Röviden – Remu Big Float E22 + Sany SY215C Mi ez? Egy finn, úszó alvázra épített kínai kanalas kotró, gémjének végén egy iszapszivattyúval Mit tud? Kacagva elmegy, illetve dolgozik mocsárban, sekély és mély vízben is Mibe kerül? Ebben az összeállításban úgy 150-160 milliós tétel egy hasonló munkagép Kinek jó? Leginkább a vízügynek lehet hasznos, de ha van saját lápvidéked, netán kotorni való holtágad, biztos neked is összeraknak egyet

Hetek óta kísérem figyelemmel az útról is jól látható, napról napra egyre terebélyesedő mocsárjárót. Először csak az impozáns méretű alváz látszott a bátonyterenyei gyárudvaron, majd rákerült a kotrógép is, a gyárinál nagyobb gémmel, majd az egész miskulancia végére egy olyan karmos szörnyűséget építettek – mechanikus bontófejjel ellátott zagyszivattyút – aminek láttán még a spanyol inkvizíció szakemberei is elismerően csettintettek volna. Mikor már gyanúsan kész volt a szerkezet, bementem a kapun, hogy kiderítsem mi ez, mire használják, és meglepő módon nem hajítottak ki azonnal, hanem kívül-belül, sőt, a Verbis Kft. telephelyén, ahol összeépítették, mozgás közben is megmutatták a szörnyet.

160 milliós járgány a mocsárban 160 milliós járgány a mocsárban 1 /26 Szinte már kész, csupán a zagyszivattyú hidraulikus bekötései vannak hátra 2 /26 Ezekkel a hatméteres karókkal rögzíti magát, ha szükséges 3 /26 450 kilogrammot nyom a gém végén trónoló szivattyú 10 /26 Érdemes elkerülni, hogy a lánctalp alá kerüljön valaki 11 /26 A vízen úszáshoz szükségesek az extra kiegészítők 12 /26 Ebben a zölddel bélelt üregben csúsznak a rögíztőkarók, amiket a fogaskerék mozgat fel és le 13 /26 Nem lennék a tófenék helyében, amikor rögzítik a munkagépet 14 /26 Épp emelik a kotrót az új alvázára 15 /26 Épp emelik a kotrót az új alvázára 16 /26 Az eredeti gém egy darabja. Nagyobbra cserélték 17 /26 Nagy, portréállásba állított tablet. Akár egy Teslában 18 /26 Egyszerű kapcsolóval sokszorozták meg a gép funkcióit 20 /26 Pedálok 21 /26 A kipufogógázok megtisztulva hagyhatják csak el a motort 22 /26 Mindenféle hasznos információ emeléshez, szállításhoz 23 /26 A szivattyú adattáblája 24 /26 Jobbra, a kis csövön érkezik a víz, majd a nagyobb csövön távozik az vizes iszap 25 /26 Az E22-esnél kisebb és nagyobb változat is létezik a cég kínálatában 26 /26 Cummins dízelmotor

Mi ez?

Hivatalosan kétéltű, hevederhajtású, forgó felsővázas kotrógépnek kellene szólítani, de a mocsárjáró izére is ugyanúgy hallgat. Ezt az elkészült gépet várhatóan a Tisza holtágainak tisztítására, kotrására használja majd a vízügy, de természetesen bármilyen folyónál, tónál ugyanúgy használható. Akár földmunkára, akár az éppen elburjánzott vízinövények megregulázására.

Az összeszereléséhez használt recept aránylag egyszerű: végy egy lánctalpas kotrógépet, kapd le róla a gyári járószerkezetet, emeld fel egy irgalmatlan daruval és csavarozd rá egy másik, úszni is képes alvázra. Mindez élőben egy kicsit bonyolultabb, és ha minden kéznél van, akkor is úgy 5-6 napig el lehet vele bíbelődni. Az átalakítás nem végleges, ha kell, újra visszaépíthető a kotrófelépítmény a hozzá eredetileg járó alvázra és akkor újra teljes értékű, szárazföldi gép lesz belőle.

Az úszótalp

De nézzük, miből is áll ez a gép! Az úszó alváz finn gyártmány, többféle méretben létezik, a Big Float E22 jelű 11,2 méter hosszú, és egy-egy oldali darabja 1,5 méter széles. Lényegében ez a lánctalpas, vízmentes, öt darab, egymástól különálló kamrából álló, szerviznyílásokkal ellátott, speciális acélból készült duplatestű alváz a lelke az egész munkagépnek. Alapból vízen úszva a lánc hajtja magát a szerkezetet, amivel 0,5 km/órás, nem túl szédítő sebességet lehet elérni, de hajócsavarral kiegészítve, nyílt vízen akár 7 km/órás tempóra is képes. Kétféle láncminta is rendelhető az alvázhoz, a standard mellett mocsárra optimalizált is van az opciók között, valamint kiegészítő, az úszóképességhez szükséges pontonok is felszerelhetők az alváz két oldalára, mint ahogy ezen a példányon is látható. Ezek nélkül csak 1,2-1,5 méteres vízmélységig használható a Big Float, mérettől függően.

