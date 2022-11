Néhány évtized alatt nagyot változtak az autókról szóló katalógusok, reklámok. Míg sokáig szinte kötelezően kellett egy nő a motorháztetőre, platóra, vagy legalább az autó mellé mosolyogni, pózolni, addig mára ezek teljesen kikoptak, már egy autógyártó sem merne hasonlót bevállalni. De miért?

Nem is olyan nagyon régen a lemezjátszótól a bontott csirkéig mindent el lehetett adni nővel, de ma már elképzelhetetlen lenne egy olyan Porsche reklámfotó, mint amilyen ez itt:

Miért és hova tűntek a jó nők? 1 /26 Kevés autóbolon van, aki nem parancsolná le azonnal a két fürdőruhás kisasszonyt a kocsiról 2 /26 Lehet humoros, nem bántó egy összehasonlítás is 3 /26 2022 telén valószínűleg nagyobb sikert könyvelhet el a nők között a fatelep tulajdonosa, mint az autóé 5 /26 A fegyver és a vadászat sem annyira menő most, mint a 80-as években 6 /26 Ez veszélyes, dörmögné egy vészjósló hang a kép láttán 7 /26 A paltón különösen hülyén fest egy fürdőruhás hölgy 9 /26 Rendes autókatalógusban szereplő rendes motor 10 /26 Ilyet ma már nem látsz katalógusban, legfeljebb földre világított márkaemblémát 11 /26 Az utcai autómosás is kiment a divatból 13 /26 Megfordult a világ. Anya érkezik a munkából, apa meg otthon szórakoztatja a gyereket 14 /26 Háttal az autónak, telefont nyomkodva 15 /26 Csinosnak csinos, de nem egy szexistennő 17 /26 Nő most is kell az autó mellé, de már nem úgy, mint régen 19 /26 Van nő és kutya is 21 /26 Nem túl életszerű helyzet 23 /26 Nem lehet túl jó a homokban hasalni egy NSU mellett 25 /26 Még egy peugeot-nak is jól áll, ha van mellette egy szőke

A vonzó nők mellett más olyan élethelyzetek is feltűnnek ezeken a fotókon, amik mára már teljesen elfogadhatatlanok. Ilyen például ez az NSU reklám is, amin az utcán, boldogan autót mosó családot mutat be. Dől a slagból a víz, a habos levet meg nyeli el a csatorna.

Kikoptak azok a reklámok is, ahol más, hasonló termékkel hasonlítja össze a gyár a saját gyártmányát. Egy ideig még működött a szelídített változat, ahol a hagyományos mosóporhoz, fogkrémhez, bármihez hasonlítva derült ki, mennyivel jobban jár valaki, ha az éppen reklámozott dolgot teszi be a kosarába az alapszintű minőséget képviselő “hagyományos” bármi helyett. A hasonlítgatós korból való ez a Citroën hirdetés, ami az összehasonlítás ellenére is inkább humoros, mint bántó:

Mit mond a szakember? A vonzó, kellemes megjelenésű emberek eleve bizalmat keltenek a szemlélőben, ha pedig még az egyik legalapvetőbb emberi ösztönre, a szexualitásra is rájátszik egy reklám, akkor szinte garantált a siker. Azonban ez kétélű fegyver, míg évtizedekkel ezelőtt főleg a férfiak döntöttek nagyobb értékű vásárlásokról –hifiberendezéstől kezdve az autóig – addig mára már rengeteg jól kereső, komoly beruházásokról döntő nő is megjelent a piacon vásárlóként. Akiket viszont zavarhat a tökéletes megjelenésű, szexuálisan túl vonzó nők szerepeltetése a hirdetésekben. Emellett ott vannak a különféle gendermozgalmak is, és a nem bináris beállítottságú embereket nehéz ilyen általános módszerekkel megfogni. Az is benne van a pakliban, hogy ezektől a kisebbségi csoportok hangjától tartanak a cégek, és ma már az emberek nagy többsége inkább kellemetlennek érzi a nővel reklámozott termékek vásárlását. – állítják a témához értő pszichológusok.

De nem csak a hirdetések, prospektusok képi tartalma változott meg drámai módon, hanem az autógyárak által fontosnak tartott közlendő is. Míg gyerekkorunkban – nekem ez a 80-as, 90-es éveket fedte le – a műszaki tartalmon volt a hangsúly, csillogó motorok, rafinált felfüggesztések, varázslatos műszerfalak, biztonsági extrák, addig ma már csak olyan, autós szemmel nehezen értelmezhető hülyeségek információk jönnek szembe a legtöbb márka weboldalán, mint a konnektivitás, személyre szabhatóság, és hogy fényjelekkel búcsúzik az autó, amikor megérkeztünk, és ott hagyjuk a parkolóban. Ma már alig van autógyártó, aminek a weboldaláról kiderül, egyáltalán mekkora motor, hány fokozatú és milyen váltó található az adott modellben, és hogy az miért is lenne jobb nekünk, mintha a konkurens gyártó hasonló termékét vásárolnánk meg.

El tudnál képzelni ma egy Renault brossurát, ami 32 oldalas, van benne kép a présüzemről, szerelőszalagról, félbevágott autóról? Vagy egy 3-as BMW weboldalán mikor láttál utoljára művészi módon fotózott szívósort, sorhatos hengerfejet, vagy éppen egy csinos lengőkart? De lassan már azt sem tudni, milyen motorokkal kapható az adott modell, vagy nagyon mélyre kell túrni a weboldalon és az sem kizárt, hogy az életben nem tudsz meg semmi ilyesmit az autóról. De az is lehet, hogy kisebbségbe kerültünk, és a vásárlók többségét tényleg csak a CO2 kibocsátás érdekli – jó, flottavásárlóknál ez könnyen átváltható költségre a szent excelben – és tényleg nem számít, hogy három, vagy hathengeres-e egy motor, vagy hogy elöl, vagy hátul hajt-e a kinézett típus. Vajon tényleg nem számítanak már ezek?

A nőkkel hirdetéshez hasonló okból tűnhettek el a technikai részletek is, ma már szinte ciki a nagy és erős benzinmotor, legyél inkább zöld, vegyél hibridet, elektromos autót. Persze abból vehetsz 600 lóerőset és 3 tonnásat, az nem árt a bolygónak, nem kell tőle magad rosszul érezned. A hazai hirdetésekben zöld rendszámú autónak kell látszani, és még a dizájnerek is próbálják a hagyományos autókon a lehetőségekhez képest minél jobban eltüntetni a kipufogót, ne is látszódjon. Jobb az úgy.

Szerencsére annyira nem kell nekikeseredni, nem csak fakó androgünöket állítanak autók mellé, biztos, ami biztos alapon, hanem, mint a fenti képek is bizonyítják, maradtak csinos nők is szép számmal a reklámokban, hirdetésekben. Csak a funkciójuk lett más, a terméket vonzóbbá tevő – ha ilyen autót, túrót, rotációs kapát veszel, akkor lehet ilyen jó csajod is üzenet helyett – díszes kellékből célközönséggé váltak. Ha azonos munkakörben még nem is egyenlő a férfiak és nők keresete, de már közel nincs akkora szakadék, mint 20-30 éve volt. Sok jó női vezető is van már, akár cég-, akár autóvezetésről van szó, akik jól keresnek, és autóvásárlásról is döntenek. Nekik meg nem okos dolog nővel autót reklámozni.

Emellett persze azok is megtalálják amit keresnek, akik óriási keblű, hiányos ruházatú nők mellett parkoló járművek iránt tudnak csak lelkesedni. A tuning showk, de még egy hagyományosabb autószalonon még jó ideig is ott lesz, amire vágynak, de az autógyártók széles vásárlókörre már nem mernek ilyen reklámokkal lőni.