuk meg a vállalatnál. A telephelyen hosszú sorokban állnak az olasz Landini modelljei, ami 40-50 milliós kezdőárakkal operál, felszereltség és motorizáltság függvényében ez persze változik. Egy ilyen modellt próbáltam ki, tehettem vele néhány kört, ami alatt persze nem mutatta meg, mire képes valójában, mindenesetre komoly kontrasztot állított fel a csúcsgépekkel szemben. A Landini jóval egyszerűbb, mint egy Fendt, de már a 7-es széria első futóműve is dupla lengőkaros és motorja is lehet 6,7 literes hathengeres. Egy négyhengeres modellhez volt szerencsém, amivel azonnal megéreztem az igazi traktoros ízt, ez bizony erősen pattog, nem csillapítja úgy a súlya, mint egy Fendt esetében, bár alsó hangon a Landini 7-es is 12 tonna. Joystickkal irányítható az előre- és hátramenet, kormányzása viszont hidraulikus, ezen az automata kormányzás is egy plusz elem, így a robotpilóta bekapcsolása után is forog a kormány. Az önszintező légrugós ülés persze itt is alap, a felszereltség pedig alaposan változhat, a földműveléshez szükséges GPS-es fedélzeti rendszerektől kezdve légkondicionáló és hifi is kerülhet bele. Vas szintjén is komoly a kínálat, a 4,5 és 6,7 literes motorok mellé négyfokozatú fokozatmentes vagy hatfokozatú váltó csatlakozhat. Utóbbihoz automata kuplung is társul, beállítható a vezérlés úgy is, hogy fékezéskor automatikusan oldja a kuplungot. Kúszófokozattal együtt összesen 54 előre- és 27 hátrameneti fokozattal rendelkezik, ha nem elég óvatos a gépkezelő, ezek mindegyike érződik is, én végigbólogattam emiatt a kis tesztkörömet. Akárcsak a személyautóknál, a traktoroknál is fontos szempont a károsanyag-kibocsátás. Mivel a belső égésű motorok fejlesztésére szinte minden gyártó egyre kevesebb hangsúlyt fektet, egy ideje nem is nagyon változtak a motorok, a kipufogórendszereket fejlesztik. A Landini 7-eseket is a legfrissebb normáknak megfelelő kipufogógáz-kezelő rendszerrel szerelik, így hosszú ideig járatott motorral sincs több szaga egy mai átlagos dízelautónál.

Robotraktár, tízezer négyzetméteres szerelőcsarnok

Azért jártunk Baján, hogy a legújabb fejlesztéseket lássuk testközelből. Szédítően színes terület, a legrégebbi épület a szocializmusból származik, a legújabbat pedig éppen decemberben adták át. Ennek megfelelően technológiailag is hatalmas időutazás körbesétálni a telephelyen, amihez a háromnapi hideg élelem egyáltalán nem túlzás.

Vadonatúj automatizált raktár szolgálja ki az alkatrészellátást. Szűk folyosókon villámgyorsan mozgó robotkarok gyűjtik össze az új csarnokban az alkatrészeket, rendezik dobozokba és futószalagon érkeztetik a komissiózóterületre, ahol csomagolás után szállításra indulnak az alkatrészek. A korábbi, 8 méteres belmagasságú raktárcsarnok kiegészítéseképpen ennek belmagassága 14 méter. Ennek csak a felét foglalja el az automata raktár, a másik fele félautomata.

Rendkívül jó a helykihasználás, 5500 raklap fér el, melyeket 180 centi széles folyosókon érhetnek el az emberi üzemeltetésű targoncák. Ez túl szűk a manuális vezérléshez, így a speciális gépek félautomata mozgásúak, a folyosók padlójában elhelyezett fém vezetőszálakat indukciós technológiával követik a targoncák. A sorok közé érve a targonca teljesen elveszi a kormányzást a kezelőtől, a hiba lehetősége a csarnok vezetője szerint nulla, az indukciós megvezetésű gépek nem hibáznak.

Emellett épp idén decemberben adták át a legfrissebb csarnokot, a 1060 négyzetméter teljes alapterületű és majdnem 830 négyzetméter munkaterületű szerelőállomást. Összesen 12 garázsajtón állhatnak be és ki akár a legnagyobb gépek is, egyszerre akár hat kombájnt vagy még több kisebb gépet is be tud fogadni. Azért volt rá szükség, mert a mai legnagyobb Claas Lexion kombájnok egyszerűen nem fértek be a meglévő csarnokokba. Ez az új épület szolgálja ki a mobil, vagyis mozgó szerelőket is, ide tudják behozni azokat a gépeket, amelyeket helyszínen nem tudnának megjavítani.

Csúcsminőségű szerszámokkal látják el a szerelőket, csak a Beta szerszámos falak 10 millió forintos értéket képviselnek. Láncos daru, 10 tonnás hidraulikus prés és minden kézi eszköz szerepel, amire szükség lehet. A gépek óriásiak, ahogy az alkatrészeik is. A csarnok mellett halomban állnak a gumiabroncsok, amikből kettő egymáson magasabb, mint én, de boronatárcsákból, komplett vágóasztalokból, tengelyekből is halomban állnak az új pótalkatrészek.

Kérdésemre, hogy van-e, amivel nem tudnak szolgálni a jelenlegi időszakban, Umenhoffer Péter, az Axiál marketingigazgatója viszonylag egyszerűen válaszolt: nincs. Az agrárszektorban kicsit jobb a helyzet, mint az autóiparban, hamarabb csengett le a chiphiány, és az Ukrajnában készült kábelkorbácsok és felnik pótlását is megoldották.

Elsősorban munka, másodsorban pedig óriási szórakozás traktort vezetni, vagy éppen a legnagyobb permetezőgéppel karikázni. Egy ilyen lehetőség minden eddigi gondolatodat megváltoztatja arról, milyen valójában traktorozni és a mezőgazdaságban dolgozni. Szerencsére nem csak akkor van erre lehetőség, ha beálltok szántani, vetni, aratni, adódnak olyan nyílt napok, amikor ki lehet próbálni ezeket a nagyvasakat, és ezek után azt mondom, nem érdemes kihagyni!

