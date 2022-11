A hétvégén ünnepelte a hazai bemutatójának első évfordulóját az új Suzuki S-Cross. Az esztergomi gyártású modell kerek évfordulóján pedig egy rendhagyó teszttel jelentkezünk, alaposan megvizsgáljuk a kamerái képességeit. Vezetéstámogató rendszerekkel vezetni ma már nem nagy feladat. Még a legegyszerűbb megoldások is szólnak, ha elhagynánk a sávot, csipognak, ha veszélyt észlelnek, és még a táblákra is figyelmeztetnek. Ma már viszont egy Suzuki is képes arra, hogy tartsa a távolságot az előtte haladó autótól, vészfékezzen magától, de még a stoptáblákra is figyelmeztet.

Kamerából pedig négy darab is kerülhet bele, melyekkel valós, 360 fokos képpel szolgálhatja a sofőrt. A rendszer a keze alá dolgozik, hiszen olyan helyeket is láthat az autó körül, melyekre a kormány mögött ülve egyáltalán nincs rálátása. Egy első, egy hátsó és két oldalsó kamerával dolgozik a rendszer, és teljes felülnézeti képet is mutathat a központi kijelzőn.

Mi történik, ha csak erre hagyatkozunk? Lehetséges úgy parkolni, manőverezni szűk helyen, vagy esetleg vezetni, hogy csak a kameraképet nézzük? Teljesen letakartuk egy Suzuki S-Cross ablakait a cél érdekében, a helyszín pedig egy versenypálya, amelyen megpróbáltunk szinte teljesen vakon körbemenni. Hogy sikerült-e? A videóból minden kiderül!

Figyelem! Letakart ablakokkal közlekedni tilos és veszélyes. Senki ne próbálja ki közúton! A vezetéstámogató rendszerek nem helyettesítik a vezetőt.