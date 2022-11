Két jogi eset mellé egy kétmillió forintért használt benzines autót kereső olvasónk levele fért bele heti válogatásunkba. Az első esetben egy balesetveszélyes helyen hagyott roncs felelősét keresik, valahogy még senkinek sem jutott eszébe elszállítani, a második kérdező egy baleset vétlen elszenvedőjeként fut pénze után, autóra vadászó olvasónk pedig biztosra akar menni 2-2,3 millióból.

Elhagyott roncs okoz balesetveszélyt

Olvasónk kérdez

Tisztelt Szakértő!

2022. október 8-án hajnalban 8754 Galambok település belterületén közlekedési baleset történt. A balesetet okozó gépjármű roncs a mai napig a 6805 j. ök. úton helyezkedik el a Petőfi Sándor 34. szám előtt. A közút a Magyar Állam tulajdona a Közútkezelő az üzemeltető, fenntartó.

A jelenlegi ködös, párás, megromlott éjszakai és hajnali látási viszonyok miatt rendkívüli balesetveszélyt jelent a közlekedésre nézve! Az útszakaszon közösségi, menetrend szerinti autóbusz közlekedés is zajlik!

A roncs eltávolíttatására kértünk a Rendőrség és a Közútkezelő segítségét, a mai napig semmi nem történt, választ sem érkezett. A településen közterület felügyelet nem működik. Kérem segítségüket, kihez fordulhatnánk, illetve milyen konkrét jogi és fizikai lehetőségeink lehetnek a roncs elszállíttatására!

Aggódunk, hogy komoly tragikus közlekedési baleset következhet be a roncs miatt!

Válaszukat köszönöm!

Szakértőnk válaszol

Kedves Levélíró!

Érthetetlen, hogy akár a rendőrség, akár a közút kezelője miért nem intézkedik, mindkét szervnek megvan erre a törvényi felhatalmazása. A gépjárműnek van egy bejegyzett üzembentartója, elsődlegesen az ő kötelezettsége az üzemképtelen és balesetveszélyes roncs elszállítatása a közterületről. Ennek hiányában azonban mind a rendőrség, mint a közút kezelője intézkedhet és köteles is intézkedni az elszállításról. Ennek a költségét átháríthatják az üzembentartóra.

A közúti közlekedésről szóló törvény értelmében a közút kezelője köteles gondoskodni a közúton történő biztonságos közelekedés feltételeinek mindenkori biztosításáról, a veszélyforrás megszüntetéséről. Az ennek elmulasztásával összefüggésben felmerülő kárért felelősséggel tartozik.

Javasoljuk, hogy minél többen tegyenek írásos panaszt mindkét szervezetnél és sürgessék meg a szükséges intézkedést!

Üdvözlettel:

D.A.S. JogSzerviz

www.das.hu

Átverés egy baleset után?

Olvasónk kérdez

Tisztelt szakértő,

2022.06.20-án a munkahelyem előtt parkoltam, a Csömöri úton. Az autóm mögött egy taxis elütött egy motorost, a motort az álló autóm hátuljába csapta, a motoros pedig elrepült. A rendőri helyszínelésről kaptam igazolást, Aeogon az autó biztósítója.

Az Aegon elutasított, hogy az autó eladás alatt volt, nem ők az illetékesek. Ezért a Mabiszhoz került az ügy. A Renault Szervízben javíttattam meg az autót. 06.20-tól 2022.09.12-ig ne m volt autóm. Nem tudtam használni az éves autóp.matricámat sem. A biztosítási gond miatt javasolták, h saját cascomra csináltassam és megtérítik. Most viszont az avulást sem fizeték ki, és az értékcsökkenést is elutasították. Előtte nem volt törött az autóm. 2015. novemberi az autó.

Az elütött motorosnak a kék-sárga papírjára azt írta az elkövető, hogy 2022.07.22-ig Aegon. Mi az igazság? Hogy jutok a teljes pénzemhez, mint vétlen vagyoni károsult? Sajnos köztudott, hogy fiktiv eladásit szoktak ilyenkor visszadátumozva kiállítani. Lehet, hogy itt is van?

Szakértőnk válaszol

Kedves Levélíró!

Az okozott kárért a veszélyes üzemi felelősség szabályai szerint az üzembentartó, a járművezető és a biztosító (ennek hiányában a MABISZ) is köteles helyt állni.

A balesetnél feltételezzük, hogy helyszínelt a rendőrség, így könnyen kideríthető a járművezető személye, lakcíme, ill. a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó adatai. A MABISZ egy e-mailes megkeresésre megadja Önnek a baleset időpontjában nyilvántartott kötelező felelősségbiztosító nevét vagy annak tényét, ha a jármű nem rendelkezett biztosítással.

Az érvényesíthető károk körét most nem lehetséges részletesen feltárni, az értékcsökkenés azonban nem valószínű, hogy megállapítható egy 7 éves autónál. Jól tette, hogy igénybe vette a casco biztosítását. Az önrészt és a járulékos károkat egészen biztosan érvényesíteni lehet az ügyben.

Üdvözlettel:

D.A.S. JogSzerviz

www.das.hu

A tuti benzines 2 millióból?

Olvasónk kérdez

Kedves Tibor!

Segítséget szeretnék kérni használt autó vásárláshoz. A keret 2-2,3 millió, 2008-2011-es évjárat. Szívó benzines autót szeretnék.

A kiszemeltek Mitsubishi lancer, Mazda 3, Toyota Auris vagy Corolla, Ford Focus vagy C-max Fontos a megbizhatóság és aránylag olcsó fenntarthatóság.Nagyon érdekel, hogy Ön melyiket választaná és milyen motorral. Vásárlás előtt, ha megvan a kiszemelt önökkel szeretném átvizsgáltatni.

Válaszát előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Vörös Imre

Tisztelt Vörös Úr!



Tibor helyett én igyekszem segíteni Önnek. Az a jó hír, hogy a kiválasztott autó egyikéről sem beszélném le. A típusok szűkítésekor nálam a Mazda3 esik ki elsőként, bár korrózióvédelme valóban jobb az első generációénál. De a Focus ellenében nincs előnye a vezethetőségben, térkihasználása sokkal rosszabb, mint az első generációs, nála tágasabb Aurisé.



Menjünk tovább az Auris-szal, amelyről itt olvashat részletesebben használt autóként:

Autós szemmel kevéssé inspiráló modell, de jó a használati értéke és a megbízhatósága is. A Corolla ebből a korszakból és ársávban lépcsőshátú autó, így elsősorban azt kell eldöntenie az Auris-Corolla dilemmában, hogy milyen karosszériaformát preferál?

A motorok közül mindkettőhöz az 1,6-os benzinest ajánlhatom. Ha főleg városban autózik és elég egy 100 lóerő alatti, visszafogottabb teljesítményű motor, akkor az Aurisok közül a régebbi 1,4-est preferálnám. Az 1,33-ast a hatfokozatú váltó ellenére is mögé sorolnám, mert ez a négyhengeres gyakrabban lehet olajfaló lehet és a valós olajfogyasztásról nem minden eladó nyilatkozik őszintén. A dízelek közül a 2,0 literes sokkal biztosabb választás az 1,4-es és a főleg a 2,2-es D-4D motorokhoz képest. Az okokat megtalálja a fenti cikkben.



Nálam azonban a Corolla és az Auris is kiesik a rostán, egyszerűen azért, mert aki nem ért az autókhoz, az használtan nagy arányban Toyotákat keres. Ez felveri a rossz állapotú, elhanyagolt autók árát is, emiatt hiába jók a Corolla és az Auris alapadottságai a tartós, megbízható működéshez, ugyanazért a pénzért rosszabb állapotú autót foghat ki, mint a kisebb ázsiójú használt autókból.



A Mitsubishi Lancer tetszene ezekkel a paraméterekkel. Mivel sokak kifelejthetik a megvásárlásra érdemes autók közül, nemrég bemutattuk a típust kicsit közelebbről is:

Itt egészen biztosan az 1,5 literes benzinest venném meg, nem az 1,8-ast vagy a 2,0 DI-D dízelt.



Ám a Mitsubishik alkatrészérai igen magasak lehetnek, ha nem olajszűrőről, fékalkatrészekről és hasonló kisebb értékű kopóalkatrészekről beszélünk és bontott karosszériaemelet is nehezebb hozzá találni, ha netán saját hibás ütközés éri. Egy Ford Focus viszont nem fenyeget hasonlóan kiugró kiadásokkal. Emiatt én a saját 2-2,3 millió forintomat egy 3-ik generációs, 2011-2018 közötti Ford Focus-ra költeném, legalábbis azt feltételezem, hogy nem a Focus II-t keresi ezzel a motorral, hanem a harmadik generációst.



2-2,3 millió forintból épphogy kapni Ti-VCT-motoros III-as Focust, de kapni, emiatt a kinézett autók közül vagy a Focus III-ra koncentrálnék vagy a Lancerre.A motorok közül a szívó benzines 1,6 Ti-VCT mellett az AdBlue-adagolás, tehát karbamid-befecskendezés nélküli dízelek is jók lehetnek. A III-as Focusról itt olvashat részletes használtautó-típusbemutatót:

Műszakilag nagyjából ugyanez az autó egy C-Max, de sokkal jobban variálható és nagyobb belső térrel, kicsit magasabb fogyasztással: Itt azonban igen sokat futott autókat talál csak a megcélzott összegből, ha kerülni kívánja az 1,6 Ti-VCT szívó benzinesnél illetve a dízeleknél kockázatosabb turbós benzineseket. A C-Max nemrég szerepelt a Vezess Értékbecslőben, használtautó-átvizsgálási videósorozatunkban:

Egyetértek Önnel, mindenképp érdemes az állapotfelmérésre és az esetleges törésnyomok leleplezésére az Autóvizsgálat.hu szakembereit felkérnie.



Remélem, hogy tudtunk segíteni!



Üdvözlettel, Szörényi András