“Mindenki elveszítette a fonalat” – így fogalja össze Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökségi tagja azt a kaotikus helyzetet, ami a héten jellemzi a hazai üzemanyagárakat és az autósok ellátását a hazai töltőállomásokon. A Vezess megkérdezte a szereplőket az okokról.

A Mol emel, aztán mégsem, aztán mégis

Már az indítás sem volt szokványos: múlt kedden 22 óra 30 perckor jelentette be a kormány, hogy 23 órától megszünteti a 480 forintos hatósági árat, amivel kapcsolatban a bevezetésétől kezdve számos szakértő hangoztatta: előbb-utóbb üzemanyaghiányt okoz. Országszerte drámai helyzetek sorát hozva ez be is következett pár napja, egyből kukázva az ársapkát. Kiürülő tartállyal üzemanyagot kereső családok, a sorban összeszólalkozó autósok, közlekedési káoszban a balesetveszély elhárításán dolgozó rendőrök – soha ne éljük át újra!

A hatósági ár eltörlése után következő napokban meglehetősen összevissza árakkal szembesültek az autósok, jelenleg is bőven találni egymáshoz közel működő kutakon 40-50 forintos árkülönbségeket, márpedig az elmúlt évtizedeken a szomszédok sokkal inkább egymáshoz igazított árai jellemezték a rivális töltőállomásokat.

Gépész László szerint több különféle ok miatt alakult ki ez a furcsa helyzet, ráadásul eközben számos kúton akár napon belül kétszer is átírták az üzemeltetők a saját áraikat. Az autósok meg közben kapkodták a fejüket és bosszankodtak.

A kormányzati bejelentés után a hazai piac uralkodójának számító Mol 25 forint plusz áfás áremelést jelentett be a nagykerárakban, amit a töltőállomások egy részén beépítettek a fogyasztói árakba. Más részén meg nem építettek be. Közben a Mol – bár bejelentette – először nem alkalmazta az emelést, majd pár napra rá mégiscsak megjelent ez a 32 forintos literenkénti felár.

Változott a jövedéki adó is A hatósági ár megszüntetésével párhuzamosan a jövedéki adónál is korrigálás történt, visszaállt a hatósági ár bevezetését megelőző állapot. Ennek megfelelően a 95-ös benzin jövedékiadó-mértéke 120 forint/liter + áfa (152,4 forint), a gázolaj esetében pedig 110,35 forint/liter + áfa (140,1 forint). Az emelés mértéke 25 forint/liter + áfa.

Ki a legény a gáton?

Eközben “a madaras hipermarketlánc akciója megzavarta a piacot” – ezt már Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára mondja az események újabb magyarázataként. Az Auchan gyorsan és keményen reagálva nagyjából 30 forintos literenkénti kedvezménnyel akciót jelentett be az országosan, és átlagosan 630-700 forint között tényleg sokszor összevissza lebegő piaci üzemanyagárra sújtva hatalmasat, amivel egyértelmű célja volt.

A hatósági ár alaposan átrendezte a piacot az elmúlt egy esztendőben, aminek nemcsak a legkisebb szereplők, a sokszor családi vállalkozásként üzemeltetett benzinkutak lettek a vesztesei, hanem az Auchan olcsó üzemanyagot áruló diszkontkútjai is. Grád szavaival “elveszítették a varázsukat” azzal, hogy mindenkinek egységes áron kellett adni a 95-ös benzint és alapgázolajat, ami egyúttal piacvesztést is jelentett a francia multinak. A nagy karácsonyi vásárlások – és az ilyenkor megerősödő hipermarket-látogatások – közepén a cég ezzel az üzemanyag-akcióval is magához vonzza a nagyrészt autós vásárlóit. Egyúttal megpróbálja visszaszerezni elveszített piacát.

A kutas vállalkozókat képviselő Gépész László keményebben fogalmaz a főtitkárnál, egyenesen piacgyilkos módszernek nevezi az Auchan lépését. Szerinte a hipermarket-lánc ezzel meg akarta mutatni, hogy “ki a legény a gáton”. Erre is volt, aki reagált, volt, aki nem, tovább erősítve a tapasztalást: hatalmas a literenkénti árak szórása országszerte, sokszor egymáshoz közeli állomásokon is.

