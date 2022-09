A Vezessen nap mint nap tucatnyi cikkben írunk különböző autók méreteiről, teljesítményéről, fogyasztásáról stb., ahogy néha elképesztő összegek vagy igen furcsa (bal)esetek is terítékre kerülnek.

Néha pedig jönnek furcsa, őrült rekordok is, mint például ez, amelyben egy indiai férfi az adott idő alatt tolatva megtett távolság új világcsúcsát állította fel. Ő adta az ötletet, hogy csokorba gyűjtsük a legérdekesebb, legfurcsább személyautós rekordokat.

Kötelező körök

Talán nem a legizgalmasabbak, de kezdésként illik átvenni a legkisebb, legnagyobb, leghosszabb jellegű rekordokat, hiszen mégis csak alapvető jellemzői az autóknak. (Itt jegyezzük meg, hogy az alábbi rekordok többsége sorozatgyártású, de legalábbis közúti közlekedésre engedélyezett, a ma is vagy legalább a közelmúltig forgalmazott hagyományos személyautókra vonatkozik – ezen szűkítés nélkül a végtelenig lehetne sorolni a különböző kategóriabeli és korszakos csúcsokat.)

A leghosszabb jelenleg kapható széria-személyautó a Rolls Royce Phantom nyújtott tengelytávú (EWB) változata a maga a 5,98 méteres hosszával. Minden idők leghosszabb – épített – autójának a Guinness Rekordok Könyve a Michael Dezer gyűjtő által megvásárolt és nemrégiben felújított limuzin, egy „végtelenné” nyújtott Cadillac Eldorado, mely 30,5 méterre nyújtózkodik – a 12 tengelyes járgányon még medence és helikopter-leszálló is van.

Minden idők legrövidebb, sőt legkisebb sorozatgyártású személyautója az 1960-as években készült, de nemrég feltámasztott és ma is elérhető angol Peel P50 – a háromkerekű, egyajtós, tulajdonképpen csak ülés köré épített héjból álló csodabogár 1,37 m hosszú, eredeti formájában hátramenete sem volt, vezetője kiszállva, kézzel fordította az ellenkező irányba.

A legszélesebb utcai autó ma a Lamborghini önmaga előtt tisztelgő Countach LPI 800-4-ese 2099 mm-rel, míg a legkeskenyebbek kollektíven a japán kei-carok, azok előírt szélessége 1475 mm.

A legmagasabbnak a Lincoln hatalmas SUV-ja, a Navigator számít a majdnem két méterével (1989 mm), míg a Caterham 7 CSR-je épp fele ennek, legmagasabb pontján is csak 1015 mm-re emelkedik az aszfalt fölé.

A legnehezebb szériaautó a Mercedes-Maybach S600 Pullman gyári páncélozású változata, 5,1 tonnával, a legkönnyebb Caterham 7 170-es 440 kg-mal, igaz, a Peel P50 eredeti formájában mindössze 59 kg-ot nyomott.

A legnagyobb favoritok

Ha az a kérdés, melyik modellből készült a legtöbb, szinte mindenki tudja, hogy a Volkswagen Bogár a válasz – az 1938-as piacra kerülésétől kisebb-nagyobb változtatásokkal 2003-ig összesen 21,5 3 millió példányban gyártották és értékesítették.

Ha a legsikeresebb típust keressük, a Toyota háza táján találjuk meg: 1966-tól 21 generációban együttesen több mint 50 millió fogyott a Corollából.

Ami a legdrágább autókat illeti, nehéz pontosan megmondani, hol ér véget a sorozatgyártás és hol kezdődik az egyedi építés, de a szériaautók közül talán a Bugatti tavaly bemutatott, 10 darabban készülő hipersportkocsiját, a Centodiecit neveznénk a 9 millió dolláros (közel 3,8 milliárd Ft) árával.