Az alap járószerkezetnél csupán az előre-hátra mozgást kellett tudniuk a lánctalpaknak – az oldalankénti változó fordulatszámmal oldják meg a fordulást is – itt viszont további funkciókra is volt igény, amit egy extra kapcsoló beépítésével értek el. Az úszótalpak ugyanis szükség esetén, szűkebb helyen haladva, vagy szállítás közben közel húzhatók egymáshoz – ilyenkor mindössze 3,5 méter széles az egész gép -, ha pedig munka közben maximális stabilitásra van szükség, akkor 5,5 méter széles is lehet. Emellett vízen lebegve valamivel rögzíteni is kell a járművet, hogy munka közben se ússzon el, ehhez bő egytonnás, hatméteres acélkarókat használnak.

Természetesen ezeket is hidraulikus motorok emelik, illetve eresztik le, és létezik belőlük nagyobb, 14 méterig használható is. Saját energiaforrása nincs az alváznak, a lánctalpakat mozgató hidromotorokat a ráépített kotrógép dízelmotorja látja el.

A felépítmény

Miután a gyári lánctalpakról leszerelték a kotrógépet, azt tengernyi csavarral rögzítették az alvázhoz. Ezek a rögzítések nem szabványosak, minden gyártó más és más megoldást használ, így az alváz megrendelésénél kell jelezni, mit szándékoznak ráépíteni, és akkor ahhoz passzolót küld a gyár. Itt épp egy Sany típusú kotró került az alvázra, ami kínai termék, de mégis minőségi, felső polcos darab. Olyannyira, hogy a Sany globálisan a Caterpillar és a Hitachi után a harmadik legnagyobb építőipari gépgyár, kotrógépekből pedig darabszámra ők gyártják a legtöbbet a világon, 2021-ben például 97 ezer darabot.

Itthon a márka vonzerejét az ötéves vagy tízezer üzemórás garancia és a 20-25 százalékos árelőny jelenti, ami mellé az utóbbi időben a gyors szállítási idő is bekerült. Míg a jól csengő nevű gyártóknál egyre hosszabb, akár éves szállítási idő sem ritka, addig jelenleg a Sany gépeire mindössze egy-két hónapot kell várni megrendelés után.

Attól, hogy óriási kínai a cégről van szó, mégsem gyárt mindent maga, hanem többé-kevésbé ugyanazoktól a beszállítóktól szerzi be a fődarabokat, mint a konkurensek. A SY215C-ben is Cummins dízelmotor dolgozik, a hidraulikarendszert pedig a Kawasaki gyártja. A QSB67 kódjelű motor soros hathengeres, 175 lóerő és 881 Nm nyomaték leadására képes.

Hogy képes legyen elég mélyre túrni az iszapban, a fő gémjét hosszabbra cserélték, így 17 méteres mélységben is képes dolgozni. A gém végén pedig egy 450 kilogrammos, durván 23 lóerős Dragflow zagyszivattyú csücsül. Ijesztő darab. A szivattyú szintén hidraulikus hajtású, a körmös rész felkavarja, felszakítja, a szivattyú pedig felrántja a vizes iszapot, és csövön keresztül elvezethetik, ahová akarják. Kabinja nem tartozik a legpuccosabbak közé, bár a különösen makacs szennyeződéseket produkáló mocsári munkavégzés sem igazán követeli meg a világos, süppedős szőnyeget és a bézs bőrkárpitot a fülkében. Helyette megteszi a slaggal is tisztítható műanyagbevonat.

Ennek ellenére a vezetőkabin modern és biztonságos, óriási kijelzőn láthatók a szükséges információk, a munkagép minden sarkát kamerák figyelik, és az elektronika arra is ügyel, hogy a hosszabb gém ellenére vízen lebegve se lehessen felborulni vele munkavégzés közben.

A komplett, 60 tonnás gépet túlméretes szállítmányként lehet mozgatni, a munkaterületen leállnak vele a trélerről, a gémmel magára akasztja a pontonokat, adaptereket, és már mehet is a munka.

Munka közben a Big Float:

