A közösségi média erejének és a naponta érkező remek fotós és videós tartalmak sokaságának köszönhetően egyre több embernek jöhet meg a kedve az alkotáshoz, a kezdeti lépéseket pedig egy viszonylag erősebb, modern laptop ki tudja ugyan elégíteni, de hamar eljön a pillanat, amikor egy más szintet képviselő megoldásra lehet szükség. A mai építészeknek, mérnököknek, filmeseknek, játékfejlesztőknek, 3D-s animátoroknak és fotósoknak pedig mindenképpen olyan notebookokra van szükségük, amelyek képesek egyszerűsíteni és felgyorsítani a munkafolyamataikat. A Zenbook Pro 16X OLED világelső kijelzőjével, innovatív kialakításával és exkluzív kezelőszerveivel támogatja az alkotást.

16:10-es képaránnyal rendelkező 4K OLED HDR panel Dolby Vision tanúsítvánnyal és Pantone hitelesítéssel is rendelkezik a professzionális munkafolyamatok támogatásához, így kivételes kontraszt és élethű színek jellemzik. 500nites csúcs fényereje mellett a VESA DisplayHDR True Black 500 minősítést is megkapta a legmélyebb feketéket illetően, a mozi-szintű DCI-P3 színskála 100%-os lefedése pedig nem csak ultraélénk színeket közvetít, hanem biztosítja a professzionális végeredményt. A nagy felbontású érintőképernyő nem csak óriási munkateret biztosít, hanem stylus támogatást is kapott, mely rengeteg kreatív folyamatban jöhet jól, mellette pedig a digitális aláírásokhoz és jegyzeteléshez is használható.

Ezt a lenyűgöző kijelzőt felnyitva rögtön egy komoly mérnöki munka mutatkozik meg, hiszen az AAS Ultra mechanizmus 14,5 milliméterrel megemeli a billentyűzetet, mely egyfelől kényelmesebb gépelési élményt biztosít, másrészről pedig a kulcsfontosságú komponensekhez több levegőt juttat, így azok magasabb teljesítményre lesznek képesek, akár hosszabb ideig is. Mindezek eredményeképp a CPU és GPU akár 140W kombinált TDP mellett futhat, amely elképesztő teljesítményt jelent egy ilyen kompakt, hordozható laptop esetében. A kreativitást a legújabb 12. generációs Intel Core i9-12900H processzor és a stúdiószintű NVIDIA GeForce RTX 3060 grafikus kártya támogatja. Ez a páros könnyedén megbirkózik a képszerkesztés, videóvágás vagy akár az animálás és 3D tervezés erőforrásigényes folyamataival.

A magyar nyelvű billentyűzet és az átlagosnál nagyobb és precízebb érintőpad mellett sokaknak szemet szúrhat egy másik vezérlőegység is. Az ASUS Diallel a munkavégzés új útjai fedezhetőek fel, hiszen az intuitív fizikai tárcsa segítségével azonnal, pontos ujjbegyes vezérléssel kezelhetőek például az Adobe kreatív alkalmazásainak paraméterei. Ez biztosítja, hogy a fókusz mindig a kijelzőn maradhat, nem kell külön fizikai vezérlőegységeket kötni a laptopra és bárhol, bármit precízen be lehet állítani a legkomolyabb alkalmazásokban is. Ehhez a ProArt Creator Hub egy áttekintő irányítópultot kínál, ahol eltérő teljesítménymódokba lehet kapcsolni, kalibrálni lehet képernyő színeit vagy beállíthatóak ASUS Dial funkciói bizonyos alkalmazásokra szabva.

A fedlapon világító monogramnak és az RGB-s billentyűzetnek köszönhetően a Zenbook Pro 16X OLED intelligens világításrendszere biztosítja, hogy a felhasználó semmiről sem marad le. Különféle fényhatások jelzik az aktuális teljesítménymódot, figyelmeztet az akkumulátor lemerülésére és azt is képes például jelezni, ha új e-mail érkezett. A Thunderbolt 4-es USB-C portok támogatják a gyorstöltést, a 4K UHD külső kijelzőket és a professzionális kiegészítőket, a villámgyors SD Express 7.0 kártyaolvasó pedig biztosítja, hogy a kamerákból azonnal feldolgozásra kerülhessenek az anyagok.

A Zenbook Pro 16X OLED egy kompromisszumokat nem tűrő, alkotóknak szánt laptop, innovatív dizájn funkciók sokaságával és lenyűgöző OLED kijelzővel egy vadiúj tiszta fém formába öntve.