Minden idők legdrágábban gazdát cserélt autója ugyanakkor köröket ver erre: a közelmúltban a Mercedes-Benz egy zárt körű aukción a gyári gyűjteményből értékesítette 1955-ös 1955-ös Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupéját (W196S) 142 millió dollárért (59,5 milliárd Ft)

Túl a hangsebességen

A belső égésű motorokkal szerelt autók közül ma a Bugatti Chiron Super Sport 300+ lehet a király 490 km/óra körüli végsebességgel, míg a villanyautók közül a nemrég piacra dobott Rimac Neveráé a csúcs 415 km/órával. A horvát elektromos hipersportkocsi a villanyhajtás jellegéből adódóan uralja a gyorsulási eredményeket: a 0-100-at 1,97, a 0-200-at 5,23 másodperc alatt futja.

Ami az abszolút leggyorsabb szárazföldi, kerekeken guruló járművet illeti, a két sugárhajtású Rolls Royce-motorral szerelt Thrust SSC 1997-ben Andy Green pilóta irányítása mellett 1227,895 km/órás sebességet ért el a kaliforniai Black Rock sivatagban.

A legnagyobb versenyek

A sebességet leginkább a versenyzéshez társítjuk, az automobilokkal pedig a megjelenésük óta küzdenek is egymás ellen a kalandosabb kedvűek.

A legtöbb résztvevőjű autóverseny a 2014-es 24 Hours of Lemons volt, a legendás viadal és az USA-ban jellemzően gyerekek által zsebpénzgyűjtésre használt limonádéstandok nevének keresztezésével elnevezett hosszútávú futamon 216 autó állt rajthoz.

A roncsderbik inkább a helyi, amatőr versenyzők olcsó szórakozását jelentik, ám egy ilyenre is összejöhetnek sokan: 2019-ben a kanadai Quebecben rendezett derbin 125 autó állt rajthoz, hogy bármilyen törés, pusztítás árán is, de nyerjen.

A legnagyobb parkoló

Az autóversenyekre és egyéb sport- vagy kulturális eseményekre gyakran több tízezer ember is ellátogat, a fogyasztás hazájában, az USA-ban pedig a bevásárlóközpontok, valamint a sportarénák befogadóképességével vetekedő ún. megachurchök, azaz óriástemplomok is hihetetlen méretű parkolókat kínálnak.

A világ legnagyobbja Kanadában, található, az 1981-ben megnyitott West Edmonton pláza parkolója hajszál híján 20 ezer autót fogadhat. A legnagyobb mélygarázs ennek bő harmadát „tudja”: a 2014-ben megnyitott pekingi (Kína) LIVAT bevásárlóközpont alatt 6652 férőhely van.

Pörgés-forgás, gumiégetés

A parkolókat egyesek nem pusztán az autók lerakására használják, vannak, akik legális vagy illegális keretek között égetik a gumikat, pörgetik a járgányaikat, esetleg egészen eszement produkciókat hajtanak végre.

Ezek közé tartoznak a legpontosabb párhuzamos parkolások is, egyesek ugyanisművészi szintre fejlesztették az autónál hajszálnyival nagyobb helyre való beállást. A műgófaj koronázatlan királya Alaistair Moffatt, aki 2015-ben két autó közé egy harmadikat, egy Fiat 500-ast úgy csúsztatott be, hogy előtte és mögötte összesen 7,5 cm maradt. Testvérével, Johnnal a dupla és a tripla rekordot is tartják, két autót az autók hossza plusz 41 cm-s helyre tettek be, hármat az autók hossza plusz 60 centis helyre állítottak.

Ahogy a becsúsztatós parkolás, úgy a kétkerekezés is kiemelkedő képességeket és rutint igényel.

A legjobb kaszkadőrök akár hihetetlen távokat képesek így megtenni: a hátsó kerekes válfajban az erre felkészített, a padlóban kémlelőnyílással bíró Chrysler PT Cruiserrel 763,4 métert vezetett Mike Kunz 2012-ben, a kanadai Earltonban, míg az oldalsó kereken egyensúlyozva haladás rekordja az olasz Michele Piliáé, aki 2009-ben a cagliari Sant’Elia stadionban 371 kilométert körözött így egy módosított 1983-as BMW E30-assal. A leggyorsabb kétkerekező a finn Vesa Kivimäki, aki 2016-ban 3-as BMW-jével 189,27 km/órával repesztett.

