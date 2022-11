Azt, hogy milyen kálváriát kell átélned, ha találsz egy gazdátlan rendszámot és jó fej módjára megpróbálod leadni valami hivatalosnak tűnő helyen, illetve, hogy miként próbálnak lerázni a hivatalokban, arról itt olvashatsz részleteket. De mi van, ha nem találtál, hanem elhagytál rendszámot? Végig vesszük a variációkat, mikor, mire számíthatsz, mit kell tenned, mennyi időd van rá, és kiderül, hogy közlekedhetsz-e addig a megmaradt, egy rendszámmal.

Bár a KRESZ előírja, hogy “A jármű vezetője, mielőtt a járművel a telephelyről (így különösen a garázsból) elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világító- és fényjelző berendezések állapotát (működését), továbbá a hatósági jelzés(ek) [rendszámtábla(ák)] meglétét, állapotát – az adott körülmények között indokolt módon – ellenőrizni.” ennek ellenére szerintem nincs ember, aki ezt minden reggel tisztességesen elvégezné. Igaz, egy rendszámhiány azért jó szögből közelítve elég látványos dolog lehet, nem lehet nem észre venni. A lényeg most amúgy is csak annyi, hogy ha megrongálódott, vagy elveszett a rendszám, akkor neki kell látni a pótlásának.

Új rendszám kellhet a régi helyett Új rendszám kellhet a régi helyett 1 /5 Magyar trikoloros rendszámtáblát már nem gyártanak, csak EU-s minta lehet az újragyártott darabokon Magyar trikoloros rendszámtáblát már nem gyártanak, csak EU-s minta lehet az újragyártott darabokon Fotó megosztása: 2 /5 Fotó megosztása: 3 /5 Fotó megosztása: 4 /5 Fotó megosztása: 5 /5 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Kezdjünk is egy mezei megrongálódott rendszámmal. Ez mindenkivel előfordulhat, elég kicsit belecsúszni egy vonóhorgos autóba, vagy csak egy húzósabb nyári zivatar után a pocsolyában elhagyott, megtaposott rendszám is megérhet a cserére. Igaz, sehol nincs részletezve, hogy pontosan milyen állapotban érett megy egy rendszám a cserére, de ha hiányzik a fele, vagy olvashatatlanná kopott rajta a felirat, akkor szedd le, cseréltesd ki, mert ilyennel nem közlekedhetsz tovább.

Következő lépés?

A megrongálódott, elhasználódott – de még azonosítható állapotban lévő – rendszámtábla utángyártása a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével történik. Miután az ügyfél kifizette a jelenleg 12 300 forintos ügyintézési díjat, a Nyilvántartó megrendeli a gyártótól a pótlást. A megrongálódott rendszámtáblát pedig bevonják. A Vezess kérdésére a Technológiai és Ipari Minisztérium elmondta, hogy a megrongálódott rendszám akárhányszor újragyártható, amíg az azonosítható állapotban van, és az igénylő le tudja azt adni. Erre érdemes elindulni.

Ellopott, elvesztett, megsemmisült rendszámtáblák esetében, egyszer van lehetőség újragyártatni a hiányzó rendszámot, – ezt nyilvántartásba is veszik – a második alkalomnál, illetve ha egyszerre mindkét rendszámtáblának lába kél, már nincs mód pótlásra, újra cserélni kell. Ha mindkét hatósági jelzés egyszerre tűnik el az autóról, érdemes gyanakodni, és azonnal bejelenteni a dolgot a rendőrségen, mielőtt valami disznóságot követnek el a lopott rendszámmal, és hajnalban a konyhakövön hasalva magyarázkodhatsz majd miatta a 120 kilós TEK-esnek, aki a hátadon térdel. Kicsit más a folyamat akkor, amikor motorkerékpárról, utánfutóról tűnik el a hatósági jelzés – ezeken csak egy darab rendszám található, hátul – így az első alkalom után azonnal újra kell cserélni a rendszámot. Ehhez pedig erre, a Kormányablak felé kell elindulni.

Mielőtt azonban felkeresné valaki a kormányhivatalt, – személyivel és forgalmi engedéllyel indítható el az ügyintézés – addig érdemes szétnézni a környéken. A talált rendszámokat kerítésre, fatörzsre, jól látható helyre szokták kitenni a megtalálók, és érdemes nagyobb kátyúk, vagy esők után kialakult pocsolyák környékén is keresni, ahol könnyebben pottyannak ki a sokszor meglazult, vagy hanyagul rögzített rendszámtartó keretből. Kevesen tudják, hogy nem kell a béna, műanyagkeretben rögzíteni a rendszámot, hanem pedig elméletileg fúrhatók, csavarozhatók/szegecselhetők is, csak a csavarfej színének meg kell egyeznie az átfúrt felület színével, hogy ne zavarja a rendszám feliratának értelmezését.

Emellett a közösségi oldalakon is érdemes kérdezősködni, és van olyan alkalmazás is, amelyet letöltve közvetlenül rendszám alapján lehet üzenni egy-egy autó tulajdonosának. Bár ez utóbbi inkább azoknak hasznos, akik a talált rendszámmal a kezükben megspórolnák a hivatalos utakat, de felkapcsolva felejtett fényszóró, vagy bármi egyéb információról is gyorsan, kényelmesen lehet így tájékoztatni a rendszámhoz tartozó autó tulajdonosát.

Ha nincs meg, és pár napon belül hivatalos értesítést sem kapunk arról, hogy valaki leadta, akkor nincs mese, neki kell állni új rendszámot igényelni. Ha nem is sokat, de bonyolítja a dolgot az is, hogy kétféle rendszám létezik az idén júliustól már réginek számító, alapból három betű, három szám kombinációjából álló hatósági jelzésből: az EU-s, illetve a trikoloros változat.

Ha valaki a régi rendszámhoz ragaszkodik, akkor számítson rá, hogy hiába áll bármiért közelebb a szívéhez a magyar trikoloros változat, olyat már nem gyártanak újat, csak EU- zászlós kivitelűt. De hogy ne legyen egyszerű, ebből nem lehet kétféle az autón, – például elöl trikoloros, hátul EU-zászlós – hanem egyformáknak kell lenniük. Akinek nem felel meg az EU-s kivitel, az kérheti, hogy cseréljék új típusúra, és akkor címeres négy betű, három számos rendszámot kap.

Mennyi idő a csere?

Hivatalosan 21 napon belül meg kell kapni az új, vagy újragyártott rendszámot. Persze addig is lehet közlekedni, az okmányirodában kiállítanak egy egy hónapig érvényes igazolást, hogy folyamatban van a csere, addig egy rendszám is elég az autózáshoz. De inkább ne hagyjátok el a rendszámot. Sokkal jobb megúszni ezt a tortúrát.