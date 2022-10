Jó, ha ezt tudod a magyar rendszámról

Az elektromos Berlingót fotózva egy autóról leesett, ízlésesen fatörzsnek támasztott, elárvult rendszám csillant meg az október végi surlófényben. Olyan bánatosan nézett, hogy magamhoz kellett vennem. De hogyan tovább?

Az első kínzó kérdés az, hogy vajon mikor van a legnagyobb esély arra, hogy a tulajdonos hamar visszakapja az elvesztett rendszámát. Teljesen logikusnak tűnik otthagyni, ahol találtad, persze nem a sárban, mocsokban, vagy az úttest közepén, hanem valami olyan helyen, ahol jól látszik, ha megint erre jár, aki elhagyta. Mindegy, hogy a rendszámot keresi, vagy csak naponta ugyanazon az útvonalon halad, lényeg, hogy meglássa.

De mi van, ha csak egyszer autózott arra, ahol leesett az autóról, és amúgy is csak napokkal később eszmél rá, hogy nincs meg a hatósági jelzés, és nem kívánja kimeresztett szemmel, visszafelé leautózni az egész hetét? Rövid internetes kutakodás után kiderült, hogy kétfelé lehet elindulni a talált rendszámmal. Az egyik lehetőség felkeresni egy kormányablakot, és ott sorban állás, sorszámhúzás nélkül leadható a rendszám, aztán a jól végzett munka örömével mehet tovább a nap.

Ha ez nem lenne szimpatikus, akkor a rendőrségre beballagva és ott leadva is jó helyre kerül az elvesztett tárgy. Persze a legegyszerűbb az lenne, ha lenne egy adatbázis, ahová a rendszámot bepötyögve legalább egy telefonszámot, vagy bármi más elérhetőséget kapna a megtaláló, hogy azon jelezzen az autó tulajdonosának, halló, megvan a rendszámod, ne keresd, ne költs egy halom pénzt a pótlására! Nyilván ennek a kósza gondolatától is azonnal sztrókot kapna az adatvédelmi biztos, így ez nem járható út.

Mennyibe kerül? A rendszámtábla utángyártásának és/vagy típusváltásának engedélyezése 12 300 forintba kerül. A rendszámtábla utángyártását bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál lehet kezdeményezni, egyszer. Nem engedélyezhető az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla utángyártása, ha a rendszámtábla másodízben, vagy ha a két rendszámtábla egyszerre, vagy szóló motorkerékpár, pótkocsi rendszámtáblája tűnik el. Maga az utángyártás átlagosan 3 hetet vesz igénybe, de az utángyártott rendszámtábla átadásáig, de legfeljebb harminc napig egy rendszámtáblával is lehet közlekedni. További részletek itt olvashatók.

Kormányablak

Na, de térjünk vissza az elveszett rendszámhoz! Bedobtam a kocsiba, és irány a XIII. kerületi, Teve utcai kormányablak. A portáson hamar túljutottam, fel az emeletre, boldogan lobogtatom a sorszámosztó gépet kezelő fiatalembernek a talált tárgyat, aki fordul is a kérdéssel a pult mögött ücsörgő két kisasszony felé, hogy Klára – nyilván igazából nem Klárának hívják -, átveszed az úrtól a rendszámot? Hát, Klára nem méltóztatott átvenni, hanem tovább csörgette a pogácsászacskóját és sorszámosztógépre sandított. Még megpróbálkoztam azzal, hogy de én úgy tudom, nem kell, de esélyem sem volt, leráztak. Kevesen vannak, intézni való meg sok van, húzzak számot, várjak. Húztam, vártam.

12.06-kor kezdtem a várakozást. Végignéztem az összes videót, ami a kistévén ment, megtudtam, hogy most jó lenni határvadásznak, van már eSzemélyi-nek nevezett okosokmány, és azt is, meg milyen ügyeket tudok online is elintézni. A talált rendszám leadása sajnos nem volt köztük, így tovább vártam. Fél óra után a ki tudja hány számmal előttem lévő sorszámú hölgynél elszakadt a cérna, és remegő hangon rékérdezett, hogy lehetséges-e, hogy 25 perce nem végzett senki a gépjárműügyes ablaknál? Lehetséges volt. Egyelőre nem viselt meg a hír, küldetésem van, talált tárgyat akarok visszaszolgáltatni a tulajdonosának, nem adhatom fel. Leperegtek újra kisfilmek, újabb arcok érkeztek, és egy óbégatva telefonáló ügyfél dobta fel a hangulatot a váróban, de csak nem fogytak a számok. Bő 50 perc várakozás után feladtam, átruháztam a sorszámomat egy később jövőre, majd duzzogva otthagytam a kormányablakot.

Rendőrség

Jöjjön a B terv, irány a rendőrség! A XIII. kerületi nem is volt messze, és szerencsére a zöld rendszámos Berlingóval a parkolás is ingyenes. Át a sorompón, közlöm, mi járatban vagyok, útbaigazítanak, és fél perccel később már egy szakmunkásbajszos, közepesen fásult rendőr nyújtja át a kitöltendő fénymásolt lapot, mert papír nélkül nem élet az élet, majd mutatja, melyik ablakon kell bekopognom. Veszélyt érzek, emlékszem, az orvosi rendelőben milyen letolás jár a kopogásért, így rákérdezek, hogy komolyan kopoghatok-e.

Kopogok, valaki bentről feltépi az ablakot, kikurjantja, hogy várni kell, és már zárva is az ablak. Összerezzenni sem volt időm, de várok, abban már jó vagyok. Kisvártatva újra nyílik az ablak, ismét elmondom miért vagyok itt, majd betolom a példásan, olvashatóan kitöltött papírt és a rendszámot, mert mennék már a dolgomra.

Miért ide hozta, mi már nem veszünk át talált tárgyat, vigye az okmányirodába. Itt kicsúszott, egy ne szopasson már, onnan jövök, közel egy óra dekkolás után, és úgy tudom, itt is át kell venniük. De nem. De igen. De nem. Egy érvem maradt, hogy én innen el nem viszem, úgyis az ön kezében van. Jó, akkor megkérdezi. Ablak becsap. Kisvártatva nyílik újra, pontosítjuk az adatokat, milyen házszám előtt találtam a rendszámot és igényt tartok-e rá, ha nem kell a gazdájának. Nem igazán értettem, mit kezdenék egy rendszámtáblával, de biztosítottam róla az urat, hogy nem, nincs rá szükségem. Így a rendszám a megérkezésem után szűk tíz perccel végül bekerült a két darab, hosszúkás kék borítékból kialakított, szépen feliratozott tokba, kaptam én is egy példányt a pecsétes papírból, és remélem, még ebben az évezredben eljut majd a tulajdonoshoz is.

C lehetőség

Van még egy lehetőséged, ha elhagyott rendszámot találtál, és nem kívánod magad annyira megszívatni, mint ahogy én tettem, de mégis úgy érzed, nincs jó helyen a fára felakasztott, padkának támasztott megszomorodott rendszámtábla. Mivel elveszett kiscicától a talált páncéltőkés Bösendorferig mindent fel lehet tenni a Facebookra, miért ne kereshetné ott egymást az elveszett rendszám és a gazdája? Természetesen keresheti, vannak is erre külön csoportok, a legtöbb taggal rendelkezőt itt találod meg. Sok sikert!