Végeztek a világ leghosszabb autójának felújításával, és hivatalosan is Guinness-rekorder lett az 1976-es Cadillac Eldoardo. A típus kilencedik generációjához tartozó luxusautót tízéves korában alakították hosszú limuzinná, ami már akkoriban 18,28 méter hosszú volt.

Két éve viszont újra elkezdték felújítani, a munkálatok eredményeként pedig 30,5 méteres lett, átadva a múltnak a korábbi, 1986-os csúcsot.

Amellett, hogy jobban néz ki, mint valaha, elmondható róla, hogy még akkor is hosszabbnak bizonyulna, ha egy tucat Smarttal parkolnánk egymás mögé.

Michael Dezer floridai autógyűjtő vásárolta meg 2019-ben vásárolta meg az „Amerikai Álmot”, és finanszírozta annak újjáépítését. Az egyedi Eldoradót – természetesen két darabban – előző tulajdonosának, Michael Manningnek kellett a New York állambeli Nassau megyei otthonából Orlandóba szállítania. Innentől fogva Dezer, Manning és csapataik együtt dolgoztak, hogy az alapoktól kezdve újjáépítsék a járművet.

A felújítás keretein belül átépítették a motort, átalakították a teljes karosszériát és belső teret, valamint abban korszerűsítették az uszodát, a minigolfpályát és a jakuzzit. A Guinness-rekordok hivatalosan oldala szerint a helyreállítás – a szállítással együtt – körülbelül 250 000 dollárba került Dezernek és csapatának, ami a mostani árfolyam mellett több mint 86 millió forintot jelent.

Az immár teljesen működőképes, több mint 30 méteres limuzinon 26 kerék található, ráadásul két V8-as motor is dolgozik benne – egy elöl és egy hátul –, elképesztő méreteinek köszönhetően pedig akár 75 embernek is jut benne hely, akik a már említett extrákon felül a vízágyat és a biliárdasztalt is élvezhetik.

Mindezt viszont felülmúlja, hogy az Eldorado egy működő helikopterleszállóval is rendelkezik.

Manning szerint a helikopterleszállót szerkezetileg, acélkonzolok kialakításával rögzítették a járműhöz, alatta acélkonzolokkal, és több mint 2,2 tonnát képes megtartani.

Bár műszakilag vezethető, tulajdonosai szerint a Cadillac túlságosan hosszú ahhoz, hogy közutakon közlekedhessen, így a floridai Orlando mellett található Dezerland Park autóipari múzeumban fogják kiállítani.

Nézd meg videón is a világ leghosszabb autóját: