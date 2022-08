Drága a benzin? Itt az idő megtanulni vezetni!

700 forint környékén tanyázik a benzin piaci ára és fölötte a gázolajé. Mivel látjuk, hogy a környező országokban sem jobb a helyzet és ma már Magyarországon is csak a magántulajdonú autókba – és a taxikba – tankolhatunk 480 forintos áron, egyre közeledik az ársapka eltörlése. Nem akarok károgni, de hagytak elég időt arra, hogy megemésszük a benzin és gázolaj piaci árait, így kevésbé lennék meglepődve, ha rövid időn belül mindenkinek megszűnne a hatósági áras tankolási lehetőség.

10 éves távlatra visszatekintve a 480 forint sem kevés literjéért, de a 700 forint környéke azért szarul hangzik. Akinek nincs korlátlan üzemanyag kártyája, annak érdemes lehet a jövőben elsajátítani a tudatos vezetés szabályait, amivel hatékonyabb közlekedővé válhat. Szeretnél faragni a fogyasztáson, vagy szeretnél gyorsabb lenni? Ezek a szabályok és a tudatos vezetés mindkettőhöz hozzá segít, ehhez pedig csak annyi kell, hogy betarts íratlan szabályokat, tippeket.

Megvan a maga trükkje a takarékos vezetésnek, a mindennapokban viszont fontosabb, hogy tudatosan közlekedjünk

Kevesebbet fogsz tankolni, ha előrelátóan autózól, deciket nyerhetsz azon, ha kevesebbet fékezel

Minden elektronikai kütyühöz, kényelmi extrához áram kell, azt pedig üzemanyagból csinál az autó. Minél több kijelző, minél erősebb hifi, egyenlő magasabb fogyasztás

Deciket nyerhetünk az okosan megválasztott fokozattal, sebességgel és sávokkal

Nem kell melegíteni a motort indítás után, és a túl alacsony és túl magas fordulatszám sem a legjobb, találjuk meg, hol működik ideálisan az autónk motorja

Fölösleges cuccokat sem érdemes cipelni, decikkel növelheti a fogyasztást rövid távon is a légellenállást rontó üres tetőcsomagtartó

A higgadt vezetés a legfontosabb, megfontoltan, körültekintően, előzékenyen vezessünk. Ha megvan a zen állapot, nagy baj nem történhet

A lendület az egyik legjobb barátod, ha alacsony fogyasztásra mész. Keveset fékezz, inkább motorféket használj, ha bírja az autó és az utasok, megfelelő az abroncs, kanyar előtt is csak a legkevesebbet lassíts

Sosem jó a túlsúly, ha nem muszály, ne vigyél magaddal mindent, ami talán kellhet majd egyszer

Így vezetünk a Teletank mérésekkor is Alapvetően sportosan szeretek vezetni, bárhová is megyek, inkább autózom, mintsem közlekedek. Ez ilyen szenvedély, hobbi, persze, a felelőtlenséget a lehető legmagasabb mértékben igyekszem kizárni. Ugyanakkor vannak olyan esetek, amikor a vezetés nekem sem az autózásról szól, hanem a közlekedésről, arról, hogy eljussak A pontból B-be, vagy éppen vissza ugyanoda, ahonnan elindultam, erről szól a Teletank sorozat. 4 liter alatt egy 19 éves Peugeot-val! – Peugeot 206 a Teletankban Folytatódik a dízelautók sora a Teletankban. Ezúttal egy… A fogyasztásméréshez kikapcsolom magamban a hedonistát és csak arra figyelek, ami igazán fontos; a hatékony közlekedésre. Az eredmények vissza is igazolnak, miután több autóval is sikerült 4 liter alatti fogyasztást elérni a normakörön, és szinte mindegyikkel sikerült megközelíteni a gyári értéket. Ehhez pedig csak néhány íratlan szabályt kell folyton észben tartani. El is árulom, mik ezek!

Hagyd el a feszültséget!

Agresszióval sosem lehet elérni semmi értelmes eredményt, pláne nem a forgalomban, ahol egy feszült sofőr keze alatt fegyver is lehet egy autóból. Fontos a higgadtság, ez az alapja mindennek. Engedd el, aki tolakodik, ne tartsd fel szándékosan azt, aki gyorsabb és még véletlenül se kezdj el vele versenyezni a le- felhajtón, gyorsítósávon, vagy az autópálya külső sávjában. Semmi szükséged rá, senkinek nem lesz jobb tőle, pláne nem neked és az a legfontosabb, hogy te épségben odaérj, ahová elindultál. Ha ez megvan, léphetünk tovább.

Figyelj jóval előre, lásd, hová tartasz!

Higgadt vezetés mellett kitágul a világ. Észreveszel olyan részleteket, amik hasznosak lesznek. Képes leszel messzebbre figyelni, időben jó döntéseket hozni, meglátni a saját, pár másodperccel későbbi helyedet a forgalomban. Ez pedig fontos a hatékony vezetéshez, mert amikor egy háromsávos út belső sávjáról alapvetően ezt hinnéd, hogy az a gyorsan haladó sáv, a legkevesebb esetben igaz. Ha távolra is figyelsz magad elé, észreveheted, hogy a sávod tömöttebb, mint a szélső kettő, vagyis egy lámpához érve hosszabb lesz a sor, aminek te a végére kerülsz, később fogsz elindulni, mintha előtte kisoroltál volna a külső sávba. Ezzel együtt a gyérebb forgalmú sávban megúszhatsz hirtelen lassításokat, fékezéseket, ami az alacsony fogyasztás egyik legnagyobb ellensége.

Egyenletes tempót autózz!

Minél hamarabb eléred a kívánt sebességedet, annál több ideig tudsz átlagos tempóval haladni. Sokan úgy vélik, a hirtelen felgyorsítás, majd a vitorlázás a kulcs, ami bizonyos helyzetekben működhet, városi forgalomban kevésbé és a hirtelen gyorsítást sem padlógázas rajtnak kell elképzelni. Észszerű gyorsítással érd el a sebességet, majd legfeljebb óvatos gázadásokkal tartsd. Ha használod az előző pontban elsajátított előrelátás képességedet, össze tudod fűzni az egyenletes tempóban autózással. Figyelheted, melyik sáv ürül ki kissé, melyik sor lesz rövidebb előtted, azt is figyeld, hogy melyik sor indul el előtted, mire te odaérnél.

A fék az ellenséged

Biztonsági berendezés, nem árt tudni, mikor kell használni és mikor teljesen felesleges. Minden fékezéssel csökkentjük, vagy megszüntetjük azt a mozgási energiát, amiért a motor a mi pénzünkön beletankolt benzinből/gázolajból megdolgozott. Nem telik el úgy perc, hogy ne látnék magam előtt fölöslegesen felvillanó féklámpákat, az sem ritka, hogy miközben előttem valaki a féken áll, az én lábam a gázon marad, mert a lassítás mértéke egyszerűen észre sem vehető rajta, utána általában ő is gázt ad, tehát haladunk tovább egyenletes tempóval, csak amíg én tartottam, addig neki kellett egy nagyobb gázt adnia. Itt megint csak fontos, hogy tudjuk, az előttünk haladó miért fékez.

Vedd el a gázt!

Fékezés helyett először próbáld ki, hogy gázelvételre mennyire lassít az autó. A fékezések nagy része kiváltható annyival, hogy pár másodpercre egyszerűen elengeded a gázpedált. Az autó akkor is lassítani fog, sokszor nem kevesebbet, mintha halványan rásimítanál a fékre, és elkerülhető, hogy az akartnál nagyobbat fékezz, ezért nagyobb gázt keljen adnod. Sokat segít a fogyasztáson a kigurulás, ha már észrevetted messziről, hogy piros a lámpa, van időd odaérni, senki nem siettet, a nyakadon türelmetlenkedővel sem neked kell foglalkoznod – ha csak nem a belső sávban gurulgatsz és ő tudna haladni, ha te nem lennél ott, ezzel is tisztában kell lenned.

Ellenőrizd a guminyomást!

Minden autó esetében a gyárilag meghatározott gumiméretek mellé – több is lehet azonos méretű felnikhez – megadják az ideális guminyomást is. A túl alacsony nyomású abroncs nehezebben gurul, a túlfújt abroncs könnyebben, de azzal vigyázni kell, ront az autó tapadásán. Az ideális abroncs nyomáson a legjobb a tapadás és leghatékonyabb a gurulás. Érdemes erre gondolni akkor is, amikor többen ülnek az autóban, mint általában, erre is találunk külön táblázatot a megfelelő guminyomásokkal, ha nem az autóban, akkor a világhálón.

Legyen meg a napi terved

Feleslegesen ne tegyél köröket, a legegyszerűbb úgy üzemanyagot megspórolni, ha el sem indulsz. Ehhez pedig az kell, hogy tudd, aznap mennyit, merre kell autóznod, a pontokat a lehető legrövidebb úton fűzd fel és felesleges távokat ne tegyél. Ez persze nem mindig jön össze, hiszen mindenkivel előfordul, hogy otthon jut eszébe, hogy még boltba is kellett volna mennie, de törekedj arra, hogy mindent hatékonyan rakj össze.

Válasz rövidebb, vagy gyérebb forgalmú útvonalat!

Tudom, könnyű mondani, az összes tipp közül ezt a legnehezebb alkalmazni. De nem lehetetlen, figyelembe kell venni a napszakot, az évszakot, és nem árt ránézni, mit mondanak a navigációs appok. A fogyasztásnak jót tesznek a hosszú egyenletes szakaszok, így például Óbudáról, vagy Újpestről a reptérre, vagy Dél-Pest felé nem fogja megérni a városon keresztül menni reggel, vagy délután, hosszabb, de hatékonyabb lesz az M0-on körbemenni 100-110-es tempóval, ahol hatékonyabban üzemel a motor.

Fölösleges terhet ne cipelj!

A többletsúlynak mindig ára van, a tárgyak tehetetlensége érvényesül. Minél többször kell a nagyobb tömeget nagyobb sebességre felgyorsítani, annál nagyobb lesz a többletfogyasztás. A telerámolt autó energia-többletigénye egyenletes sebesség tartásával mérsékelhető és városon kívül kevésbé jelentős, mint elindulva-megállva. Vagyis, ha csak városban közlekedsz, általánosan használod az autót és nem nyaralni indulsz a teljes családdal, cókmókkal együtt, igyekezz minél kevesebb kacatot tartani az autóban, deciket spórolhatsz hosszú távon.

Le a tetőcsomagtartóval!

Rengeteg autót látni üres tetőcsomagtartóval közlekedni, de messziről hallani is, hogy érkezik, hiszen hangosan fütyül. Az utólag felrakható kereszttartókról van szó, decikkel megnövelhetik a fogyasztást, hiszen adnak egy pofont a lehető legtökéletesebbre belőtt légellenállásnak. Macerás le-föl szerelni, de csak percekről van szó, érdemes üresben nem a tetőn hordani.

Áram csak üzemanyagból lesz, csökkentsd a fogyasztókat!

Minden segédberendezés, kényelmi extra árammal működik, áramot pedig egy autó csak üzemanyagból tud előállítani. Vagyis minél többet szól a hifi, minél hangosabban, vagy vereted az ülésfűtést, szellőztetést, megy a klíma és még a mobilodat is töltöd, annál több üzemanyagot fogyaszt a motor. Rövid távon ezek nem észrevehetőek, hosszú távon viszont szintén deciket jelentenek. Íme néhány példa, minek mennyi az energiaigénye egy autóban:

Szellőzőventilátor: 50-250 watt

Fényszóró (halogén és xenon): kb. 150 W

Első szélvédőfűtés: kb. 500 W

Ülésfűtés: 100 watt ülésenként

Állófűtés: kb. 50 W, plusz a befúvás 50-250 wattja

Nem kell percekig melegíteni a motort

Semmi szükség rá, hogy hosszasan járasd a motort indulás előtt. Technikailag nem ad hozzá, sőt, a hideg motort alapjáraton ketyegtetni hosszú távon nem egészséges. Indítás után legfeljebb azt az időt kell megvárni, amíg az olajnyomás felépül a motorban és minden szükséges helyre eljut a kenőanyag. Ez motortól és motorolaj viszkozitástól függően 7-15 másodperc, vagyis pont annyi, idő, amíg bekötöd magad és kiválasztod a megfelelő zenét az induláshoz, aztán start, hogy minél hamarabb le is állíthasd majd az autódat.

Le is állíthatod a motort a pirosnál

Extrém megoldás és nagyon résen kell lenni hozzá, mert álló motorral nem illik bealudni a lámpánál. Ezt csinálják a start-stopos autók, megálláskor leállítja, induláskor újraindítja a motort. Ha kézzel csinálod, ugyanazt éred el, ha vannak kiismert időhosszúságú lámpáid, akkor élhetsz is ezzel a lehetőséggel. Vannak lámpák ahol fél percek is eltelhetnek, egy hosszabb úton perceket spórolhatsz a motor járásából, de ezt már tényleg csak a nagyon bevállalósaknak ajánlanánk.

Számos jótékony hatása lehet a tudatos vezetésnek és csak az egyik a csökkenő fogyasztás. Lehet gyorsabb az előrelátással, lehetsz nyugodtabb, ha nem folyton valaki háta mögött autózol, lehetsz biztosabb a dolgodban, ami összességében a biztonságosabb autózáshoz vezethet. Magyarországon messze nem olyan rossz a helyzet, mint azt gondolnánk. A feszültség még így is elég magas a közlekedésben, amin lehetne javítani. Minden fejben dől el.