Háromezer forintos kávé?

Gépész szerint nagyságrendileg 100 milliárd forintos kárt szenvedett el a szektor, köztudott, hogy egyesek lehúzták a rolót, mások rengeteg mínuszt voltak kénytelenek lenyelni. Emiatt terjedhetett a nézet, hogy egyes vállalkozók a piaci ár visszatérésével – kényszerből ugyan, de – most minél gyorsabban megpróbálják betömni a lyukakat az árazással. Például a shopokban megvásárolható termékekkel is.

A Független Benzinkutak Szövetségének elnökségi tagja szerint az inflációt megpróbálják ugyan követni, az sem egyszerű feladat, de senki ne gondolja, hogy a csokik meg a kávé árával kompenzálni lehet a vállalkozók veszteségeit. “Nem adhatjuk háromezer forintért a kávét, mert akkor senki nem veszi meg.”

Mikor lesz üzemanyag mindenhol?

Nem csak a magas és összevissza árak okoznak bizonytalanságot, sajnos egyáltalán nem lehet még mindenhol tankolni. Na de mikor lesz itt rend? – kérdeztük a szakértőket, ami alatt azt a helyzetet értjük, amit évtizedeken át megszoktak az autósok. Bármikor, bármelyik kútra kanyarodnak be, bármilyen üzemanyagból bármennyit tölthetnek az autójukba. Miközben előre tudják: a sztrádás kút a legdrágább, a külvárosi olcsóbb (pláne a brand nélküli), az egymáshoz közelieken meg nagyjából azonos összegek olvashatók a totemeken. Vagyis mindenki tudja, hogy mikor és hol mire számíthat.

Grád Ottó szerint a “szárazra futtatott” töltőállomásokra folyamatosan szállítják a tartályos teherautók az üzemanyagokat, azonban annyira sok helyre kell menniük, hogy 1,5-2 hónap még, mire az ország összes kútján visszaáll a rend. Vele szemben Gépész “nem látja”, hogy minden úgy működhetne “belátható időn belül”, mint korábban.

Az ellátás biztonságához kétségkívül nélkülözhetetlen a Mol mellett a külföldi nagyágyúk, vagyis az importőrök visszatérése. Ezek a nagykereskedők a hazai fogyasztás 30 százalékát szállították az elmúlt években Magyarországra, azonban a 480 forintos hatósági ár elüldözte őket. Máshol értékesítették a portékájukat, ahol ráfizetés helyett hasznot termelt az üzletük.

Gépész László nem túl optimista velük kapcsolatban, szerinte kivárnak. Egészen pontosan jogbiztonságra vágynak, ő még azt is elképzelhetőnek tartja, hogy némi felárral szállítanak majd hozzánk.

Ma 500 forintnak kéne lenni a benzinnek

E heti előrejelzésében azt írja a holtankoljak.hu, hogy a Brent nyersolaj ára a háború előtti szintig esett vissza, és jelenleg a 77 dolláros szinten mozog, ez pedig egy hét alatt 11 százalékos csökkenést jelent.

Amikor legutóbb 77 dollárért jegyezték, még 350 forintért kaptunk egy dollárt. Csakhogy a forint gyengesége miatt jelenleg éppen 385 körül mozog az árfolyam, vagyis a kutak bosszantóan magas áraiban vastagon benne van a vállalkozóktól, Moltól, hipermarketektől, importőröktől – vagyis az üzemanyag-piac szereplőitől – nagyrészt független árfolyam.

Az mfor.hu szerint ha csak ezt vennénk alapul, akkor a hazai benzinkutakon is a háború előtti összegek környékén kellene mozogni az áraknak, vagyis 500 forint/liter körül kellene tudnunk tankolni 95-ös benzint és gázolajat is. Abban, hogy ez nincs így, az újság cikke szerint a forint árfolyama is erősen benne van.