Szintén népszerű dolog a gumiégetés, a fánkok rajzolása. Ebben a zsánerben három nevet kell megemlíteni: az angol Jamie Morrow a silverstone-i versenypályán 280 kört rajzolt; míg az autó tetején ülve vagy állva meghúzott fánkok csúcsa érdekes módon ugyanannyi, pedig mások, máskor és máshol állították fel a rekordot: az előbbi a libanoni Nadzsi Bu Hasszán nevéhez kapcsolódik 2018-ból, az utóbbi a brazil Alberto Aires Wiebreckié 2012-ből.

Szerelés, kerékcsere, írás-rajzolás autóval

A parkolókban persze nem csak vagánykodni lehet, a márkatalálkozók, a rajongói dzsemborik is kiváló indokok, sőt, alkalmak a rekordok felállítására.

Egy ilyen például az, hogy 2019-be egyszerre összes 324 autó gyűlt össze a kínai Csengduban, hogy a járműveik karbantartásáról oktassák a tulajdonosokat. Ha szerelés, nem maradhat ki a leggyorsabb kerékcsere sem. A Vezzes olvasóinak jó része F1-rajongó is, minden bizonnyal tudják, hogy az ottani rekord a Red Bullé a 2019-es Brazil Nagydíjról 1,82 másodperccel, azt viszont már kevesen mondanák meg, hogy egy hétköznapi autón 2021 októberében az osztrák Lucky Car Franchise & Beteiligungs GmbH. bécsi stábja 49,03 másodperc alatt cserélte le mind a négy kereket. Felfoghatatlan, inkább mutatjuk.

Érdekesebb gyülekező, hogy 2020 utolsó napján, szintén Kínában, a Geely egyik autógyárában összesen 750 autót tereltek össze a parkolóba, hogy az általuk kirakott mozaikkal üdvözöljék az ökör évét.

Kicsit arrébb és kicsit korábban, Japánban, 2019-ben született meg az autókból összerakott legnagyobb felirat rekordja: Nodában a mérnöki-műszaki szolgáltatásokat nyújtó Idom cég 554 autóval rakta ki a „Gulliver” feliratot.

Van olyan autóval készült írás, melyet egyenesen az űrbe címeztek: az USA-deli Delamar-tó kiszáradt medrébe 11 Hyundai keréknyomaival 555 négyzetkilométeres területen „írták” bele, hogy „Steph szeret!” – a lány a Nemzetközi Űrállomáson lévő édesapjának üzent így.

Űrautó

Ha már említettük az űrt, nem hagyhatjuk ki a válogatásból azt a Teslát, melyet Elon Musk milliárdos és önjelölt zseni/futurista SpaceX cége Falcon Heavy rakétáján 2018 elején indított neki a végtelennek. Musk saját Tesla Roadstere 24 942 km/órával indult neki a Nap körüli pályájának, amivel minden idők legnagyobb sebességet elért autója lett (persze nem saját erőből), jelenleg bő 5,5 millió km-re jár a Földtől, mellyel minden bizonnyal a legnagyobb távot megtett autó is.

Űr, de másképp

Ha a kifejezést a tér értelmében vesszük, újabb érdekes autós rekordokat találunk. A legtöbb személygépkocsiba 2-7 fő fér be többé-kevésbé kényelmesen, ám – nem meglepő módon – vannak olyanok, aki szeretik feszegetni a határokat, azaz azt, hogy mennyien is tudnak bepréselődnie egy határozottan kevesebb személyre tervezett autóba.

A közúton rendeltetésszerűen használható legkisebb modellek közé tartozik a Smart ForTwo, a kétszemélyes „cipősdoboz” így kínálja magát a kísérletezésre. A rekordon két cheerleader-csapat osztozik, egy amerikai (Glendale, Kalifornia) társaság 2011-ben, egy milánói (Olaszország) osztag 2014-ben zsúfolta be 20 tagját egy-egy ilyen járgányba.

Közel kétszer ennyien, 37-en másztak be 2015-ben a kolumbiai Bogotában egy középkategóriás autóba, egy kínai Changan Eulove-ba, míg ugyanabban az évben az oroszországi Krasznojarszkban egy Toyota RAV4-es terepjáróba próbált minél több ember bemászni, ők végül 41 főig jutottak.

